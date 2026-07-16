“Me pregunto si mi relación sobrevivirá a este partido”: así vivió la semifinal Kelci-Rose Bowers, la pareja inglesa de Marcos Senesi

Marcos Senesi junto a su pareja Kelci-Rose Bowers

Durante la semifinal del Mundial 2026 en Atlanta, Kelci-Rose Bowers vivió una jornada marcada por la tensión y el sentimiento dividido. En su cuenta de Instagram, la futbolista inglesa compartió en tiempo real su experiencia personal ante el duelo entre Argentina e Inglaterra, dos países que representan tanto su historia profesional como su vida sentimental. La pareja de Marcos Senesi fue narrando la jornada en sus redes, mostrando el impacto que el partido generó en su entorno y en sus emociones.

El inicio del encuentro encontró a Kelci-Rose Bowers con el rostro serio y una mirada de preocupación. Subió un video en su cuenta de la red social donde aparece enfocando la cámara hacia sí misma, para luego girar hacia el campo de juego, capturando el ambiente del estadio cuando el partido estaba igualado sin goles. Sobre la imagen escribió: “Me pregunto si mi relación sobrevivirá a este partido...”, en referencia al cruce directo entre el país donde nació y desarrolló su carrera deportiva y el seleccionado por el que compite su pareja.

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Bowers, de 22 años, transitó el fútbol inglés desde la academia del Chelsea hasta su paso por el AFC Bournemouth Women, donde coincidió con Senesi durante su etapa en el equipo masculino. El primer acercamiento entre ambos se produjo durante una campaña de presentación de camisetas del club, experiencia que luego se transformó en una relación sentimental que compartieron con sus seguidores en distintas publicaciones. La futbolista acompañó a Senesi en el proceso de su convocatoria al Mundial, apoyándolo desde las tribunas en todos los partidos y mostrando la dualidad de sus sentimientos en una cita de máxima rivalidad.

Tras el pitazo final, Kelci-Rose Bowers volvió a compartir contenido en sus redes sociales, esta vez expresando el orgullo por el recorrido de la selección inglesa. En una historia, publicó una video de los jugadores de Inglaterra despidiéndose del público, acompañada de la frase “Orgulloso de mi país”, junto a un emoji de rostro triste, reflejando la mezcla de sentimientos tras la eliminación y el apoyo incondicional a sus compatriotas. El registro visual mostraba a los futbolistas ingleses en el césped del estadio Mercedes-Benz, saludando a sus hinchas luego de la derrota ante Argentina.

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El registro digital de Bowers no se limitó a las historias. Posteriormente, publicó un carrusel de imágenes en su perfil, donde se la observa en la previa del partido, también junto a Marcos Senesi y una imagen de las banderas de Inglaterra en una de las cabeceras del estadio. La publicación estuvo acompañada de un mensaje en inglés donde resumió su vivencia personal: "Bueno, eso acaba de pasar… Por supuesto, una experiencia alocada llena de emociones encontradas, una que no olvidaré. Estoy orgulloso de lo lejos que ha llegado Inglaterra y, por supuesto, de mi pareja por haber llegado a la FINAL del Mundial. Nos vemos en Nueva York".

La relación entre Kelci-Rose Bowers y Marcos Senesi se consolidó durante la última temporada en Inglaterra, donde ambos compartieron experiencias profesionales. La futbolista acompañó al defensor argentino durante el llamado de Lionel Scaloni para integrar la selección nacional tras la lesión de Leonardo Balerdi. La convocatoria sorprendió a la pareja en Ibiza, donde ambos se encontraban de vacaciones antes de iniciar la pretemporada con sus respectivos equipos.

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La dupla de futbolistas ha expuesto en varias ocasiones la importancia del fútbol en su vida cotidiana y cómo el deporte ha definido tanto sus carreras como su vínculo personal. Kelci-Rose Bowers se formó en la academia femenina del Chelsea, se consagró campeona de la División Sur Sub 21 de la FA en la temporada 2021/22 y jugó en la Universidad Estatal de Luisiana y en el Portsmouth antes de recalar en el Bournemouth.

Durante el Mundial 2026, la inglesa acompañó a Marcos Senesi en cada presentación de la selección argentina, documentando la experiencia a través de fotos, videos y mensajes en sus redes sociales. La combinación de emociones quedó reflejada en la semifinal, donde el amor y la pasión por el fútbol se cruzaron en un partido de alto voltaje emocional. La futbolista británica dejó en claro su orgullo tanto por el seleccionado inglés como por el logro de su pareja, quien disputará la final del Mundial en Nueva York.

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La siguiente parada de la selección argentina será este domingo en Nueva York ante España, vigente campeona de la Eurocopa que viene de dejar en el camino a Francia en semifinales.