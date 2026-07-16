El túnel de Caseros se convirtió otra vez en una fiesta con el trombón de Joaquín Agüero

Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Trombon cábala del túnel de Caseros

Ya sea por cábalas o por otro tipo de cuestiones en Argentina los mundiales suelen crear y mostrar nuevos personajes que abrazan la popularidad. Por ejemplo, en el oeste porteño, el Mundial de Catar 2022 erigió a Cristina “Abuela La La La” como talismán de la buena suerte.

Este mundial no es la excepción. Las celebraciones por el pase de la Selección Argentina a la final adquirieron un nuevo símbolo en el oeste del conurbano bonaerense. Un joven trombonista, Joaquín Agüero, desató la euforia en el túnel bajo nivel de Caseros al repetir el ritual que lo hizo viral durante el certamen.

PUBLICIDAD

Joaquín Agüero (RS Fotos)

Tras la victoria de ayer sobre Inglaterra, miles de hinchas se congregaron en Tres de Febrero. El túnel bajo nivel de Caseros, se transformó en una multitudinaria popular, en un escenario de una celebración singular, en la que Joaquín se consolidó como protagonista. Su aparición, anticipada por las redes sociales tras el festejo contra Suiza, llevó nuevamente música y cánticos a la multitud.

Un chico festeja la victoria ante Inglaterra (RS Fotos)

El origen del fenómeno se remonta a los cuartos de final, cuando videos en TikTok y en X mostraron a Joaquín ingresando al túnel como acompañante en una moto, rodeado por hinchas. Ya en el centro del bajo nivel, recibió su trombón y, en un instante de silencio colectivo, interpretó los primeros acordes de “No tengo un mango y vengo igual”, tema clásico de cancha que homenajea a Damas Gratis. La reacción fue inmediata: saltos, espuma y banderas inundaron el espacio.

PUBLICIDAD

Una multitud festeja en Caseros (RS Fotos)

El miércoles, el ritual se actualizó tras el épico e histórico triunfo ante Inglaterra. Con el túnel aún más colmado, Joaquín fue recibido por los hinchas que coreaban su nombre. En esta ocasión, interpretó “La cuarta estrella”, melodía adoptada por la hinchada y el plantel argentino, como hicieron con “Muchachos“ cuatro años atrás. La interpretación se escuchó entre vítores y cánticos, en un contexto de plena felicidad nacional.

Banderas argentinas adornaron el túnel bajo nivel de Caseros (RS Fotos)

El fenómeno del trombón en Caseros sumó así un nuevo capítulo en las celebraciones argentinas, con imágenes y videos que circularon ampliamente en redes sociales. La postal del túnel, repleto de hinchas y música, se convirtió en uno de los símbolos más representativos de la emoción colectiva tras el pase a la final. Y que muchos esperan que vuelva a repetirse el próximo domingo.

PUBLICIDAD

El trombon cábala del túnel de Caseros

En tanto, miles de personas se congregaron en el Obelisco. Las calles de la ciudad se llenaron de hinchas con banderas, bombos y fuegos artificiales, consolidando al monumento porteño como epicentro de los festejos. La gente también celebró en distintos puntos y plazas, a la espera de repetir nuevamente los festejos el próximo domingo. Y que Argentina se corone de gloria una vez más.