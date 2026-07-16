Uruguay activó la Alerta Amber para acelerar la búsqueda de niños desaparecidos con difusión masiva

El ministro del Interior de Uruguay, Carlos Negro, con la fiscal de Corte, Mónica Ferrero (Manuel Tort - Presidencia)

El gobierno uruguayo presentó este miércoles Alerta Amber, un sistema internacional de detección temprana de niños ausentes. Con esto, la Policía busca darle rapidez y eficacia a la búsqueda de los menores ausentes a través de la difusión masiva de sus imágenes en redes sociales y medios de comunicación.

Lo que pretende el modelo es encontrar en el plazo más corto posible a los niños y adolescentes en los casos en que pueda presumirse que el hecho se originó en un acto delictivo o violento que coloque a la víctima en grave peligro, informó la Presidencia de la República.

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El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, destacó que “hace tiempo se viene trabajando” en este proyecto (incluso surgió en el gobierno anterior, de Luis Lacalle Pou).

El director general de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, Juan Alvez, habla durante una rueda de prensa en Montevideo (Uruguay). EFE/ Hernán Ogállar Vidal

“Es una forma de alertar a la ciudadanía de manera bastante más eficiente y rápida. Nació por allá por el 24 con una propuesta y el último día del gobierno anterior un decreto la reglamentó (…) Hoy le pudimos terminar de dar la forma”, dijo el presidente en una rueda de prensa que encabezó este miércoles.

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El mandatario enfatizó en que la ausencia del menor debe ser “sospechosa”.

“Lo aclaro porque alguien preguntaba por qué no lo estábamos aplicando: faltaban algunos detalles”, aclaró.

El ministro del Interior, Carlos, Negro, dijo que la activación de la alerta significa la reafirmación de un “compromiso” que “trasciende gobiernos”: “Que ningún niño, niña o adolescente esté solo cuando más lo necesite”.

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El sistema “tiene el desafío de responder con rapidez, coordinación y eficacia a situaciones de emergencia. Sin embargo, cuando un niño, niña o adolescente desaparece, no solo se movilizan las instituciones: se moviliza toda una sociedad. La Alerta Amber puede representar un aporte fundamental”, dijo el jerarca al presentar el plan.

La fiscal de Corte de Uruguay, Mónica Ferrero (c) (Manuel Tort - Presidencia)

La fiscal general de Uruguay, Mónica Ferrero, dijo que este sistema no solo involucra a los niños de Uruguay sino también a los de la región y a los de Europa. “Esta herramienta es para actuar rápido, para que podamos llevar la tranquilidad a un hogar de que el niño vuelve sin importar las circunstancias en cómo salió”, expresó.

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Los requisitos para la activación de la alerta y los canales de difusión

La Presidencia uruguaya difundió también una serie de requisitos para que se active la búsqueda de los menores a través de este sistema.

Que la persona desaparecida sea un niño o un adolescente menor de 18 años. Que pueda presumirse que en el origen de su ausencia haya existido un acto delictivo o violento que implique peligro. Para ello, deberán confeccionar un informe de riesgo los técnicos (licenciados en Psicología) del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol. Que el padre, la madre, el tutor o el familiar directo hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelos y hermanos) que formule la denuncia otorgue el consentimiento para librar la Alerta Amber Uruguay. En caso contrario, se dejará constancia escrita de la negativa, bajo firma y responsabilidad del denunciante.

La activación será efectuada por la Policía Nacional, a través del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes, mediante el Sistema de Gestión de Seguridad Pública, una vez obtenida la autorización del juzgado competente.

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Una mano sostiene un smartphone mostrando una Alerta Amber por un menor desaparecido, evidenciando cómo la tecnología moviliza la búsqueda y la seguridad infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La difusión se realizará a través de los siguientes medios: la página oficial del Ministerio del Interior, las redes sociales de Alerta Amber Uruguay, la aplicación 911, los medios masivos de comunicación, notificaciones en redes sociales de Meta, la colocación de avisos en peajes de rutas nacionales, aeropuertos, puertos y pasos de fronteras, las páginas gubernamentales, las pantallas y medios oficiales de los gobiernos departamentales y la notificación amarilla de Interpol.

La línea 911 está disponible todo el día para recibir denuncias como también las comisarías, dice la información oficial.