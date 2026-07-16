ANSES: quiénes cobran hoy, jueves 16 de julio de 2026

Beneficiarios de ANSES realizan trámites y consultas en las oficinas centrales durante la jornada de pagos correspondiente al cronograma oficial de julio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene el calendario de pagos correspondiente a julio 2026, con acreditaciones para jubilaciones, pensiones, asignaciones y demás beneficios sociales, según la terminación de documento de cada titular y los datos oficiales publicados por el organismo. El cronograma establece fechas específicas y contempla los incrementos por movilidad y los refuerzos extraordinarios vigentes durante el mes.

Quiénes cobran hoy, 15 de julio de 2026

Distintos grupos de beneficiarios reciben hoy su prestación, de acuerdo al tipo de beneficio y la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), según lo establecido en los comunicados oficiales de ANSES.

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Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

Jubilados y titulares de asignaciones sociales perciben sus haberes mensuales en los bancos asignados según la terminación de documento, bajo el esquema dispuesto por ANSES

Las personas con DNI terminado en 4 perciben hoy el pago de su jubilación o pensión mínima. El monto incluye el haber actualizado con el incremento correspondiente y el bono extraordinario dispuesto para el mes de julio. El calendario sigue la secuencia oficial publicada por ANSES y se acredita en la cuenta bancaria declarada por cada beneficiario.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Los titulares de Pensiones No Contributivas cuyos DNI finalizan en 8 y 9 reciben hoy la acreditación correspondiente. Estas prestaciones abarcan pensiones por invalidez, vejez y madres de siete hijos, todas sujetas al monto mensual actualizado y al refuerzo extraordinario vigente.

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Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Las familias titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 4 acceden hoy al pago mensual, que ya refleja el aumento por movilidad fijado para julio. Los titulares deben cumplir con los requisitos habituales y el beneficio se acredita en la cuenta bancaria declarada.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 2 reciben hoy la prestación. El calendario sigue el esquema oficial de ANSES y contempla el incremento vigente.

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Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Familias y trabajadores acceden a las prestaciones actualizadas por ANSES, que incluyen aumentos por movilidad y refuerzos extraordinarios vigentes en julio

Las titulares de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad cuyos DNI finalizan en 2 y 3 cobran hoy, según el calendario oficial. Estas prestaciones se dirigen a trabajadoras registradas y monotributistas que cumplan con los requisitos establecidos.

Asignaciones Pago Único (Nacimiento, Adopción, Matrimonio)

Desde el 13 de julio y hasta el 11 de agosto, están habilitados los pagos por nacimiento, adopción y matrimonio, para todas las terminaciones de DNI. Los montos se actualizan de acuerdo al esquema de ANSES y se otorgan según los requisitos formales cumplidos.

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Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Durante julio, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se abonan a todas las terminaciones de DNI, según el calendario oficial.

De cuánto son las jubilaciones en julio 2026

Las jubilaciones y pensiones mínimas en julio 2026 presentan un incremento correspondiente al 2,15% respecto al mes anterior, en línea con el ajuste por movilidad. El haber mínimo se establece en $411.989,33, al que se suma un bono extraordinario de $70.000, totalizando $481.989,33. Quienes perciben haberes superiores reciben el mismo porcentaje de incremento, con un tope máximo de $2.772.298,06. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $399.591,45, considerando el haber actualizado y el bono. El pago se realiza de manera escalonada, según la terminación de DNI y el tipo de prestación.

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Personas de distintas edades y condiciones sociales aguardan la acreditación de sus beneficios, en el marco del pago escalonado para jubilaciones, pensiones y asignaciones

De cuánto son las asignaciones en julio 2026

Las asignaciones familiares y universales de julio 2026 reflejan el aumento del 2,15%. La Asignación Universal por Hijo se paga este mes en $148.049 por menor a cargo, con el 80% depositado mensualmente y el 20% restante retenido hasta la presentación de la Libreta. Para hijos con discapacidad, el monto es de $482.062. La Asignación Familiar por Hijo paga $74.033 al primer rango de ingresos familiares. La Asignación por Embarazo tiene el mismo valor que la AUH ($148.049), con el esquema de pago habitual.

La Asignación por Prenatal varía según los ingresos declarados: hasta $1.146.199, el monto es $74.033; entre $1.146.199 y $1.681.012, corresponde $49.940; entre $1.681.012 y $1.940.783, $30.206; y entre $1.940.783 y $6.069.688, $15.586. Los valores para nacimiento, adopción y matrimonio se mantienen actualizados conforme al calendario de ANSES. La Prestación por Desempleo se ajusta según el salario promedio y la cantidad de meses aportados.

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