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Ahorrar en vacaciones 2026: cuáles son los destinos y meses más baratos para volar desde Colombia

La llegada de la prima de mitad de año suele estimular la planificación de viajes y escapadas entre los colombianos

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Primer plano de una persona sosteniendo un pasaporte y boletos de avión en un aeropuerto. Al fondo, se ven aviones y otros viajeros a través de la ventana.
El análisis revela que Santa Marta y Río de Janeiro encabezan las preferencias entre los destinos de playa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la segunda mitad de 2026, los colombianos que buscan optimizar su presupuesto de viaje encontrarán oportunidades de ahorro en vuelos, tanto a destinos nacionales como internacionales, especialmente si muestran flexibilidad en las fechas de sus vacaciones.

De acuerdo con datos de KAYAK, destinos de playa como Santa Marta y Río de Janeiro figuran entre los más buscados, mientras que meses como agosto, septiembre y noviembre concentran las reducciones más notables en precios de boletos aéreos. Estos hallazgos demuestran que analizar el comportamiento de tarifas y elegir el momento adecuado para viajar puede marcar una diferencia sustancial en el costo final de los viajes.

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Oportunidades de ahorro en vuelos: destinos y meses recomendados para 2026

La llegada de la prima de mitad de año suele estimular la planificación de vacaciones y escapadas entre los colombianos. En este contexto, el buscador de viajes KAYAK identificó cuáles son los destinos que más concentran el interés de los viajeros nacionales para el periodo de julio a diciembre, así como los meses que presentan las tarifas más bajas en vuelos.

Un avión blanco de BermudAir vuela bajo sobre una ciudad con edificios modernos y montañas al fondo, bajo un cielo naranja y azul al atardecer.
El buscador de viajes KAYAK identificó cuáles son los destinos que más concentran el interés de los viajeros nacionales para el periodo de julio a diciembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis revela que Santa Marta y Río de Janeiro encabezan las preferencias entre los destinos de playa, siendo la ciudad brasileña la que experimenta el mayor crecimiento en búsquedas de vuelos, con un incremento del 102% respecto al mismo periodo de 2025.

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Este aumento en el interés no necesariamente implica un alza en los precios, lo que sugiere que comparar opciones y revisar distintas fechas puede resultar en ahorros considerables.

Además, la flexibilidad en los meses de viaje se consolida como una estrategia efectiva para optimizar gastos. Ejemplo de ello son los vuelos hacia Barranquilla, donde el promedio de boletos ida y vuelta en agosto es de COP $385.288, pero disminuye a COP $163.523 en septiembre, representando una reducción del 56% respecto al año anterior. Así, ajustar las fechas de salida puede traducirse en un ahorro importante para quienes buscan maximizar el valor de su prima de mitad de año.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La flexibilidad en los meses de viaje se consolida como una estrategia efectiva para optimizar gastos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Destinos nacionales más buscados y precios promedio de vuelos

Entre los lugares nacionales más populares para el segundo semestre de 2026, destacan principalmente los destinos de playa. Santa Marta se posiciona como el primero en el ranking, con un precio medio de COP $372.753 para vuelos ida y vuelta en clase económica. Cartagena sigue en la lista con una tarifa promedio de COP $357.251, mientras que San Andrés registra un valor de COP $556.442.

Bogotá y Medellín también se ubican dentro de los cinco destinos con mayor interés, con precios promedio de COP $345.451 y COP $295.011, respectivamente. Esta información permite a los viajeros comparar precios y decidir con mayor claridad cuál destino se ajusta a su presupuesto.

El caso de San Andrés resulta ilustrativo: el destino, pese a registrar un aumento del 9% en las búsquedas, muestra una disminución del 18% en el precio promedio de los vuelos respecto a 2025. Esto refuerza la idea de que un mayor interés no siempre va acompañado de un incremento en los costos, y que la anticipación, junto con la comparación, son herramientas clave para obtener mejores precios.

Un adulto y un niño, vistos de espaldas y tomados de la mano, caminan con maletas en un aeropuerto de Estados Unidos hacia mostradores de check-in con pantallas de vuelos.
Bogotá y Medellín también se ubican dentro de los cinco destinos con mayor interés, con precios promedio de COP $345.451 y COP $295.011, respectivamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Principales destinos internacionales y tendencias en tarifas aéreas

A nivel internacional, las preferencias de los colombianos para la segunda mitad del año se orientan hacia Madrid, Río de Janeiro, Punta Cana, Miami y Ciudad de México. Estos destinos combinan atractivos tradicionales con opciones de sol y playa fuera del país.

Los precios promedio de los vuelos de ida y vuelta en clase económica para estos destinos son los siguientes: Madrid, COP $3.491.759; Río de Janeiro, COP $2.096.180; Punta Cana, COP $1.302.442; Miami, COP $1.490.741; y Ciudad de México, COP $1.512.310. Estos valores sirven como referencia para quienes evalúan alternativas internacionales durante el periodo mencionado.

En particular, el interés por Río de Janeiro destaca por su fuerte incremento en búsquedas, mientras que la caída en precios de otros destinos internacionales permite a los viajeros encontrar opciones competitivas, sobre todo si seleccionan con cuidado el mes de viaje.

valijas en playa - (Imagen Ilustrativa Infobae)
En la segunda mitad de 2026, los colombianos que buscan optimizar su presupuesto de viaje encontrarán oportunidades de ahorro en vuelos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Meses clave para encontrar vuelos baratos desde Colombia en 2026

El mes en el que se realiza un viaje puede influir de manera decisiva en el costo total. Para vuelos dentro del país, septiembre sobresale como el mes más conveniente para quienes planean visitar Barranquilla, ya que la tarifa promedio cae a COP $163.523, con una disminución del 56% frente al mismo periodo de 2025.

Cúcuta, destino más buscado en julio, ofrece una reducción del 26% en los precios de vuelos, con un promedio de COP $350.646 para ese mes. Bogotá, en noviembre, muestra una baja del 21% respecto al año anterior, situando la tarifa en COP $293.016.

En cuanto a viajes internacionales, agosto y noviembre concentran las mejores oportunidades de ahorro. Roma, el destino más solicitado para noviembre, presenta una caída del 24% en el precio promedio de los vuelos.

Persona con pasaporte en mano - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Con la llegada de la prima de mitad de año en Colombia, se analizó las búsquedas y precios de vuelos para el segundo semestre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aruba, preferida en agosto, muestra una reducción del 23% en comparación con agosto de 2025. Punta Cana y Nueva York también registran descensos notables en noviembre, con tarifas promedio 20% y 19% más bajas, respectivamente, en relación al año previo.

La combinación de destinos y meses estratégicos permite a los viajeros identificar el mejor momento para reservar, logrando así optimizar su presupuesto vacacional.

Evolución reciente de los precios de vuelos nacionales en Colombia

El monitoreo constante de las tarifas aéreas resulta fundamental para quienes buscan aprovechar ofertas y promociones. Los datos de KAYAK muestran que los precios de los vuelos nacionales han exhibido una tendencia a la baja durante las últimas semanas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Durante la semana del 25 de mayo, el precio promedio para vuelos nacionales se ubicó en COP $313.019 para viajes programados en las doce semanas siguientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la semana del 25 de mayo, el precio promedio para vuelos nacionales se ubicó en COP $313.019 para viajes programados en las doce semanas siguientes. En la semana del 1 de junio, este valor descendió a COP $279.873.

Aunque se observó un leve repunte en la semana del 7 de junio, alcanzando COP $286.316, las tarifas se mantienen por debajo del pico registrado el 27 de abril, cuando el promedio fue de COP $404.209, y también por debajo de los precios observados en 2025.

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