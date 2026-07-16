Estos son los 17 estados de EE. UU. bajo alerta por calidad del aire a niveles peligrosos por el humo

Más de 800 incendios forestales en Canadá provocaron alertas de calidad del aire en al menos 17 estados de Estados Unidos por una densa nube de humo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una densa nube de humo originada por más de 800 incendios forestales en Canadá provocó este jueves alertas de calidad del aire en al menos 17 estados de Estados Unidos, afectando a millones de personas en el noreste y medio oeste, entre ellas quienes residen en ciudades como Detroit, Minneapolis, Nueva York y Boston. Las autoridades han reportado niveles de contaminación atmosférica que superan los estándares considerados peligrosos por la alta concentración de partículas finas en el aire.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) y organismos estatales de medio ambiente, las alertas se emitieron durante la jornada del 16 de julio, tras el avance de densas columnas de humo procedentes de incendios activos en varias provincias canadienses. El Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York (DEC), junto con el Departamento de Salud estatal, identificaron partículas PM2.5 como el principal contaminante, recomendando evitar actividades al aire libre y permanecer en espacios cerrados.

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El fenómeno no es aislado. En los últimos años, temporadas de incendios forestales en Canadá han generado episodios similares. La Agencia de Medio Ambiente de Canadá advirtió que las condiciones climáticas actuales, con temperaturas superiores a la media, favorecen la proliferación de focos ígneos y el desplazamiento del humo hacia el sur. De acuerdo con Newsweek, las provincias centrales y del norte de Canadá concentran la mayor cantidad de incendios fuera de control en este momento.

¿Cuáles son los estados y ciudades afectados por el humo de los incendios en Canadá?

De acuerdo con el NWS y plataformas especializadas como IQAir, las áreas afectadas incluyen Michigan, Minnesota, Wisconsin, Nueva York, Massachusetts, Ohio, Virginia, Illinois y partes de Pennsylvania y New Hampshire. Las ciudades donde el impacto es más severo, según las mediciones oficiales, son Detroit y Minneapolis, que registraron índices de calidad del aire (AQI) superiores a 600, muy por encima del umbral considerado peligroso, que inicia en 300. En Marquette, Michigan, se reportó un AQI de 902, según IQAir el 15 de julio.

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En el noreste, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, informó que la ciudad de Nueva York experimentó niveles de contaminación atmosférica “no saludables para grupos sensibles” y recomendó limitar las actividades exteriores. USA Today indicó que la alerta abarca a millones de residentes, extendiéndose también a estados como Massachusetts, donde se reportaron cielos naranjas y visibilidad reducida.

El humo de los incendios en Canadá afectó a millones de personas en el noreste y medio oeste de Estados Unidos, con impacto en ciudades como Detroit, Minneapolis, Nueva York y Boston. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué hay humo en Estados Unidos y de dónde proviene?

La fuente del humo es la ola de incendios forestales que afecta a Canadá durante la temporada 2026. Según el Centro Interinstitucional Canadiense de Incendios Forestales (CIFFC), más de 830 incendios permanecen activos, con cerca de 200 fuera de control en provincias como Manitoba, Saskatchewan y Ontario. Los vientos predominantes del noroeste han desplazado el humo hacia el sur, cubriendo más de 1.600 kilómetros desde el centro de Canadá hasta las regiones de los Grandes Lagos y el noreste de Estados Unidos.

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The Weather Channel reportó que “las concentraciones más densas de humo a nivel superficial se registran desde el norte de Minnesota hasta la península superior de Michigan y el norte de Wisconsin, con pronóstico de desplazamiento hacia el este y el sur durante el viernes”. La Agencia de Medio Ambiente de Canadá prevé que la temporada de incendios continúe intensa, debido a las altas temperaturas y condiciones secas.

¿Qué es el índice de calidad del aire (AQI) y cuándo se considera peligroso?

El índice de calidad del aire (AQI, por sus siglas en inglés) es una escala que mide la concentración de contaminantes atmosféricos, entre ellos las partículas PM2.5, principales responsables del riesgo sanitario asociado al humo de incendios forestales. Según el Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York, el nivel “peligroso” se alcanza a partir de un AQI de 300. En varios puntos afectados, como Detroit y Minneapolis, se han registrado valores que duplican o triplican ese umbral.

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Según la plataforma IQAir, en ciudades de Wisconsin, Minnesota y Michigan, los valores superaron los 400, y en Marquette el AQI llegó a 902, uno de los niveles más altos desde el inicio de la temporada. El DEC de Nueva York precisó que “los valores del AQI superaron los 100 en múltiples regiones, lo que indica riesgo para la salud de la población general”.

Las autoridades identificaron a las partículas PM2.5 como el principal contaminante del humo y advirtieron que la contaminación del aire superó niveles peligrosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas han tomado las autoridades ante la alerta por humo de incendios?

Las autoridades federales y estatales han emitido recomendaciones y advertencias a la población. El Departamento de Salud de Nueva York y el DEC aconsejaron “evitar actividades físicas al aire libre, cerrar ventanas y puertas, utilizar sistemas de filtración de aire y recurrir a mascarillas N95 en caso de exposición prolongada”. El NWS reiteró que los niños, adultos mayores y personas con afecciones respiratorias o cardíacas presentan mayor riesgo ante la exposición a partículas PM2.5.

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En Minnesota, el gobernador Tim Walz extendió el estado de emergencia por 30 días y pidió a la población mantenerse informada sobre los niveles de calidad del aire. Según Newsmax, Walz señaló que “la situación requiere la cooperación de todos los habitantes del estado para reducir la exposición y proteger a los grupos más vulnerables”.

¿Cuánto tiempo durarán las alertas de calidad del aire en Estados Unidos?

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que las condiciones de humo persistirán hasta el viernes, con desplazamiento hacia el sur, lo que podría afectar a áreas como Ohio, Virginia, Washington D.C. y Baltimore. Según USA Today, los meteorólogos prevén que el humo se mantenga en niveles elevados durante el fin de semana, mientras continúen los incendios en Canadá y no se registre un cambio significativo en la dirección de los vientos.

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La Agencia de Medio Ambiente de Canadá mantiene la advertencia por riesgo de nuevos focos ígneos debido a las altas temperaturas, y las autoridades estadounidenses monitorean la evolución del AQI para actualizar las alertas de manera continua.

El índice de calidad del aire AQI se considera peligroso a partir de 300, y en varias zonas afectadas por el humo los valores duplicaron o triplicaron ese umbral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los riesgos para la salud por exposición al humo de incendios forestales?

El principal riesgo para la salud está asociado a la inhalación de partículas finas (PM2.5), que pueden agravar síntomas en personas con enfermedades respiratorias o cardíacas, así como afectar a la población general si los niveles de contaminación se mantienen elevados. Según el DEC de Nueva York, la exposición a altos niveles de partículas puede causar irritación de ojos, nariz y garganta, dificultad para respirar y aumentar el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

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El NWS aconsejó a los residentes de las áreas afectadas seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, limitar la exposición al aire libre y priorizar el uso de sistemas de filtrado de aire en interiores. Las escuelas y centros de cuidado infantil en varias ciudades suspendieron actividades al aire libre.

¿Cómo consultar el estado actual de la calidad del aire en mi ciudad?

Para obtener información actualizada, las autoridades recomiendan consultar los portales oficiales del NWS, el Departamento de Conservación Ambiental de cada estado y plataformas independientes como IQAir o AirNow. Estas fuentes ofrecen mapas interactivos y alertas en tiempo real, así como recomendaciones específicas para cada región.

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El NWS publica actualizaciones periódicas sobre alertas y niveles de AQI, mientras que los gobiernos estatales comunican medidas preventivas y restricciones a través de sus canales oficiales y redes sociales.

Nueva York y Minnesota recomendaron evitar actividades al aire libre, cerrar ventanas y usar mascarillas N95 ante la alerta por humo de incendios forestales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tiene el humo de incendios en actividades y vida cotidiana?

El impacto inmediato se observa en la salud pública, con especial atención a personas con enfermedades crónicas, niños y adultos mayores. Además, las actividades al aire libre, eventos masivos y operaciones en aeropuertos han sufrido alteraciones por la visibilidad reducida y la contaminación. Según el NWS, “las partículas PM2.5 pueden agravar síntomas en personas con enfermedades crónicas y afectar a la población general si los niveles de contaminación se mantienen elevados”.

El seguimiento de las recomendaciones de las autoridades y el monitoreo de la calidad del aire serán clave en los próximos días para minimizar los riesgos y adaptar la vida cotidiana a las condiciones atmosféricas.