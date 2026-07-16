Entre lágrimas, cánticos y saltos, Camila Morrone festejó la victoria de la Selección Argentina: “¡No lo puedo creer!"

Tras finalizar sus vacaciones en Italia y trasladarse a Nueva York, Estados Unidos, Camila Morrone compartió cómo vivió el triunfo de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 (instagram)

El eufórico triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026 desató una ola de festejos en todos los rincones del planeta. Sin importar la hora ni el lugar, miles de hinchas celebraron el pase a la final con una alegría incontenible. Entre los tantos argentinos que vivieron la jornada con intensidad estuvo Camila Morrone, quien esta vez eligió Nueva York como escenario para alentar al equipo de Lionel Scaloni y compartir su emoción con sus seguidores.

Con las emociones a flor de piel, la actriz argentina-estadounidense documentó cada momento del partido a través de sus redes sociales. “¡Es un sentimiento! ¡¿Qué dije?!”, escribió en su cuenta de Instagram apenas finalizó el encuentro. La publicación, acompañada de fotos y videos, reflejó la mezcla de incredulidad, orgullo y felicidad que la invadió tras el 2 a 1. “¡Nos vemos en la final! ¡Orgullo en las calles de Nueva York!”, agregó en el mismo posteo, donde se la vio aplaudiendo y con lágrimas en los ojos, repitiendo: “¡No lo puedo creer!”.

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La celebración no fue en soledad en esta ocasión. Camila estuvo acompañada por su pareja, Cole Brennet, y un grupo de hinchas argentinos que eligieron un restaurante de la ciudad para vivir el partido en comunidad. El clima en el local fue de fiesta: cánticos, abrazos y platos típicos como milanesa y empanadas de carne formaron parte de la experiencia. En uno de los videos que subió, se la escucha gritar con fuerza. “¡Soy Argentina! ¡Es un sentimiento que no puedo parar! Olé, olé, olé, olé, cada día te quiero más”, cantaba mientras el resto de los presentes la acompañaba con aplausos y banderas.

Emocionada, Camila Morrone compartió el triunfo de la Scaloneta ante Inglaterra

Luego de la victoria de la Scaloneta, Morrone y su pareja salieron a celebrar a las calle de Nueva York

La fiesta continuó en las calles de Manhattan, donde la expareja de Leonardo Di Caprio salió a caminar con la camiseta de la Selección puesta, sumándose a los festejos improvisados que se multiplicaron por toda la ciudad. Su pareja también se contagió del clima albiceleste y compartió una foto con un gorro y una campera en sintonía, confirmando que la pasión argentina también se vive a la par en el corazón de Nueva York.

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La repercusión en redes fue inmediata. La sección de comentarios del posteo de Morrone se llenó de mensajes de fanáticos que compartieron su emoción por el triunfo. “Las lindas son argentinas”, “Te amo Argentina”, “Sos una gran embajadora de la pasión argentina”, “Grítalo Camila”, “Te amo, madre. Las Malvinas y Camila son argentinas”, “Te amo, Camila, ¡viva la patria!”, fueron solo algunas de las reacciones que se destacaron y que reflejaron el orgullo de ver a una figura internacional vibrando con la camiseta celeste y blanca.

Para celebrar el triunfo, la actriz se pidió un plato de milanesa y otro de papas fritas

Las empanadas fritas también formaron parte del festejo albiceleste

La pareja de la actriz, Cole Brennet celebró el triunfo argentino y lució un conjunto con los colores de la albiceleste

La emoción no se detuvo en Camila: su madre, Lucila Polak, también compartió un festejo propio desde las afueras de un hospital, luciendo la camiseta de la Selección y sumando palabras sentidas. “Raro ser argentino, ¿eh? Bah, en realidad, no pude dormir feliz de saber que hoy íbamos a sufrir. A los chicos, que dejan el alma en la cancha, ¡vamos por todo! ¡Gracias por todo!”, escribió, sumando su voz a la marea de aliento y gratitud.

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La mamá de la actriz, la argentina Lucila Polak, también se sumó al ambiente festivo (Instagram)

Cabe destacar que la pasión de Morrone por la Selección viene de larga data y no conoce fronteras ni contratiempos. Así lo demostró en 2022, durante el Mundial de Qatar, cuando vivió la final en Londres bajo circunstancias insólitas. En una entrevista con Jimmy Kimmel, la actriz contó entre risas que se había quedado encerrada en una habitación de hotel junto a Robert Pattinson y Suki Waterhouse justo antes del partido decisivo. “Estaba en Londres y quería ver la final con mi gente, así que busqué un bar argentino pero terminé quedándome en la habitación. Me puse la camiseta, me peiné y empecé a mandar selfies a mi familia en Argentina”, relató.

En cada cobertura, viaje o evento, la actriz deja en claro que su argentinidad trasciende cualquier distancia. Ya sea en Qatar, en un hotel de Londres, o ahora en las calles de Nueva York, la emoción por la Selección se vuelve el hilo conductor de su vida pública y privada.

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El triunfo ante Inglaterra no solo le regaló a Morrone una noche para el recuerdo, sino que también la convirtió, una vez más, en el espejo de miles de argentinos que celebran, sufren y sueñan en cada rincón del mundo. Y como ella misma dejó en claro, la pasión por la albiceleste es un sentimiento que no puede parar.