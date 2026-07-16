Guatemala

Las exportaciones de Guatemala crecieron 5.5 % y sumaron USD 7,199 millones hasta mayo

El banco central reportó que las compras externas aumentaron USD 1,100.6 millones en enero-mayo, con un salto de 29.5 % en combustibles y lubricantes y un alza de 6.9 % en equipos productivos

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Centroamérica y Estados Unidos concentraron casi dos tercios de las exportaciones de Guatemala, con participaciones de 32,5 % y 32,2 %.
Las exportaciones de Guatemala crecieron 5,5 % entre enero y mayo de 2026 y alcanzaron USD 7.199,0 millones. (Empresa Portuaria Quetzal)

Las exportaciones de Guatemala crecieron 5.5 % entre enero y mayo de 2026 y alcanzaron USD 7,199.0 millones, una suba que el Banco de Guatemala vinculó a un mayor volumen enviado y que, según el sector exportador, abre un panorama favorable para el resto del año, aunque todavía condicionado por la demanda internacional y el entorno logístico y geopolítico.

El avance fue de USD 377.0 millones frente a los USD 6,822.9 millones registrados en el mismo período de 2025, de acuerdo con el Banco de Guatemala. En paralelo, las importaciones sumaron USD 15,270.3 millones, USD 1,100.6 millones más que en los primeros cinco meses del año anterior.

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Según el banco central, el aumento de las compras externas estuvo impulsado sobre todo por combustibles y lubricantes, con USD 601.1 millones adicionales y un alza de 29.5%, y por bienes de capital para la industria, telecomunicaciones y construcción, con USD 149.9 millones más y un crecimiento de 6.9%.

Centroamérica y Estados Unidos concentraron casi dos tercios de las exportaciones de Guatemala, con participaciones de 32,5 % y 32,2 %.
Las importaciones de Guatemala sumaron USD 15.270,3 millones y aumentaron por las compras de combustibles, lubricantes y bienes de capital. (Agexport)

Centroamérica y Estados Unidos concentraron casi dos tercios de las ventas externas

Los principales destinos de las exportaciones guatemaltecas fueron Centroamérica, con USD 2,339.0 millones y una participación de 32,5 %, y Estados Unidos, con USD 2,315.3 millones y 32.2 %. Les siguieron la Eurozona, con USD 641.7 millones y 8.9 %; México, con USD 311.0 millones y 4.3 %; y Canadá, con USD 202.4 millones y 2.8 %.

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El resto de los países y regiones representó en conjunto el 19.3 % del total. Ese reparto, citado por Diario de Centro América, muestra que el istmo y el mercado estadounidense siguieron siendo el núcleo de la demanda externa, aunque también hubo avances en otros destinos.

Aída Fernández, directora de Crecimiento de las Exportaciones de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), dijo al medio que el volumen enviado aumentó 7.8 %. A su juicio, ese dato muestra que la expansión se sostuvo tanto en cantidad como en valor y que el reto sigue siendo elevar el valor agregado de la oferta nacional.

Centroamérica y Estados Unidos concentraron casi dos tercios de las exportaciones de Guatemala, con participaciones de 32,5 % y 32,2 %.
El Banco de Guatemala atribuyó la suba de las exportaciones a un mayor volumen enviado, que avanzó 7,8 % según Agexport. (Agencias de Gobierno)

Fernández explicó que no todas las partidas evolucionan al mismo ritmo. Señaló que legumbres y vegetales arrastran un decrecimiento constante en los últimos meses, mientras otros productos mantienen una tendencia alcista.

Café, vestuario, azúcar y banano lideraron la canasta exportadora

Entre los bienes más exportados figuró el café, con USD 892.3 millones y una participación de 12.4 %. Detrás quedaron los artículos de vestuario, con USD 665.8 millones y 9.2 %; el azúcar, con USD 486.2 millones; y el banano, con USD 461,4 millones.

Las grasas y aceites comestibles estuvieron entre los rubros de mayor crecimiento, con un salto de 64,4 %. El cardamomo avanzó 35.0 %, mientras que legumbres y hortalizas registraron la caída más pronunciada, con una baja de 24,3 %.

Centroamérica y Estados Unidos concentraron casi dos tercios de las exportaciones de Guatemala, con participaciones de 32,5 % y 32,2 %.
Centroamérica y Estados Unidos concentraron casi dos tercios de las exportaciones de Guatemala, con participaciones de 32,5 % y 32,2 %. (Agencias de Gobierno)

La Agexport sostuvo que el crecimiento hacia Europa, México y Canadá refleja avances en la diversificación de mercados. Esa expansión fuera de los principales destinos tradicionales aparece como uno de los elementos que explican la mejora del desempeño exportador en lo que va del año.

Para los próximos meses, Fernández afirmó: “Para el resto del año, el panorama es favorable, aunque seguirá sujeto a la demanda internacional, al entorno logístico y geopolítico. Por ello, es vital impulsar la diversificación, innovación y valor agregado para sostener el avance exportador y traducirlo en mayor inversión, empleo y desarrollo para Guatemala”.

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