Honduras

Productores de cebolla en Honduras anuncian nuevas protestas por incumplimiento de acuerdos sobre importaciones

Productores de cebolla del oriente de Honduras advirtieron que retomarán las protestas al asegurar que el Gobierno no ha cumplido los acuerdos para regular las importaciones y proteger la producción nacional.

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Agricultores exigen regular las importaciones para proteger la producción nacional. (FOTO: Proceso Digital)
Agricultores exigen regular las importaciones para proteger la producción nacional. (FOTO: Proceso Digital)

Los productores de cebolla de Güinope, El Zamorano y otras zonas del oriente de Honduras anunciaron nuevas jornadas de protesta al denunciar el incumplimiento de los acuerdos firmados con el Gobierno para regular las importaciones del producto y evitar afectaciones a la producción nacional.

Los agricultores aseguran que, pese a los compromisos alcanzados en mayo, las medidas acordadas aún no se han puesto en marcha, situación que mantiene la incertidumbre entre los productores de cara a la próxima cosecha.

Según el sector, la falta de acciones concretas podría provocar una nueva saturación del mercado nacional con cebolla importada, reduciendo las oportunidades de comercialización para los productores hondureños.

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Ante este panorama, advirtieron que retomarán las movilizaciones si las autoridades no convocan a una mesa de diálogo en los próximos días.

Denuncian incumplimiento de acuerdos

El productor Jorge Rivera, representante del sector en la zona oriental, manifestó que hasta la fecha no se ha instalado una reunión entre productores e importadores para definir el mecanismo de otorgamiento de licencias de importación.

Explicó que el Gobierno debía actuar como facilitador del proceso, pero afirmó que no ha brindado respuestas concretas ni ha ejecutado los compromisos establecidos.

El sector asegura que los compromisos firmados en mayo aún no se cumplen.(FOTO: Diario La Tribuna)
El sector asegura que los compromisos firmados en mayo aún no se cumplen.(FOTO: Diario La Tribuna)

“No se ha podido sentar el sector productivo con el sector importador y el acuerdo firmado en mayo no se ha cumplido”, expresó.

Los agricultores sostienen que la regulación de las importaciones es fundamental para garantizar condiciones de competencia en el mercado nacional.

Temen nueva saturación del mercado

Los productores alertaron que, si continúan otorgándose licencias de importación sin control, el mercado podría saturarse durante los últimos meses del año.

Según Rivera, esta situación afectaría directamente la comercialización de la cebolla cultivada en Honduras y obligaría a muchos agricultores a vender por debajo de sus costos de producción.

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El dirigente recordó que escenarios similares ya se registraron en años anteriores, provocando importantes pérdidas económicas para el sector.

Por ello, insistió en la necesidad de planificar el ingreso del producto importado conforme a la producción nacional.

El sector afirma que vender por debajo del costo pone en riesgo la actividad agrícola. (FOTO: Proceso Digital)
El sector afirma que vender por debajo del costo pone en riesgo la actividad agrícola. (FOTO: Proceso Digital)

Pérdidas superan los mil millones de lempiras

De acuerdo con cifras proporcionadas por los productores, en Honduras existen aproximadamente 3,000 productores de cebolla.

El sector asegura que durante los últimos años las pérdidas acumuladas superan los 1,000 millones de lempiras, debido a la libre importación del producto durante todo el año.

Los agricultores sostienen que esta situación ha impedido recuperar los costos de producción y ha reducido significativamente la rentabilidad de la actividad agrícola.

Además, advirtieron que la falta de medidas podría afectar la continuidad de numerosos pequeños y medianos productores.

Solicitan diálogo urgente

Los representantes del sector hicieron un llamado al Gobierno para convocar cuanto antes una reunión de la cadena productiva.

El objetivo, señalaron, es establecer reglas claras para la emisión de licencias de importación y evitar una nueva crisis que afecte tanto a productores como a consumidores.

Mientras tanto, los agricultores mantienen firme la advertencia de realizar nuevas protestas si no reciben una respuesta por parte de las autoridades competentes.

Cerca de 3,000 productores dependen del cultivo de cebolla en Honduras. (FOTO: La Prensa)
Cerca de 3,000 productores dependen del cultivo de cebolla en Honduras. (FOTO: La Prensa)

Los productores señalaron que la regulación de las importaciones no busca impedir el ingreso de cebolla extranjera, sino coordinar los volúmenes y los períodos de importación para evitar que coincidan con las épocas de mayor producción nacional, cuando miles de agricultores dependen de la venta de sus cosechas.

Asimismo, advirtieron que, si no se alcanzan acuerdos en el corto plazo, además de las protestas podrían registrarse nuevas pérdidas económicas para el sector agrícola, afectando tanto a pequeños como a medianos productores que dependen de este cultivo como su principal fuente de ingresos

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