ANSES: quiénes cobran hoy, jueves 16 de julio de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene el calendario de pagos correspondiente a julio 2026, con acreditaciones para jubilaciones, pensiones, asignaciones y demás beneficios sociales, según la terminación de documento de cada titular y los datos oficiales publicados por el organismo. El cronograma establece fechas específicas y contempla los incrementos por movilidad y los refuerzos extraordinarios vigentes durante el mes.
Quiénes cobran hoy, 15 de julio de 2026
Distintos grupos de beneficiarios reciben hoy su prestación, de acuerdo al tipo de beneficio y la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), según lo establecido en los comunicados oficiales de ANSES.
PUBLICIDAD
Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo
Las personas con DNI terminado en 4 perciben hoy el pago de su jubilación o pensión mínima. El monto incluye el haber actualizado con el incremento correspondiente y el bono extraordinario dispuesto para el mes de julio. El calendario sigue la secuencia oficial publicada por ANSES y se acredita en la cuenta bancaria declarada por cada beneficiario.
Pensiones No Contributivas (PNC)
Los titulares de Pensiones No Contributivas cuyos DNI finalizan en 8 y 9 reciben hoy la acreditación correspondiente. Estas prestaciones abarcan pensiones por invalidez, vejez y madres de siete hijos, todas sujetas al monto mensual actualizado y al refuerzo extraordinario vigente.
PUBLICIDAD
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
Las familias titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 4 acceden hoy al pago mensual, que ya refleja el aumento por movilidad fijado para julio. Los titulares deben cumplir con los requisitos habituales y el beneficio se acredita en la cuenta bancaria declarada.
Asignación por Embarazo
Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 2 reciben hoy la prestación. El calendario sigue el esquema oficial de ANSES y contempla el incremento vigente.
PUBLICIDAD
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
Las titulares de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad cuyos DNI finalizan en 2 y 3 cobran hoy, según el calendario oficial. Estas prestaciones se dirigen a trabajadoras registradas y monotributistas que cumplan con los requisitos establecidos.
Asignaciones Pago Único (Nacimiento, Adopción, Matrimonio)
Desde el 13 de julio y hasta el 11 de agosto, están habilitados los pagos por nacimiento, adopción y matrimonio, para todas las terminaciones de DNI. Los montos se actualizan de acuerdo al esquema de ANSES y se otorgan según los requisitos formales cumplidos.
PUBLICIDAD
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Durante julio, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se abonan a todas las terminaciones de DNI, según el calendario oficial.
De cuánto son las jubilaciones en julio 2026
Las jubilaciones y pensiones mínimas en julio 2026 presentan un incremento correspondiente al 2,15% respecto al mes anterior, en línea con el ajuste por movilidad. El haber mínimo se establece en $411.989,33, al que se suma un bono extraordinario de $70.000, totalizando $481.989,33. Quienes perciben haberes superiores reciben el mismo porcentaje de incremento, con un tope máximo de $2.772.298,06. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $399.591,45, considerando el haber actualizado y el bono. El pago se realiza de manera escalonada, según la terminación de DNI y el tipo de prestación.
PUBLICIDAD
De cuánto son las asignaciones en julio 2026
Las asignaciones familiares y universales de julio 2026 reflejan el aumento del 2,15%. La Asignación Universal por Hijo se paga este mes en $148.049 por menor a cargo, con el 80% depositado mensualmente y el 20% restante retenido hasta la presentación de la Libreta. Para hijos con discapacidad, el monto es de $482.062. La Asignación Familiar por Hijo paga $74.033 al primer rango de ingresos familiares. La Asignación por Embarazo tiene el mismo valor que la AUH ($148.049), con el esquema de pago habitual.
La Asignación por Prenatal varía según los ingresos declarados: hasta $1.146.199, el monto es $74.033; entre $1.146.199 y $1.681.012, corresponde $49.940; entre $1.681.012 y $1.940.783, $30.206; y entre $1.940.783 y $6.069.688, $15.586. Los valores para nacimiento, adopción y matrimonio se mantienen actualizados conforme al calendario de ANSES. La Prestación por Desempleo se ajusta según el salario promedio y la cantidad de meses aportados.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD