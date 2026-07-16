Centroamérica y República Dominicana activan un frente común contra el impacto climático de El Niño

El Niño en Centroamérica: la declaratoria del SICA en Santo Domingo que plantea un giro antes del próximo impacto (Foto cortesía SICA)

En el marco de la 83ª Reunión Ordinaria del Consejo de la Integración Social Centroamericana (CIS), celebrada en Santo Domingo, República Dominicana, los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) emitieron una declaratoria especial sobre la preparación regional frente al fenómeno de El Niño, centrando su atención en el fortalecimiento de la Protección Social Adaptativa (PSA).

Reconocen que El Niño, por su carácter estacional y parcialmente previsible, representa un desafío climático de primer orden que profundiza desigualdades y vulnerabilidades existentes en la región. Sus efectos, exacerbados por el cambio climático, afectan de manera acumulativa los ingresos de los hogares, la seguridad alimentaria y nutricional, el acceso al agua, la salud, la vivienda y la movilidad humana.

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Estos impactos recaen de manera diferenciada sobre personas y hogares en situación de pobreza, mujeres, niñez, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, comprometiendo los avances alcanzados en materia de desarrollo e inclusión social, advierte el organismo.

La PSA se presenta como el puente indispensable entre la política social, la gestión del riesgo y la acción climática, considerándose no solo una respuesta de emergencia, sino una inversión estratégica para la cohesión social y la estabilidad regional.

Emitieron una declaratoria para prepararse ante El Niño en Centroamérica (Imagen ilustrativa)

Llamados y recomendaciones del organismo

1. Fortalecimiento de capacidades y coordinación:

El Consejo exhorta a los Estados miembros del SICA a fortalecer, armonizar y actualizar sus instrumentos nacionales y regionales de preparación, respuesta y recuperación, integrando el enfoque de PSA en políticas, planes, protocolos de actuación, registros sociales y sistemas de información. Se insta a promover la interoperabilidad entre los Registros Sociales y los Sistemas de Alerta Temprana, así como a explorar mecanismos de financiamiento contingente y acción anticipatoria en los presupuestos nacionales, en estrecha articulación con los entes responsables de protección civil, finanzas y ambiente.

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2. Impulso a la hoja de ruta regional:

Se instruye a la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA), en coordinación con el SICA y el CEPREDENAC, a continuar impulsando la Hoja de Ruta para el Fortalecimiento de la Capacidad Adaptativa de los Sistemas de Protección Social. Esto incluye el desarrollo de capacidades técnicas, el intercambio de experiencias, la consolidación de un lenguaje común y la elaboración de herramientas prácticas y protocolos regionales que faciliten la integración de la acción anticipatoria en los programas de transferencias y asistencia social frente a los impactos de El Niño y otros eventos climáticos.

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3. Articulación y respaldo internacional:

El Consejo realiza un llamado a instituciones del SICA, organismos internacionales, socios para el desarrollo, banca multilateral, fondos climáticos, academia y sociedad civil a respaldar técnica y financieramente la implementación de esta agenda regional. Reafirma que invertir en preparación anticipada y en la flexibilidad de los sistemas de protección social es la estrategia más costo-efectiva para proteger los avances del desarrollo social y garantizar el bienestar y la resiliencia de la región ante crisis climáticas y multidimensionales.

Reconocimientos, avances y perspectivas

La declaración destaca los logros del CIS en la promoción de la PSA como prioridad regional, incluyendo la adopción de la Hoja de Ruta para el Fortalecimiento de la Capacidad Adaptativa, la articulación con la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de herramientas comunes para los Estados miembros.

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En la 83ª sesión del consejo social, los gobiernos acordaron una ruta preventiva para reducir daños en alimentos, ingresos, agua, salud y migración, con una pieza técnica que ordena la respuesta (Foto cortesía SICA)

El fenómeno de El Niño, al ser parcialmente previsible, representa una oportunidad para consolidar la preparación anticipada. El enfoque regional apunta a activar mecanismos de coordinación intersectorial y adoptar medidas preventivas que permitan evitar que los impactos climáticos deriven en crisis sociales, pérdida de medios de vida o desplazamientos forzados.

El CIS sostiene que la Protección Social Adaptativa constituye un imperativo ético y estratégico para reducir vulnerabilidades y fortalecer la resiliencia de personas, hogares y comunidades, consolidando una agenda regional que prioriza la respuesta oportuna y coordinada ante los retos climáticos presentes y futuros.