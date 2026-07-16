La previa de la final del Mundial 2026: así viven los argentinos en Málaga la espera del partido ante España

La comunidad argentina en Málaga organiza reuniones para seguir la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

El mundo se prepara para la final del Mundial 2026 que disputarán Argentina y España. En este contexto, la comunidad argentina que reside en Málaga se organiza para seguir el evento y alentar desde el exterior. Juan Manuel Muñoz vive en la ciudad española y contó en Infobae en Vivo cómo atraviesa estos días previos al partido.

Muñoz, instalado en Málaga, reconoció la intensidad con la que la comunidad argentina sigue el torneo. La final genera ansiedad y expectativa entre compatriotas repartidos por diferentes barrios. “Una locura absoluta. Unas ganas de estar allá. Se disfruta y tiene un sabor. Se siente especial”, afirmó Muñoz sobre el sentimiento de alentar lejos de Argentina.

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El entrevistado destacó la convivencia en Málaga. “Mi vecino de enfrente es inglés, así que cuando hicimos el segundo gol salimos todos a gritar al patio. Una locura”. Al mismo tiempo, Muñoz señaló que la interacción mantiene el respeto, incluso cuando la bandera argentina queda expuesta frente a la casa de su vecino británico.

Convivencia y celebración en la comunidad argentina

La presencia de argentinos en Málaga se refleja en celebraciones colectivas y en la organización de reuniones. Según explicó Muñoz, muchos se agrupan en restaurantes con pantalla gigante o en puntos de encuentro para acompañar a la selección. “Hay muchos restaurantes argentinos que hacen juntadas con pantalla gigante y se ve en esos lugares", contó.

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Juan Manuel Muñoz contó que los argentinos en Málaga viven con ansiedad y expectativa la previa de la final del Mundial 2026 (captura de video)

Y agregó: “Hay muchos grupos argentinos que se juntan. Yo quiero mantener de momento como lo vi hasta ahora, viéndolo en casa con la familia y disfrutar así”, detalló Muñoz.

La experiencia de alentar desde el exterior implica mantener costumbres y cábalas familiares. En este sentido, Muñoz confirmó que prefiere no cambiar la rutina para la final: “Lo veré en casa, creo”.

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Expectativas para la final y balance personal

Muñoz reconoció que la ansiedad aumenta a medida que se acerca la final. El partido entre Argentina e Inglaterra concentra la atención de la comunidad argentina en Málaga y de sus vecinos. La bandera argentina sigue colgada en el balcón frente a la casa de su vecino inglés, sin que haya surgido conflicto por este motivo.

El entrevistado insistió en que muchos argentinos se reunirán para ver la final, aunque él prefiere mantener su cábala familiar. La experiencia de haber viajado a Catar para la definición del Mundial anterior permanece en su memoria, pero esta vez la vivencia será en casa.

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