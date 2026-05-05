¿Viaje cancelado? Por qué el 31% de los colombianos está suspendiendo sus vacaciones este 2026

El 31% de los colombianos ha cancelado al menos un viaje por riesgos de clima extremo, según el informe de Booking.com. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El clima extremo condiciona los viajes de los colombianos: el 31% ha cancelado al menos un desplazamiento debido a riesgos climáticos, según el informe más reciente de Booking.com. Esta tendencia refleja cómo la planificación y la reserva de viajes se ven cada vez más afectadas por la preocupación ante eventos meteorológicos y desastres naturales.

En Colombia, los riesgos asociados con el clima extremo han llevado a que casi uno de cada tres viajeros cancele un viaje antes de su inicio; y todo esto por un proceso hecho por internet, lo que demuestra la facilidad hoy en día de administrar viajes.

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Este fenómeno impacta tanto a quienes usan plataformas digitales como al conjunto del sector turístico. Las cifras recopiladas por Booking.com muestran que la toma de decisiones está profundamente marcada por la incertidumbre meteorológica.

La preocupación ante eventos meteorológicos y desastres naturales impacta cada vez más la planificación y reserva de viajes en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 73% de los viajeros colombianos tiene en cuenta el riesgo de clima extremo al elegir el destino y la fecha de sus desplazamientos, según datos del informe. Además, un 28% enfrentó condiciones climáticas extremas o desastres naturales en el último año. Más de la mitad señala que la imprevisibilidad del clima genera estrés y complica planificar el viaje, dificultando saber cuándo y adónde viajar.

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Cambios en las preferencias de viaje por el clima extremo

Las nuevas condiciones han reducido la importancia de la tradicional temporada alta, que suele abarcar de junio a agosto. Actualmente, el 53% prefiere viajar fuera de estos periodos para disminuir la exposición a riesgos climáticos y evitar multitudes.

La búsqueda de destinos de clima templado se ha consolidado como tendencia. Un 36% opta por lugares más frescos, mientras que el 47% considera que algunos destinos resultan demasiado calurosos en su época habitual de viaje. Por otro lado, el 65% prefiere sitios menos concurridos y el 59% evita aquellos conocidos por condiciones extremas.

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El 53% de los colombianos evita la tradicional temporada alta, optando por viajar fuera de fechas concurridas para minimizar riesgos climáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, destinos menos populares y con clima estable ganan protagonismo en plataformas digitales. Estas alternativas ofrecen beneficios añadidos, como costos más favorables y entornos más tranquilos para la estadía.

Adaptación del sector turístico ante el clima extremo

El ajuste en las preferencias de los viajeros ya influye en los proveedores de alojamiento. Según Booking.com, el 40% ha modificado procesos y servicios como respuesta a los riesgos climáticos, con cambios que abarcan desde la operación hasta la atención al huésped.

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Estas adaptaciones buscan reducir las interrupciones causadas por el clima y gestionar el estrés de los viajeros. El informe revela que un 24% de los operadores ha sufrido interrupciones en la llegada o salida de huéspedes por eventos climáticos, y el 23% reporta incomodidad reflejada en reseñas negativas.

La industria reconoce que anticipar las inquietudes y convertirlas en oportunidades de confianza es fundamental en este nuevo escenario, afirmó Matthias Schmid, vicepresidente sénior de Acomodaciones en Booking.com, citado en el informe. Los destinos con menor afluencia y clima estable se posicionan como opciones valoradas tanto por viajeros como por el sector.

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El sector turístico adapta servicios por el clima extremo: el 40% de alojamientos ha modificado procesos por riesgos meteorológicos.

Actualmente, planificar un viaje implica mayor atención a los posibles riesgos y las recompensas de cada destino. La elección se ha vuelto un proceso donde minimizar imprevistos y buscar tranquilidad es tan crucial como el destino mismo, marcando un cambio en la manera en la que los colombianos disfrutan su tiempo libre.

Uber en los viajes cambia con un PIN único

Ahora los usuarios de Uber pueden elegir un código PIN único de cuatro dígitos para verificar sus viajes, permitiendo validar el auto correcto sin depender del teléfono móvil. A diferencia del sistema anterior, donde se generaba un PIN diferente en cada trayecto, ahora cada persona puede seleccionar un código fácil de recordar y modificarlo cuando lo desee desde la configuración de la aplicación. Esta función busca mayor practicidad, sobre todo en situaciones en las que consultar el celular resulta incómodo o poco seguro.

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Según Eleonora Turk, responsable de Comunicaciones de Seguridad de Uber, el objetivo es simplificar la experiencia diaria sin sacrificar la protección. Con este nuevo PIN único, los pasajeros pueden confirmar su viaje con rapidez y mantener el control, incluso si el dispositivo está descargado o si prefieren mantener la atención en su entorno. La app impide la elección de combinaciones demasiado predecibles, como secuencias consecutivas o números idénticos, reforzando así la seguridad.

Esta actualización se integra al conjunto de herramientas de seguridad que ofrece Uber, como el seguimiento en tiempo real, la opción de grabar audio, el botón de emergencia y el sistema RideCheck, que identifica posibles alteraciones en el recorrido.

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