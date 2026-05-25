Guía para convertir tus fotos en videos tomados con dron con Gemini, la IA de Google

El proceso de creación es fácil y se puede hacer desde el celular o un ordenador. (Gemini)

Gemini, la inteligencia artificial de Google, permite transformar cualquier foto en un video con efecto de dron. Esta herramienta, que hasta hace poco solo parecía accesible para estudios de animación o expertos en edición, ahora es posible desde cualquier dispositivo compatible como celular o computadora.

La capacidad de Gemini no se limita a simples transiciones o efectos básicos: reconstruye la profundidad, la perspectiva y la dinámica espacial de la imagen original.

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En cuestión de segundos, genera videos que simulan el ascenso o desplazamiento de una cámara aérea, sin necesidad de drones costosos ni licencias especiales. El resultado es una pieza audiovisual lista para compartir en redes sociales o para proyectos personales.

Qué tipo de fotos sirven mejor para crear un video con efecto de dron

Es clave contar con una imagen con buena profundidad. (Fotocomposición Infobae)

La selección de la foto es clave para obtener un resultado realista y atractivo. Gemini funciona de manera óptima con imágenes que sugieren profundidad y espacios abiertos.

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Fotografías de paisajes, playas, montañas, escenas urbanas con horizonte despejado o capturas realizadas desde miradores generan un mayor impacto visual en el video final.

La inteligencia artificial utiliza los detalles del horizonte y la iluminación para calcular la perspectiva tridimensional. Una imagen bien iluminada, con líneas de fuga claras y elementos destacados, facilita la generación de un movimiento fluido.

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Conviene evitar imágenes saturadas de objetos en primer plano o fondos poco definidos, porque dificultan el cálculo de profundidad.

Cómo subir una imagen e iniciar el proceso de creación en Gemini

La plataforma permite cargar fotografías sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El acceso a Gemini es sencillo y no requiere conocimientos técnicos avanzados. Solo hay que ingresar a la plataforma y localizar el botón de carga de archivos, representado normalmente por un icono de “+” o de clip. Una vez seleccionada la fotografía, la herramienta se encarga del resto del proceso.

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La interfaz de Gemini permite adjuntar imágenes, texto o ambos tipos de contenido. Al cargar la foto elegida, el sistema la previsualiza y ofrece la opción de añadir la instrucción específica, conocida como prompt, que determinará el tipo de movimiento de cámara simulado en el video.

Cómo redactar un prompt eficaz para obtener un video profesional en Gemini

El éxito del resultado depende en buena medida de la claridad y precisión del prompt. La inteligencia artificial responde mejor a instrucciones detalladas que describen el tipo de movimiento de cámara y el efecto deseado.

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Varios internautas en redes sociales han hecho la prueba del truco hecho a través de la IA de Google. (Tomado de Instagram/@charlypi)

Un caso consiste en indicar: “Crea un video con un plano secuencia donde la cámara comience enfocando al sujeto en la imagen y realice un efecto de dron elevándose suavemente hacia el cielo, revelando progresivamente la inmensidad del paisaje del fondo y la línea del horizonte de forma fluida y cinematográfica”.

En algunos casos conviene especificar aspectos como la velocidad del ascenso, la dirección del paneo y el objetivo visual principal. Instrucciones como “vuelo fluido”, “ascenso de dron” o “revelar paisaje” guían a los algoritmos para reproducir movimientos propios de una grabación aérea.

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Si el primer resultado no satisface las expectativas, es posible ajustar el prompt para modificar la duración, el ángulo o la dirección del movimiento.

Qué ajustes se pueden realizar una vez generado el video por Gemini

La herramienta ofrece la posibilidad de modificar parámetros y perfeccionar el resultado final. (Imagen ilustrativa Infobae)

Después de procesar la imagen, Gemini entrega un archivo de video de alta calidad en pocos segundos. Cada persona puede revisar la fluidez y naturalidad del movimiento simulado.

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Si el resultado presenta movimientos abruptos o poco realistas, la plataforma permite volver a editar el prompt y solicitar una nueva versión, afinando detalles como la rapidez del ascenso o el giro lateral de la cámara.

La tecnología permite refinar el producto final sin límites de intentos ni cargos adicionales. Esto facilita la experimentación hasta lograr el efecto deseado, ya sea para redes sociales, presentaciones o proyectos personales. El video generado puede descargarse directamente o compartirse en plataformas como redes sociales.

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