Horario de verano permanente: estos son los efectos que podría tener en tu cuerpo y tu salud

El Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Protección de la Luz Solar para hacer permanente el horario de verano y eliminar el cambio de hora bianual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Congreso de Estados Unidos aprobó el martes una ley que busca hacer permanente el horario de verano en casi todo el país, una decisión que podría modificar la rutina diaria de millones de personas y reaviva el debate sobre sus consecuencias en la salud pública. La propuesta legislativa, llamada Ley de Protección de la Luz Solar, recibió 308 votos a favor y 117 en contra en la Cámara de Representantes y ahora espera definición en el Senado. El proyecto establece que la mayor parte de los estados, salvo Arizona y Hawái, dejarían de cambiar sus relojes dos veces al año, fijando el horario de verano como único durante todo el calendario.

Según la documentación oficial del Congreso, la ley eliminaría el cambio de hora bianual, una práctica vigente desde 1966 bajo la Ley Uniforme del Tiempo. El gobierno de Estados Unidos manifestó su respaldo a la iniciativa, aunque diversos sectores científicos y médicos han cuestionado los beneficios de la medida y alertan sobre riesgos para la salud. Organizaciones como la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño (AASM) y la Asociación Médica Estadounidense (AMA) se manifestaron en contra del horario de verano permanente y recomendaron adoptar el horario estándar de manera definitiva.

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El debate sobre el horario de verano en Estados Unidos tiene antecedentes históricos y científicos relevantes. Actualmente, la mayoría de los estados alterna entre horario estándar y de verano, una práctica que busca aprovechar la luz natural, pero que según la evidencia médica y científica puede provocar consecuencias negativas en el bienestar general y el desempeño social y laboral.

¿Cuáles son los efectos del horario de verano permanente en la salud?

La discusión sobre la adopción permanente del horario de verano se centra en los posibles impactos sobre los ritmos circadianos y el sueño. De acuerdo con la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, citada Business Insider, el horario estándar respeta mejor los ciclos biológicos humanos. Esta organización afirmó que “el horario estándar permanente se ajusta mejor a la biología circadiana humana y aporta beneficios concretos para la salud pública y la seguridad”. Varios estudios muestran que la exposición a la luz natural durante la mañana mejora la alerta, el rendimiento cognitivo y la salud metabólica.

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El adelanto del reloj una hora, como ocurre con el horario de verano, puede reducir la duración y la calidad del sueño y aumentar la fatiga diurna. Datos de la Universidad de Stanford y la Sociedad de Investigación del Sueño citados por Newsweek y Business Insider indican que este cambio se asocia con un aumento de hasta 10% en las tasas de obesidad, así como un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y accidentes de tráfico en los días posteriores a la transición de horario.

El especialista Akinbolaji Akingbola, de la Universidad de Minnesota, explicó que “cuando nuestros relojes avanzan en primavera, la concentración, los reflejos y el ánimo se ven afectados”. Además, la Asociación Estadounidense del Corazón indicó que tras el cambio de horario “los infartos y los accidentes cerebrovasculares presentan un aumento leve pero significativo”.

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La ley sobre el horario de verano permanente obtuvo 308 votos a favor en la Cámara de Representantes y espera una definición del Senado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué las autoridades sanitarias rechazan el horario de verano permanente?

Las principales organizaciones médicas de Estados Unidos, como la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, la Asociación Médica Estadounidense y la Asociación Estadounidense del Corazón, se han pronunciado en contra de fijar el horario de verano de manera permanente. Según documentos institucionales, estos organismos sostienen que el horario estándar permanente favorece la sincronización del reloj biológico con la luz solar, lo que repercute positivamente en el sueño y la salud general.

En un comunicado oficial, la presidenta de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, Fariha Abbasi-Feinberg, afirmó: “El horario estándar permanente es la opción más saludable para todos los estadounidenses”. La organización también advirtió que la falta de luz natural en la mañana podría afectar especialmente a estudiantes y trabajadores con jornadas tempranas, incrementando la somnolencia y el bajo rendimiento escolar y laboral.

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La Asociación Estadounidense del Corazón y la Universidad de Stanford han publicado investigaciones que revelan que la exposición a luz artificial por la noche y la falta de luz matutina pueden retrasar la producción de melatonina, hormona clave para el sueño. Este fenómeno aumenta los riesgos de trastornos del sueño, enfermedades metabólicas y accidentes.

¿Cómo cambiaría la vida cotidiana con el horario de verano todo el año?

Si la ley es aprobada, la mayoría de los estados dejaría de ajustar sus relojes en primavera y otoño, manteniéndose en horario de verano durante todo el año. Esto provocaría que, en invierno, en varias regiones de Estados Unidos el sol saliera después de las 8:00 de la mañana y se pusiera entre las 17:20 y las 18:30, según cálculos de Reuters. Las consecuencias serían variables según la ubicación geográfica de cada ciudadano.

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El especialista Michael Grandner, director del Programa de Sueño y Salud de la Universidad de Arizona, aseguró a Newsweek que “alguien que vive en el extremo occidental de un huso horario experimentará un cambio biológico mucho mayor que quien reside más al este o cerca del ecuador”. Los adolescentes y niños en edad escolar serían especialmente vulnerables, ya que la falta de luz solar en la mañana está relacionada con bajo rendimiento académico, mayor riesgo de depresión y problemas de salud mental, según la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño.

Además, la Sociedad de Investigación del Sueño advirtió que el horario de verano permanente podría incrementar la incidencia de “desfase social”, un desfase entre el reloj biológico y el horario social, que se asocia con mayor consumo de sustancias, obesidad y enfermedades cardiovasculares.

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La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño y la Asociación Médica Estadounidense rechazaron el horario de verano permanente y respaldaron el horario estándar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra del horario de verano fijo?

Los defensores del horario de verano permanente, entre ellos legisladores y cámaras empresariales, argumentan que la medida permitiría aprovechar mejor la luz solar en horas de la tarde, favoreciendo el comercio, el turismo y las actividades recreativas. Según datos, sectores como el comercio minorista y el deporte valoran la posibilidad de extender la actividad después de la jornada laboral.

Sin embargo, los especialistas en salud advierten que los supuestos beneficios económicos no compensan los riesgos para la salud pública. La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño remarcó en su postura oficial que “el horario de verano permanente va en contra de nuestros ritmos circadianos naturales”. El organismo agregó que la desincronización entre el reloj social y el biológico puede generar consecuencias a largo plazo, como aumento de accidentes de tráfico, errores médicos y enfermedades metabólicas.

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Entre los detractores de la medida se encuentra la congresista Nanette Diaz Barragán, quien declaró a Los Angeles Times que “los expertos médicos han advertido que el horario de verano permanente es perjudicial para la salud”. La legisladora apoya propuestas alternativas que buscan establecer el horario estándar de manera definitiva.

¿El horario de verano permanente impactaría igual en todo el país?

El impacto del horario de verano permanente no sería igual en todo Estados Unidos. Según la Universidad de Stanford, las personas que viven en los extremos occidentales de cada huso horario y en las latitudes más altas experimentarían mañanas más oscuras durante el invierno, con efectos potenciales en la salud y la productividad. En zonas cercanas al ecuador, el efecto sería menos marcado.

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Un informe de la Institución Brookings citado por Newsweek indicó que una hora adicional de luz en la tarde puede reducir los robos hasta 27% y bajar la tasa diaria de crímenes violentos un 7%. Sin embargo, los expertos aclaran que los beneficios en seguridad pública no equilibran los riesgos sanitarios.

Por su parte, la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño y la Sociedad de Investigación del Sueño sostienen que el mayor costo social proviene de los problemas de salud asociados con el sueño insuficiente. Solo el aumento de infartos y accidentes cerebrovasculares tras el cambio de horario representa un costo económico estimado en 626 millones de dólares anuales, según las investigaciones analizadas por Newsweek.

Los especialistas sostienen que el horario estándar respeta mejor los ritmos circadianos y mejora el sueño, la alerta y la salud pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué alternativas existen y cuáles son los próximos pasos?

El debate legislativo no concluyó con la aprobación de la Cámara de Representantes. El Senado debe programar una votación definitiva sobre la Ley de Protección de la Luz Solar, mientras que otras iniciativas, como la Ley Luz Solar para Nuestros Niños, proponen fijar el horario estándar de manera permanente. Las autoridades sanitarias y educativas anticipan que cualquier cambio implicará campañas de información y adaptación de horarios laborales, escolares y de servicios públicos.

La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, la Asociación Médica Estadounidense y la Asociación Estadounidense del Corazón continúan recomendando el horario estándar como el más adecuado para la salud colectiva. Hasta que el Senado defina el futuro de la ley, los expertos y las instituciones mantienen su llamado a tomar decisiones basadas en la evidencia científica y el bienestar poblacional.