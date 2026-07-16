El otro efecto de la Selección: durante el partido la demanda eléctrica cayó el equivalente a toda la provincia de Santa Fe

La demanda eléctrica nacional cayó más de dos mil megavatios durante el partido de la Selección Argentina contra Inglaterra, según CAMMESA

Durante el último partido de la Selección Argentina contra Inglaterra, el consumo eléctrico nacional sufrió una baja abrupta. Así lo informó la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA). El descenso se mantuvo durante el primer y segundo tiempo.

En la mañana, la demanda llegó a veinte mil megavatios, pero cuando comenzó el encuentro, la cifra cayó más de dos mil megavatios. El descenso se mantuvo durante el primer y segundo tiempo. En tanto, durante el entretiempo se observa un repunte.

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Aunque muchos televisores permanecen encendidos, la mayoría de las computadoras, luces y equipos de trabajo se apagan durante el partido. Comercios y oficinas también detienen parte de su actividad, dejando solo el consumo mínimo necesario en los hogares.

Caída del consumo: el tamaño de una provincia

Para dimensionar la magnitud de la baja, la periodista especializada en Economía, Cecilia Boufflet comparó en Infobae en Vivo con el consumo total de la provincia de Santa Fe, una de las más productivas del país.

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El consumo eléctrico bajó desde unos veinte mil megavatios al inicio de la mañana y se redujo de forma abrupta cuando comenzó el partido de la Selección Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Es como si apagáramos una provincia entera. Una provincia grande y productiva”, afirmó. La caída supera los dos mil megavatios, un valor que también equivale a la generación de una central nuclear como Atucha.

El sistema eléctrico argentino suele operar al límite de su capacidad, pero durante los partidos de la selección, la baja en la demanda genera un excedente notable.

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Durante estos episodios, la sincronización colectiva frente al televisor reemplaza la actividad habitual de oficinas, fábricas y comercios. El comportamiento social se refleja en la demanda eléctrica, que desciende a niveles excepcionalmente bajos en comparación con cualquier otro momento del día.

El fenómeno revela cómo el fútbol trasciende el entretenimiento y se convierte en un hecho social capaz de alterar el consumo energético nacional. Cada partido relevante de la selección argentina deja una huella visible, no solo en la cultura, sino también en los registros técnicos del sistema eléctrico del país.

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La caída de la demanda eléctrica se sostuvo durante el primer y el segundo tiempo, con un repunte registrado en el entretiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, la caída en el consumo eléctrico durante los partidos de fútbol marca una tendencia recurrente en Argentina. El sistema eléctrico registra estas variaciones cada vez que la selección juega encuentros que concentran la atención pública. Las comparaciones con la provincia de Santa Fe sirven para dimensionar el alcance real de la baja.

La pasión futbolera no solo se observa en las calles y en los estadios. También se mide en la demanda de energía, donde un partido logra, por un par de horas, modificar el pulso de todo el país.

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