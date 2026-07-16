Así es la tecnología que iluminará la Tierra con paneles y satélites: qué pasará con el Sol

La FCC autorizó a Reflect Orbital a lanzar Eärendil-1, el primer satélite diseñado para reflejar la luz del Sol hacia la Tierra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos, a través de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), ha dado luz verde a la empresa Reflect Orbital para lanzar y operar el primer satélite, llamado Eärendil-1, que se encargará de reflejar la luz del Sol a la Tierra.

Esta iniciativa busca modificar el ciclo natural de luz y oscuridad en zonas específicas del planeta, lo que ha generado un intenso debate sobre sus posibles aplicaciones y las consecuencias para la sociedad, la ciencia y el medio ambiente.

PUBLICIDAD

Cómo es la tecnología detrás del satélite espejo

El proyecto Eärendil-1 se basa en un concepto simple: colocar en la órbita terrestre baja un satélite equipado con un reflector de 18 metros cuadrados. Este dispositivo tiene la capacidad de orientar sus placas y reflejar la luz solar sobre áreas concretas de la superficie terrestre, generando un foco de iluminación controlada con un diámetro de entre cinco y seis kilómetros.

La intensidad de la luz puede variar desde la claridad del mediodía hasta el brillo de una luna llena, ajustándose a las necesidades de cada situación.

PUBLICIDAD

Eärendil-1 operará en órbita terrestre baja con un reflector de 18 metros cuadrados capaz de iluminar áreas de entre cinco y seis kilómetros de diámetro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El control de la posición y orientación del satélite se realiza de forma remota, lo que permite que la iluminación se limite únicamente a las zonas previamente designadas y durante periodos breves. Según la empresa, la precisión del sistema impide que la luz se propague más allá del área objetivo, un argumento utilizado para responder a las críticas que apuntan a los posibles efectos sobre los ritmos de vida de plantas y animales.

La autorización de la FCC establece que Eärendil-1 será lanzado a una altitud de 625 kilómetros como un experimento acotado. El objetivo principal es evaluar la viabilidad técnica del reflector ultradelgado y de alta reflectividad desarrollado por Reflect Orbital.

PUBLICIDAD

Si la prueba resulta exitosa, la compañía planea una expansión a gran escala, con el despliegue de hasta 50.000 satélites en los próximos años.

Cuál es el objetivo de reflejar la luz del Sol en la Tierra

El propósito de Reflect Orbital es que su tecnología pueda revolucionar el acceso a la energía limpia en todo el mundo. El objetivo es extender la utilidad de la luz solar, permitiendo que infraestructuras de paneles solares generen electricidad incluso durante la noche y reduciendo así la dependencia de combustibles fósiles.

PUBLICIDAD

La FCC fijó que Eärendil-1 será lanzado a 625 kilómetros de altitud como una prueba para evaluar la viabilidad técnica del reflector.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las aplicaciones civiles, comerciales y gubernamentales previstas están:

Proveer luz para operaciones de búsqueda y rescate en zonas de difícil acceso o durante catástrofes naturales.

Apoyar infraestructuras críticas durante emergencias, evitando la necesidad de utilizar generadores tradicionales.

Aumentar las horas útiles de producción de energía solar, facilitando el funcionamiento ininterrumpido de instalaciones fotovoltaicas.

Iluminar temporalmente obras remotas o áreas rurales donde la conexión eléctrica convencional resulta inviable.

La compañía subraya que la tecnología no está pensada para eliminar la noche de forma indiscriminada, sino para ofrecer luz de manera selectiva y controlada en situaciones donde puede marcar una diferencia significativa para la seguridad, la salud pública y la eficiencia energética.

PUBLICIDAD

Qué preocupaciones genera esta tecnología

El lanzamiento de Eärendil-1 ha provocado una oleada de críticas por parte de astrónomos, ambientalistas y representantes de la sociedad civil. Más de 2.000 comentarios públicos fueron presentados durante el proceso regulatorio, advirtiendo sobre los posibles efectos adversos de estos satélites en la investigación astronómica, los ecosistemas nocturnos y la seguridad aérea.

La empresa prevé aplicaciones de luz selectiva para búsqueda y rescate, emergencias, obras remotas y áreas rurales sin conexión eléctrica convencional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los puntos más sensibles es la contaminación lumínica. Los observatorios terrestres ya enfrentan dificultades crecientes debido a la proliferación de satélites en la órbita baja, que generan destellos y rastros luminosos que interfieren con la observación del espacio profundo.

PUBLICIDAD

La introducción de espejos espaciales con capacidad para reflejar intensos haces de luz agrava este problema, según la American Astronomical Society, DarkSky International y la Royal Astronomical Society.

La ESO (Observatorio Europeo Austral) calificó la iniciativa como una “amenaza existencial” para la astronomía óptica, señalando que una constelación de decenas de miles de satélites espejo podría transformar radicalmente el aspecto del cielo nocturno, dificultando la realización de investigaciones científicas de precisión y afectando el patrimonio cultural asociado a la contemplación de las estrellas.

PUBLICIDAD

A pesar de las objeciones planteadas, la FCC concluyó que la solicitud de Reflect Orbital se refiere únicamente a una prueba experimental de alcance limitado. En su resolución, la agencia subrayó que cualquier despliegue futuro de múltiples satélites requerirá nuevas autorizaciones y una evaluación más detallada de los impactos potenciales.