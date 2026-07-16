El Salvador

Las aulas de la Universidad de El Salvador asumen el reto de profesionalizar el campo e impulsar el cacao, el loroco y el bálsamo

La casa de estudios incorporará métodos creados en cinco años de trabajo que impulsaron cadenas agroindustriales, apoyaron a más de 1,300 personas del campo y abrieron 31 iniciativas productivas

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La institución reportó que la iniciativa fortaleció cadenas de valor, promovió 31 emprendimientos y consolidó 30 acuerdos comerciales, con trabajo en ajonjolí, cacao, loroco, vainilla, bálsamo y abejas nativas sin aguijón (Foto cortesía UES)
La institución reportó que la iniciativa fortaleció cadenas de valor, promovió 31 emprendimientos y consolidó 30 acuerdos comerciales, con trabajo en ajonjolí, cacao, loroco, vainilla, bálsamo y abejas nativas sin aguijón (Foto cortesía UES)

La Universidad de El Salvador (UES) cerró este miércoles los cinco años del proyecto "CREVAS" y anunció que incorporará sus metodologías a la formación académica. Según informó la casa de estudios, el programa fortaleció cadenas agroindustriales, benefició a más de 1,300 productores y promovió 31 nuevos emprendimientos.

El proyecto para Fortalecer la Cadena de Valor de Cultivos Agroindustriales (CREVAS) fue impulsado desde la Facultad de Ciencias Agronómicas con apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

El cierre se formalizó con la última reunión del comité de coordinación, en la que se presentaron los resultados e impactos acumulados durante el período de ejecución.

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La universidad también detalló la concreción de 30 acuerdos comerciales y el trabajo sobre las cadenas de valor del ajonjolí, cacao, loroco, vainilla, bálsamo y abejas nativas sin aguijón. La institución sostuvo que esas acciones buscaron fortalecer la competitividad del sector agroindustrial salvadoreño.

La continuidad del proyecto en la universidad

El rector de la UES, Juan Rosa Quintanilla, afirmó que el cierre administrativo del proyecto no supone el final del proceso abierto por la iniciativa. En su intervención, señaló que el encuentro representa “el inicio de una nueva etapa de consolidación de los resultados”.

La Universidad de El Salvador cierra el proyecto CREVAS y suma sus metodologías a la formación académica (Foto cortesía UES)
La Universidad de El Salvador cierra el proyecto CREVAS y suma sus metodologías a la formación académica (Foto cortesía UES)

Quintanilla añadió que las autoridades mantendrán el legado de CREVAS mediante el fortalecimiento de la docencia, la investigación y la proyección social. De acuerdo con la universidad, ese compromiso incluye trasladar los conocimientos y metodologías desarrolladas por el proyecto a los programas académicos.

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La Facultad de Ciencias Agronómicas integrará los aprendizajes generados durante estos cinco años para reforzar la formación de nuevas generaciones de profesionales vinculados al desarrollo agroindustrial. La universidad vinculó esa decisión con una estrategia más amplia de investigación, innovación y trabajo con la sociedad.

También presentó la cooperación con JICA como una muestra de que la articulación entre capacidades técnicas, científicas y académicas puede producir resultados con continuidad en el tiempo. En la reunión de cierre estuvo presente la representante de JICA en El Salvador, Hiromi Nai.

El balance del laboratorio de productos naturales

En la misma jornada informativa, la Universidad de El Salvador también conmemoró los 15 años de su Laboratorio de Investigación de Productos Naturales (LIPN). Ese centro estudia especies con propiedades antiparasitarias, analgésicas y antitumorales.

La universidad anunció que integrará las metodologías del programa, tras cinco años de trabajo con apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, que reportó más de 1.300 productores beneficiados y 31 emprendimientos promovidos (Foto cortesía UES)
La universidad anunció que integrará las metodologías del programa, tras cinco años de trabajo con apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, que reportó más de 1.300 productores beneficiados y 31 emprendimientos promovidos (Foto cortesía UES)

Durante ese período, la universidad informó que fueron aisladas alrededor de 400 moléculas, muchas de ellas nuevas para la ciencia. La institución añadió que ese trabajo también permitió formar a nuevos investigadores salvadoreños.

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