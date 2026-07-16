Sociedad

Destrozaron un colectivo en Mar del Plata durante los festejos por el triunfo de Argentina y la UTA paralizó el servicio

Ocurrió anoche en medio de la multitudinaria celebración en la ciudad balnearia. Entre otros incidentes, un joven tiró abajo un semáforo y otro cayó al vacío desde lo alto de un monumento. Las imágenes

Guardar
Google icon

Destrozaron un colectivo en Mar del Plata y la UTA local paralizó el servicio durante más de 12 horas

El agónico triunfo de la selección argentina ante Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 provocó una ola de festejos en todos los rincones del país, pero la ciudad de Mar del Plata se destacó por los incidentes que se registraron durante la noche de este miércoles, en medio de la euforia, alegría y la locura por haber clasificado a una nueva final de la Copa del Mundo.

En ese sentido, fuentes municipales confirmaron a Infobae que se registraron destrozos en distintos colectivos que recorren la ciudad balnearia.

Algunas grabaciones que comenzaron a circular en redes sociales muestran que un grupo de jóvenes logró romper la luneta trasera de una unidad y se puso a festejar desde esa posición, a pesar del peligro que conllevaba su accionar.

PUBLICIDAD

Una de las unidades que fue vandalizada (Gentileza: 0223)
Una de las unidades que fue vandalizada (Gentileza: 0223)

Producto de este y otros episodios de violencia reportados durante la tarde noche de este miércoles, desde la UTA local dispusieron la suspensión total del servicio

Según pudo averiguar este medio, el gremio optó por interrumpir el funcionamiento del transporte público con el objetivo de “resguardar a los trabajadores por las unidades rotas” que se registraron a partir de las celebraciones por el triunfo contra Inglaterra en la semifinal.

PUBLICIDAD

No obstante, y tal como había anticipado la UTA al anunciar la medida, las unidades retomaron sus recorridos habituales a partir de las 6 de este jueves.

Triraron abajo un semáforo y un joven cayó desde lo alto de un monumento

En medio de la euforia por la clasificación de Argentina a una nueva final del Mundial, cerca de las 20 un joven derribó un semáforo en la intersección de la avenida Pedro Luro e Hipólito Yrigoyen.

El video al que accedió este medio muestra que, producto de los los movimientos violentos e incesantes de un hombre que se encontraba en lo alto del semáforo, la estructura cedió desde su base y quedó tendida sobre la calle Yrigoyen, mientras cientos de personas se unían entre cantos y gritos por Argentina.

Tiraron abajo un semáforo en Mar del Plata durante los festejos por el triunfo de Argentina ante Inglaterra

Según consigna el medio marplatense Mi 8, algunos testigos señalaron que varios hinchas se habían trepado al semáforo antes de su caída, aunque no se precisaron oficialmente las causas del desmoronamiento.

En repudio a este episodio, el titular del PRO en Mar del Plata, Emiliano Giri, expresó este jueves su malestar por los daños ocasionados en el centro de la ciudad balnearia.

"Estos son unos hijos de puta, cabeza de termo que hacen mierda lo que es de todos poniendo en riesgo la vida de muchos vecinos que quieren disfrutar en paz“, escribió el dirigente, quien forma parte de la mesa chica del intendente Agustín Neme.

Asimismo, el dirigente amarillo contra algunos medios de comunicación por la forma en que informaron sobre el episodio. "El semáforo no se cayó como titulan algunos medios de desinformación, al semáforo lo tiraron abajo“, sostuvo.

A tan solo una cuadra, un hombre se trepó a lo alto del monumental General San Martín, en el cruce de Pedro Luro y Bartolomé Mitre, y cerca de las 18:30, poco después de que finalizara el partido en Atlanta, Estados Unidos, cayó al vacío.

El momento en que personal del SAME auxilió al joven que cayó desde lo alto del monumento al General San Martín en Mar del Plata

Personal del Sistema de Atención Médico de Emergencias (Same) asistió al joven en el lugar y lo trasladó al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) en estado consciente.

Temas Relacionados

Mar del PlataSelección ArgentinaIncidentesMundial 2026Últimas noticiasInglaterraFestejos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: “No tuve influencia en cuestiones médicas”, dijo el imputado Carlos Díaz

El acusado pidió ampliar su indagatoria este jueves. La fiscalía, por su parte, citó a Maximiliano Pomargo, el hombre detrás de cada movimiento del Diez

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: “No tuve influencia en cuestiones médicas”, dijo el imputado Carlos Díaz

Tragedia en el Complejo Zárate-Brazo Largo: un camión que transportaba soda cáustica cayó del puente Urquiza, se incendió y murió su conductor

El accidente fatal ocurrió ayer cerca de las 19, en el kilómetro 113 de la Ruta 12, sobre el cruce del río Paraná Guazú en la provincia de Entre Ríos. El chofer, de 45 años, habría perdido el control del vehículo

Tragedia en el Complejo Zárate-Brazo Largo: un camión que transportaba soda cáustica cayó del puente Urquiza, se incendió y murió su conductor

El otro efecto de la Selección: durante el partido la demanda eléctrica cayó el equivalente a toda la provincia de Santa Fe

Los registros oficiales mostraron un cambio abrupto en la actividad energética del país, un fenómeno que suele acompañar los encuentros más convocantes del equipo nacional

El otro efecto de la Selección: durante el partido la demanda eléctrica cayó el equivalente a toda la provincia de Santa Fe

El túnel de Caseros se convirtió otra vez en una fiesta con el trombón de Joaquín Agüero

Miles de personas se reunieron nuevamente en Tres de Febrero después de la victoria ante Inglaterra

El túnel de Caseros se convirtió otra vez en una fiesta con el trombón de Joaquín Agüero

Eufórico festejo en la base antártica Esperanza: salió en camiseta con ráfagas, nieve y sensación térmica de -30 grados

El suboficial principal Jorge Yrrutia explicó cómo fue la celebración que se viralizó en redes sociales tras la victoria de la selección argentina

Eufórico festejo en la base antártica Esperanza: salió en camiseta con ráfagas, nieve y sensación térmica de -30 grados

DEPORTES

“Es un ejemplo descomunal para los jóvenes”: la reflexión de Fernando Marín sobre la Scaloneta

“Es un ejemplo descomunal para los jóvenes”: la reflexión de Fernando Marín sobre la Scaloneta

“Que pase lo que tenga que pasar, yo voy a estar feliz”: la reflexión del comentarista español fanático de Messi de cara a la final del Mundial

“Me pregunto si mi relación sobrevivirá a este partido”: así vivió la semifinal Kelci-Rose Bowers, la pareja inglesa de Marcos Senesi

El divertido video del supuesto diálogo entre los jugadores argentinos que encontraron la botella del arquero inglés con el “machete” de los penales

Las tapas de los diarios ingleses tras la eliminación del Mundial ante Argentina: “Jugadas sucias”, “Destrozados” y “Derrotados por Messi”

TELESHOW

Qué respondió Mario Pergolini al desafío de Marcelo Tinelli de pelear en un ring

Qué respondió Mario Pergolini al desafío de Marcelo Tinelli de pelear en un ring

Las conmovedoras palabras de Nico Vázquez para Lionel Messi: “Seguís dejando el alma en cada partido”

Dante Spinetta celebró entre lágrimas el épico triunfo de Argentina ante Inglaterra: “Gracias muchachos”

Marta Fort armó el ranking de los jugadores más lindos para ella de la selección argentina: “Este es mi top”

Charly García salió al balcón a festejar el histórico triunfo de Argentina en la esquina que lleva su nombre

INFOBAE AMÉRICA

‘La Odisea’ de Nolan, en números: 2.000 extras, 5.300 trajes y 250 millones de dólares de presupuesto

‘La Odisea’ de Nolan, en números: 2.000 extras, 5.300 trajes y 250 millones de dólares de presupuesto

La recaudación por importaciones crece un 18% en Honduras

El presidente del Congreso de Guatemala condiciona la ley portuaria a un acuerdo político sobre la gobernanza

El Instituto Meteorológico Nacional prevé menos lluvias y más calor en Costa Rica desde el 27 de julio

Expertos sísmicos advierten en República Dominicana: “Estamos esperando un gran terremoto”