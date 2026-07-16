El Salvador tiene vigente un proyecto de Economía Azul con financiamiento italiano para fortalecer la pesca artesanal

(Foto cortesía MAG)

La ratificación del acuerdo de cooperación entre el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM Bari) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador, a través del Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (CENDEPESCA), entró en vigor el 10 de julio de 2026, según el Diario Oficial. El tratado habilita la ejecución plena del proyecto con respaldo de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS).

El proyecto se denomina Proyecto de Desarrollo de las Comunidades Costeras, Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, de la Cadena Productiva Pesquera y de la Gestión Integrada y Sostenible de las Costas a través de la Intervención en Tres Zonas Pesqueras de El Salvador.

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Objetivos y resultados previstos

El acuerdo tiene como propósito contribuir al desarrollo integrado, diversificado y sostenible de la zona costero-marina de El Salvador, con base en el enfoque de Economía Azul. Según el texto oficial, el proyecto busca fomentar la innovación tecnológica y de procedimientos en las cadenas productivas artesanales, mejorar la generación y diversificación de ingresos y fortalecer la sostenibilidad ambiental y social en las comunidades pesqueras.

La normativa ratificada excluye de impuestos y aranceles compras e importaciones financiadas con fondos del programa, y concede franquicias al personal internacional, mientras los bienes adquiridos serán donados a CENDEPESCA al cierre del plan (Foto cortesía MAG)

Entre los resultados previstos figuran la mejora de las capacidades de planificación y gestión multisectorial del espacio marino, el desarrollo de iniciativas productivas diversificadas y equitativas y la elaboración de un Plan Territorial Participativo para la Economía Azul Integrada. El acuerdo también prevé acciones de capacitación, asistencia técnica, monitoreo institucional y evaluación de riesgos.

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Gobernanza y obligaciones institucionales

El instrumento establece la creación de un Comité Directivo como máximo órgano de gobernanza estratégica, integrado por representantes de CENDEPESCA, CIHEAM Bari, la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo y otras entidades invitadas en calidad de observadoras. El comité designará una Unidad de Gestión del Proyecto responsable de coordinar la gestión técnica, asegurar la ejecución financiera y monitorear los avances mediante informes semestrales.

La ratificación del acuerdo entre el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos y CENDEPESCA entró en vigor el 10 de julio de 2026 y habilita un proyecto para comunidades costeras, según el Diario Oficial (Foto cortesía MAG)

Las obligaciones se distribuyen entre las partes: CIHEAM Bari asume la gestión y desembolso de los fondos, la coordinación técnica y la transferencia de capacidades, mientras CENDEPESCA facilita los trámites administrativos, apoya la logística y promueve la cooperación con instituciones nacionales. La unidad de gestión debe fortalecer relaciones institucionales, garantizar el control de calidad de los documentos técnicos y proponer medidas correctivas para el logro de resultados.

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Financiamiento y tratamiento fiscal

El acuerdo consigna una contribución financiera de 3,8 millones de euros (4,36 millones de dólares estadounidenses) por parte de la cooperación italiana, que será transferida en tres desembolsos. Los recursos estarán destinados a fortalecer el desarrollo institucional y productivo, así como a la adquisición de equipos, materiales y vehículos para la ejecución del programa.

La iniciativa promete innovación, ingresos diversificados y un plan territorial participativo, con apoyo técnico desde Italia y un mecanismo de informes semestrales que medirá avances, riesgos y ajustes durante la ejecución (Foto cortesía MAG)

La normativa ratificada otorga exenciones fiscales y aduaneras a los bienes, servicios y personal internacional asociados al proyecto. Los contratos financiados con la contribución italiana quedan excluidos de impuestos, derechos y tasas, tanto para adquisiciones nacionales como para importaciones. El personal extranjero designado obtiene franquicias de derechos de aduana y carnets de exención de IVA para compras locales imprescindibles para la operación.

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También se establecen protocolos de seguridad para el personal y medidas de prevención y detección de corrupción, con la obligación de informar cualquier irregularidad a las autoridades correspondientes y resguardar la confidencialidad de la información sensible.