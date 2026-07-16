Sociedad

Misiones: un hombre murió en una sucursal bancaria tras atragantarse con un chipá

El trágico episodio ocurrió el martes pasado, cerca de las 10, en la ciudad de Posadas. La víctima esperaba realizar un trámite y se descompensó pese a que le despejaron la vía traqueal

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Fachada de edificio con letrero "Macro", entrada principal con puertas de vidrio, columnas, arcadas y suelo de baldosas. Dos bolardos de seguridad
A pesar de que le realizaron la maniobra de Heimlich, y desobstruyeron la vía respiratoria, el hombre falleció producto del ahogamiento, en la sucursal bancaria de Macro

Un hombre de 62 años murió en una sucursal bancaria de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, después de atragantarse con un chipá mientras esperaba ser atendido para realizar un trámite.

Empleados y personal de seguridad lograron desobstruirle las vías respiratorias, pero el hombre perdió el conocimiento y los médicos no consiguieron reanimarlo.

El episodio ocurrió cerca de las 10 de la mañana del martes pasado en una entidad ubicada en la esquina de Belgrano y Buenos Aires, en el microcentro de la capital misionera. Una llamada al Centro Integral de Operaciones 911 alertó sobre una persona descompensada en el interior del establecimiento.

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La víctima, identificada como Domingo Celestino Silva, había ido al lugar para retirar una tarjeta de débito y había llegado poco después de las nueve. Antes de entrar compró un chipá y comenzó a comerlo mientras aguardaba su turno.

El fatal desenlace

Mientras aguardaba ser atendido, el hombre sufrió una obstrucción accidental en la tráquea cuando ingería el panificado. Los pedidos de auxilio alertaron al personal de seguridad del Banco Macro y a agentes policiales que acudieron para asistirlo.

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Cuando la Policía llegó a la sucursal, una agente de seguridad privada informó que la obstrucción ya había sido removida mediante maniobras de Heimlich practicadas por empleados del banco. Pero, para ese momento, la víctima ya no reaccionaba.

Minutos después llegó una ambulancia y el equipo médico inició maniobras de reanimación cardiopulmonar. Los profesionales trabajaron durante varios minutos en el lugar, pero finalmente confirmaron la muerte.

La causa preliminar del deceso quedó vinculada al episodio de atragantamiento ocurrido dentro de la sucursal. Una médica policial estableció que el deceso se produjo por “paro cardiorrespiratorio no traumático, obstrucción por cuerpo extraño”.

Tras la confirmación de la muerte, intervino el juez de Instrucción Miguel Mattos, que se presentó en el lugar junto con la profesional. El magistrado dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial hasta que los familiares pudieran realizar los trámites del servicio fúnebre.

En la sucursal se tomaron declaraciones a empleados de seguridad y personal bancario. Además, agentes de la Dirección de Cibercrimen hicieron una copia de las imágenes de las cámaras para corroborar la secuencia del hecho.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que Silva había llegado solo al banco y descartaron que hubiera existido alguna discusión previa con empleados de la entidad. La comisaría con jurisdicción en la zona quedó a cargo de las actuaciones de rigor y dio intervención a la Justicia para determinar las circunstancias del fallecimiento.

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