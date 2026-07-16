La recaudación por importaciones crece un 18% en Honduras

La Administración Aduanera impulsa una transformación digital con respaldo del BID para fortalecer los sistemas tecnológicos en las aduanas del país.

La recaudación del DAI en Honduras creció 18% frente al mismo período del año anterior, informó la Administración Aduanera. Según el organismo, el resultado se vincula con un aumento de las operaciones comerciales y con medidas para modernizar los procesos aduaneros y agilizar trámites.

Marco Tulio Abadie, director ejecutivo de la Administración Aduanera, dijo que el alza en los ingresos por el Derecho Arancelario a la Importación refleja un mayor movimiento de mercancías que ingresan al país y un fortalecimiento de la actividad comercial. Añadió que el DAI es el impuesto que pagan los importadores por el ingreso de productos al territorio nacional, aun cuando algunas empresas operen bajo regímenes especiales de incentivos o exoneraciones fiscales.

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Abadie sostuvo que el crecimiento del tributo muestra una mayor dinámica en el comercio exterior y que las acciones para agilizar los procedimientos aduaneros empiezan a reflejarse en la recaudación.

¿A qué atribuyen el aumento?

El titular de la Administración Aduanera señaló que uno de los principales objetivos de la institución es reducir los tiempos de atención y simplificar los procesos para ofrecer un servicio más eficiente a importadores y exportadores. También afirmó que la competitividad de un país depende de la capacidad de sus instituciones para brindar seguridad, transparencia y rapidez en los trámites del comercio internacional.

“La empresa tiene que vernos como un lugar donde quieren invertir. Si no lo hacemos con procesos ágiles, transparentes y rápidos, no vamos a ir a ningún lado", afirmó Abadie.

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Marco Tulio Abadie afirmó que el DAI refleja un mayor movimiento de mercancías que ingresan a Honduras y un fortalecimiento de la actividad comercial.

Como parte de esa estrategia, la Administración Aduanera avanza en un proceso de transformación digital respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el que fortalecerá los sistemas tecnológicos utilizados en las distintas aduanas del país.

La modernización incluye nuevas herramientas informáticas para optimizar el control de las operaciones, agilizar el despacho de mercancías y facilitar el intercambio de información entre las instituciones vinculadas al comercio exterior.

Según Abadie, la implementación de estas tecnologías también contribuirá a fortalecer la confianza de los inversionistas y de los operadores comerciales, al garantizar procedimientos más transparentes, seguros y eficientes.

Modernización aduanera

Especialistas en comercio internacional coinciden en que la evolución de la recaudación por aranceles es uno de los indicadores que permiten medir el comportamiento de las importaciones y de la actividad económica de un país.

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En el caso de Honduras, el incremento registrado este año refleja un mayor flujo de mercancías y un dinamismo sostenido en distintos sectores productivos que dependen del abastecimiento de bienes, materias primas y equipos provenientes del exterior.

Marco Tulio Abadie afirmó que el DAI refleja un mayor movimiento de mercancías que ingresan a Honduras y un fortalecimiento de la actividad comercial.

Para la Administración Aduanera, estos resultados respaldan la estrategia de seguir fortaleciendo la infraestructura tecnológica, mejorar la gestión institucional y consolidar un sistema aduanero más moderno y eficiente.

Para las autoridades, mantener esta tendencia mediante la digitalización de los procesos, la facilitación del comercio y una mayor eficiencia institucional será determinante para fortalecer la competitividad de Honduras y consolidar la confianza de inversionistas y operadores del comercio exterior.

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Para las autoridades, el reto ahora es aprovechar esta dinámica para seguir reduciendo trámites, mejorar los servicios aduaneros y ofrecer mayor confianza a las empresas que buscan establecer operaciones o ampliar sus inversiones en Honduras.