La naturaleza gana terreno entre los viajeros colombianos: el 94% busca por internet cómo desconectarse

La naturaleza se consolida como uno de los sitios más escogidos por los colombianos para viajar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los espacios naturales se consolidan como una de las principales preferencias de los viajeros colombianos para sus próximas vacaciones. El 94% busca destinos que le permitan desconectarse de la rutina, reducir el ritmo cotidiano y tener un mayor contacto con la naturaleza, según la encuesta Travel Trends 2026 de Booking.com.

La tendencia refleja un cambio en las prioridades al momento de planificar un viaje. Montañas, bosques, playas, lagunas y destinos alejados de las grandes ciudades ganan protagonismo entre quienes buscan experiencias vinculadas con el descanso y el bienestar.

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La preocupación ambiental también influye en estas decisiones. De acuerdo con la encuesta, el 79% de los viajeros colombianos considera necesario actuar ahora y tomar decisiones más sostenibles para proteger el planeta para las futuras generaciones.

Los colombianos prefieren la naturaleza al momento de escoger un destino turístico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatapé, una alternativa para conectarse con la naturaleza en Colombia

Guatapé se presenta como una de las opciones nacionales para quienes buscan combinar descanso y actividades al aire libre. Este municipio de Antioquia destaca por sus montañas, paisajes verdes y el embalse que rodea buena parte de la zona.

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Uno de sus principales atractivos es la Piedra del Peñol, cuya cima se alcanza después de subir más de 700 escalones. Desde allí es posible observar una amplia panorámica del entorno.

Los visitantes también pueden recorrer el embalse en kayak o velero, practicar paddle board, realizar caminatas o contemplar el paisaje desde diferentes miradores.

Entre las alternativas de alojamiento se encuentra Bosko, un glamping ubicado en las montañas de Guatapé que ofrece domos con vistas al embalse y espacios orientados al descanso.

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Guatapé es una de las alternativas colombianas para conectar con la naturaleza. - crédito La Piedra Del Peñol de Guatapé / Facebook

San Pedro de Atacama y sus paisajes desérticos

Fuera de Colombia, San Pedro de Atacama, en Chile, ofrece una experiencia marcada por uno de los paisajes desérticos más reconocidos de Sudamérica.

La zona permite recorrer salares, géiseres, lagunas altiplánicas y formaciones rocosas. Sus condiciones geográficas también convierten al destino en un lugar destacado para la observación astronómica.

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La escasa contaminación lumínica y los cielos despejados permiten contemplar las estrellas durante gran parte del año. Para los viajeros que buscan alejarse del ritmo urbano, el entorno ofrece una experiencia centrada en la contemplación y el contacto con paisajes de gran escala.

San Pedro de Atacama, en Chile, uno de los paisajes desérticos más reconocidos de Sudamérica. REUTERS/Cristian?Rudolffi/File Photo

Entre las opciones para hospedarse está Terrantai Lodge, situado en San Pedro de Atacama y caracterizado por su arquitectura tradicional y sus espacios interiores destinados al descanso.

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Tromsø ofrece una experiencia en el Círculo Polar Ártico

Tromsø, en Noruega, representa una alternativa para quienes buscan paisajes más remotos. La ciudad se encuentra por encima del Círculo Polar Ártico y ofrece experiencias diferentes dependiendo de la época del año.

Durante el invierno, uno de sus principales atractivos es la posibilidad de observar auroras boreales. En verano, el sol de medianoche modifica completamente las condiciones de luz y permite disfrutar de actividades al aire libre durante más horas.

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Los recorridos por fiordos, las caminatas y las experiencias vinculadas con la naturaleza forman parte de la oferta del destino.

La Aurora Boreal despliega sus majestuosos colores verdes y rojizos sobre un paisaje boscoso y un cielo estrellado, creando un fenómeno natural impresionante en latitudes nórdicas. (Reuters)

Aera – Glass Cabins es una de las alternativas de alojamiento de la zona, con cabañas panorámicas diseñadas para observar el paisaje ártico desde el interior.

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Tignes combina montañas y actividades al aire libre

Situado en los Alpes franceses, Tignes es conocido principalmente como destino de esquí, pero también ofrece actividades relacionadas con la naturaleza fuera de la temporada de invierno.

Los viajeros pueden realizar caminatas alrededor de lagos alpinos, recorrer senderos entre montañas y participar en actividades al aire libre.

Entre las opciones de hospedaje se encuentra Les Suites – Maison Bouvier, que combina alojamiento de montaña con espacios de bienestar y vistas al paisaje de los Alpes.

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En las montañas Tignes de Francia se pueden hacer diferentes actividades. REUTERS/Stephane Mahe

Villajoyosa apuesta por el descanso junto al Mediterráneo

Villajoyosa, en España, ofrece una propuesta diferente, marcada por sus playas y su ubicación frente al mar Mediterráneo.

Sus tradicionales casas de colores, los recorridos por el casco histórico y la gastronomía local complementan una experiencia orientada a un ritmo de viaje más pausado.

Entre las alternativas de alojamiento están Suites at Sea, apartamentos situados frente al Mediterráneo que permiten disfrutar del entorno costero.

Casas de colores de Villajoyosa. (Comunitat Valenciana)

Los datos de Travel Trends 2026 muestran que la búsqueda de descanso y contacto con la naturaleza está ganando importancia entre los viajeros colombianos. Al mismo tiempo, la preocupación por la sostenibilidad empieza a formar parte de las decisiones de viaje, consolidando una tendencia que combina turismo, bienestar y mayor conciencia sobre el impacto en los destinos.