Destrozaron un colectivo en Mar del Plata durante los festejos por el triunfo de Argentina y la UTA paralizó el servicio

Destrozaron un colectivo en Mar del Plata y la UTA local paralizó el servicio durante más de 12 horas

El agónico triunfo de la selección argentina ante Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 provocó una ola de festejos en todos los rincones del país, pero la ciudad de Mar del Plata se destacó por los incidentes que se registraron durante la noche de este miércoles, en medio de la euforia, alegría y la locura por haber clasificado a una nueva final de la Copa del Mundo.

En ese sentido, fuentes municipales confirmaron a Infobae que se registraron destrozos en distintos colectivos que recorren la ciudad balnearia.

Algunas grabaciones que comenzaron a circular en redes sociales muestran que un grupo de jóvenes logró romper la luneta trasera de una unidad y se puso a festejar desde esa posición, a pesar del peligro que conllevaba su accionar.

PUBLICIDAD

Una de las unidades que fue vandalizada (Gentileza: 0223)

Producto de este y otros episodios de violencia reportados durante la tarde noche de este miércoles, desde la UTA local dispusieron la suspensión total del servicio

Según pudo averiguar este medio, el gremio optó por interrumpir el funcionamiento del transporte público con el objetivo de “resguardar a los trabajadores por las unidades rotas” que se registraron a partir de las celebraciones por el triunfo contra Inglaterra en la semifinal.

PUBLICIDAD

No obstante, y tal como había anticipado la UTA al anunciar la medida, las unidades retomaron sus recorridos habituales a partir de las 6 de este jueves.

Triraron abajo un semáforo y un joven cayó desde lo alto de un monumento

En medio de la euforia por la clasificación de Argentina a una nueva final del Mundial, cerca de las 20 un joven derribó un semáforo en la intersección de la avenida Pedro Luro e Hipólito Yrigoyen.

PUBLICIDAD

El video al que accedió este medio muestra que, producto de los los movimientos violentos e incesantes de un hombre que se encontraba en lo alto del semáforo, la estructura cedió desde su base y quedó tendida sobre la calle Yrigoyen, mientras cientos de personas se unían entre cantos y gritos por Argentina.

Tiraron abajo un semáforo en Mar del Plata durante los festejos por el triunfo de Argentina ante Inglaterra

Según consigna el medio marplatense Mi 8, algunos testigos señalaron que varios hinchas se habían trepado al semáforo antes de su caída, aunque no se precisaron oficialmente las causas del desmoronamiento.

PUBLICIDAD

En repudio a este episodio, el titular del PRO en Mar del Plata, Emiliano Giri, expresó este jueves su malestar por los daños ocasionados en el centro de la ciudad balnearia.

"Estos son unos hijos de puta, cabeza de termo que hacen mierda lo que es de todos poniendo en riesgo la vida de muchos vecinos que quieren disfrutar en paz“, escribió el dirigente, quien forma parte de la mesa chica del intendente Agustín Neme.

PUBLICIDAD

Asimismo, el dirigente amarillo contra algunos medios de comunicación por la forma en que informaron sobre el episodio. "El semáforo no se cayó como titulan algunos medios de desinformación, al semáforo lo tiraron abajo“, sostuvo.

A tan solo una cuadra, un hombre se trepó a lo alto del monumental General San Martín, en el cruce de Pedro Luro y Bartolomé Mitre, y cerca de las 18:30, poco después de que finalizara el partido en Atlanta, Estados Unidos, cayó al vacío.

PUBLICIDAD

El momento en que personal del SAME auxilió al joven que cayó desde lo alto del monumento al General San Martín en Mar del Plata

Personal del Sistema de Atención Médico de Emergencias (Same) asistió al joven en el lugar y lo trasladó al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) en estado consciente.