El presidente del Congreso de Guatemala condiciona la ley portuaria a un acuerdo político sobre la gobernanza

Luis Contreras anunció que la ley del sistema portuario de Guatemala solo llegará al pleno si antes se acuerda la gobernanza. (Congreso de la República de Guatemala)

El presidente del Congreso de Guatemala, Luis Contreras, anunció que la iniciativa sobre el sistema portuario solo será llevada al pleno si antes se cierra un acuerdo político sobre su gobernanza, el único punto pendiente de una ley que, según explicó, ya tiene consensuado el 95 % de su contenido y que necesita 107 votos en su fase final por tratarse de una norma de orden constitucional.

La definición quedó atada a una reunión convocada para el lunes 27 de julio a las 09:00 entre la Comisión de Economía y jefes de bloque. Si de ese encuentro sale un acuerdo, la ley de puertos será incorporada a la agenda legislativa del 29; si no, su discusión se moverá a la primera semana de agosto.

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Contreras detalló que el Congreso tendrá interpelaciones el viernes y el 28, mientras que el 29 ya existe una agenda prevista. En ese marco, dijo que el tema portuario solo entrará al orden del día si las enmiendas y el esquema de gobernanza quedan cerrados en la reunión política previa.

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La ley portuaria quedó pendiente solo por el modelo de gobernanza

Según lo expuesto por el presidente del Congreso, las enmiendas serán firmadas por la comisión que dirige Jorge Ayala y el texto que llegará al pleno será el dictamen de esa sala con los cambios ya incorporados. El procedimiento, añadió, seguirá el mismo formato utilizado antes con la Ley de Lavado de Dinero: primero validación en comisión y luego construcción de acuerdos con las bancadas antes de votar en plenaria.

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Ayala había confirmado que la sesión del 27 sería ampliada y contaría con la participación de jefes de bloque para construir consensos alrededor de 32 enmiendas acordadas a la Ley Nacional del Sistema Portuario. De acuerdo con lo discutido en comisión, los integrantes ya recibieron el listado de cambios y no presentaron nuevas observaciones, por lo que la revisión técnica fue dada por cerrada.

La Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso concluyó en junio el análisis de 33 enmiendas a la iniciativa de ley del sistema portuario nacional. El trámite posterior incluía una reunión con jefes de bloque y otra cita programada para el 15 de julio, antes de remitir el dictamen a la fase final de votación.

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La propuesta unifica los expedientes 6527 y 6541 y busca aprobar la ley general del sistema portuario nacional. Su objetivo es fijar el marco legal para la administración, el funcionamiento y el desarrollo de los puertos, con la meta de garantizar operaciones seguras y el cumplimiento de normas internacionales en una red considerada estratégica para el comercio exterior de Guatemala.

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El proyecto ya pasó tres debates y regula puertos públicos y nuevos contratos

El recorrido legislativo de la iniciativa ya avanzó por varias etapas. El 26 de enero, la Comisión de Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas emitió dictamen favorable con modificaciones a los textos unificados; el 9 de febrero hizo lo mismo la Comisión de Economía y Comercio Exterior.

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El pleno conoció el proyecto en primer debate el 17 de febrero y en segundo debate el 24 del mismo mes. El 7 de abril lo aprobó en tercer debate y abrió luego el período para discutir enmiendas, proceso que concluyó el 24 de junio, de acuerdo con la información difundida en la web del organismo legislativo.

Uno de los núcleos del proyecto se concentra en el funcionamiento de los puertos públicos, entre ellos Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla. La propuesta busca mantener la continuidad de sus operaciones y, al mismo tiempo, incorporar modalidades como alianzas público-privadas y contratos de administración portuaria.

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Las enmiendas también plantean que los ingresos generados por esos nuevos contratos permanezcan como patrimonio de los puertos públicos. Durante la discusión en comisión, la mayoría de los cambios fueron de redacción y de forma, sin alterar el contenido central del proyecto.

Ayala resumió el criterio aplicado con una cita textual: “Nosotros como Comisión de Economía tenemos una instrucción por parte de la presidencia, que siguiendo el mismo procedimiento que se dio para la Ley de Lavado, las enmiendas que conoce el pleno son aquellas que previamente hayan sido discutidas y validadas por la Comisión de Economía”.

En la misma agenda de agosto, la comisión prevé abrir la discusión formal de la Ley de Contrataciones del Estado, una iniciativa de más de 260 artículos que su presidente describió como el proceso dictaminador de mayor envergadura que tendrá ese órgano en lo que resta del año. En la misma jornada, la sala también emitió dictamen favorable a la iniciativa 6745, que propone exonerar del Impuesto al Valor Agregado la porción de las primas vinculada al componente de ahorro en pólizas de seguros de vida.

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