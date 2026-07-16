Tragedia en el Complejo Zárate-Brazo Largo: un camión que transportaba soda cáustica cayó del puente Urquiza, se incendió y murió su conductor

El camión ardió con tal intensidad que, entre las llamas y la soda caústica, quemaron por completo el cuerpo, redujéndolo a cenizas (Policía de Entre Ríos)

Un hombre de 45 años falleció este miércoles luego de que el camión que conducía, transportando soda cáustica, cayó desde el puente Justo José de Urquiza, en el complejo Zárate-Brazo Largo.

El siniestro fatal ocurrió cerca de las 19 en el kilómetro 113 de la Ruta Nacional 12. De acuerdo con la Jefatura Departamental Islas de Ibicuy y la Comisaría de Ceibas, el conductor - identificado como Alejandro Suárez- falleció en el acto.

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El hecho se produjo sobre la mano descendente, de norte a sur, en el tramo que conecta Entre Ríos con Buenos Aires. Por causas que la fiscalía de Gualeguaychú, a cargo del doctor Jorge Gutiérrez intenta establecer, el vehículo perdió el control, atravesó la barrera de contención del puente y cayó unos 30 metros hacia el sector oeste de la estructura.

El camión atravesó la baranda de contención y cayó 30 metros al vacío: se investigan las causas del accidente (Policía de Entre Ríos)

“Este hombre padecía diabetes, que en teoría la tenía controlada, pero bueno, ya había tenido anteriormente una descompostura", indicó el fiscal a este medio, en búsqueda del factor humano del accidente. Y agregó: “Había ido a cargar la sustancia química al puerto en el Paraná. El objetivo que tenían era ir a Jujuy, por ende, se dirigía hacia la Ruta 9″, agregaron desde fiscalía.

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Después de ver el partido de Argentina versus Inglaterra, el conductor emprendió el viaje hacia el norte del país, poco antes de que sobrevenga la tragedia.

“No quedaron ni los huesos”: el macabro destino del chofer, desintegrado por las llamas y la soda cáustica

Tras el impacto contra el terreno inferior, el camión se incendió por completo debido a la sustancia química que, en contacto con los metales, aceites y nafta del camión, generó una masa de alta inflamabilidad.

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“Entre las llamas y la soda cáustica consumieron completamente el cuerpo, no quedó nada, ni los huesos, se consumió todo, desapareció“, sostuvo tajante Gutiérrez ante este medio.

Con respecto a la identificación del cuerpo, el fiscal precisó que se pudo realizar porque Suárez no manejaba en soledad. “Detrás de él iba un compañero suyo, quien lo vio cargar en el puerto. Además, llegó el jefe de la empresa al lugar, avisado por el otro hombre”, sostuvo.

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El conductor fallecido, con domicilio en Villa Elisa, partido de La Plata, manejaba un camión Volkswagen modelo 136 que arrastraba un semirremolque con el producto químico.

El operativo vial y las pericias mecánicas

En el lugar del accidente trabajaron efectivos de la Comisaría de Ceibas, bomberos de la región, personal de Gendarmería Nacional y servicios de emergencias médicas. Las tareas incluyeron el control del fuego, la regulación del tránsito y el rescate del cuerpo.

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El accidente provocó restricciones en el tránsito entre Entre Ríos y Buenos Aires, lo que obligó a que la circulación quede totalmente interrumpida. Horas después, el tráfico fue habilitado de manera parcial, con reducción a un carril en sentido norte-sur, hasta que se normalizó el flujo vehicular.

La sustancia química que transportaba el camión aceleró la combustión y desencadenó una tragedia. No se reportaron heridos ni daños a terceros (Policía de Entre Ríos)

La fiscalía tomó intervención y ordenó pericias accidentológicas para determinar la causa exacta del despiste. El informe preliminar había sido emitido por la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial desde el Puesto de Control Vial Brazo Largo, ubicado en el kilómetro 119 de la misma ruta.

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No se informaron otros heridos ni daños a terceros. Las pericias deberán establecer si en el siniestro influyeron el estado de la calzada, las condiciones climáticas, una posible falla mecánica o el exceso de velocidad.

“Fue sin intervención de terceros y solo resta analizar la planimetría y el informe mecánico para descartar un desperfecto del camión. Solo resta esperar que nos llegue el sumario. No se puede avanzar más porque no hubo un delito penal”, concluyó el fiscal del caso.

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