“Es un ejemplo descomunal para los jóvenes”: la reflexión de Fernando Marín sobre la Scaloneta

El dirigente deportivo resaltó el impacto que tuvo el equipo nacional en la sociedad argentina y valoró la unión del grupo, la conducción del entrenador y la figura del capitán como referentes dentro y fuera de la cancha

El reciente partido de la Selección Argentina en el Mundial, liderado por Lionel Messi y dirigida por Lionel Scaloni, provocó una reacción colectiva en el país. El empresario y dirigente deportivo Fernando Marín describió el momento como un fenómeno que trasciende lo deportivo.

Marín remarcó en Infobae en Vivo que la selección logró “una suerte de unión generalizada”, incluso entre quienes no suelen interesarse por el fútbol. El clima de celebración se extendió en todo el país y potenció símbolos y sentimientos compartidos, en un contexto donde la selección volvió a tener un papel central en el ánimo social argentino.

PUBLICIDAD

El dirigente sostuvo que la figura del capitán argentino genera admiración y respeto, señalando que su influencia obliga a los rivales a modificar estrategias: “En el equipo contrario por lo menos hay dos que se ocupan de uno, y hay once que están pensando en ese uno”.

El fenómeno Messi y la devoción social

Marín explicó que la figura de Lionel Messi alcanzó un nivel de devoción que atraviesa todas las diferencias. El dirigente consideró que el jugador logró conmover a millones de personas y transformar la mirada sobre la selección.

PUBLICIDAD

“Este hombre ha logrado ese imán de concentración de los demás pensando qué genialidad va a hacer él, porque en algún momento la hace”, afirmó Marín.

La repercusión social del triunfo también se refleja en la actitud de los hinchas. Marín señaló que “todos tenemos una estampita de Messi”, en alusión al alcance simbólico del jugador y su influencia en la vida cotidiana de millones de argentinos.

PUBLICIDAD

Juventud y diversidad en la selección argentina

El dirigente puso en valor la composición del plantel y el efecto que esto genera en la sociedad. Subrayó que “el 80% de todos los chicos que juegan acá son hombres de menos de treinta años”. Consideró que la juventud del equipo representa una oportunidad para inspirar a nuevas generaciones y fortalecer valores de esfuerzo y pertenencia.

Lionel Messi, de la selección de Argentina, es llevado en hombros por sus compañeros tras la victoria sobre Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo en Atlanta, el miércoles 15 de julio de 2026 (AP Foto/Rebecca Blackwell)

El empresario afirmó que la selección logró conmover a personas “de la ideología que seamos, del sentimiento que tengamos, de que nos guste o no nos guste el fútbol”, lo que evidencia el alcance transversal del equipo. Sostuvo que el plantel se convirtió en un ejemplo para chicos y jóvenes de todo el país.

PUBLICIDAD

En sus palabras, Marín remarcó que el fútbol argentino atraviesa una etapa de “unión generalizada”, donde “hasta hicieron callar a los derrotistas”. El dirigente consideró que el rendimiento del equipo y la actitud de los jugadores provocaron un cambio de clima y una sensación de integración pocas veces vista.

El liderazgo de Scaloni y el ejemplo para los jóvenes

Entre otras cosas, el productor destacó el papel de Lionel Scaloni como entrenador y referente. En su análisis, mencionó la capacidad del técnico para guiar al grupo y tomar decisiones acertadas. “Scaloni pone a Simeone. No me sorprendió. Sabía que iba a ser un cambio y él necesitaba, por ese lateral, un tipo vehemente, guerrero”, sostuvo.

PUBLICIDAD

El dirigente valoró la humildad y la formación del entrenador, a quien describió como “un tipo con una educación y una calidad superior”. Atribuyó a Scaloni el mérito de construir un equipo unido y enfocado en el resultado, además de adaptarse a cada desafío.

Para Marín, la selección y su cuerpo técnico se convirtieron en un “ejemplo descomunal” para los jóvenes argentinos, desde los más chicos hasta los adultos mayores. El dirigente consideró que el grupo logró inspirar a nuevas generaciones y trasladar valores positivos a toda la sociedad.

PUBLICIDAD

Unidad social y futuro del fútbol argentino

Marín concluyó que la actuación de la selección argentina generó una “felicidad descomunal” y un clima de unidad en todo el país. Afirmó que “no hay una persona acá que no esté contenta” y remarcó el impacto positivo de los jugadores y el cuerpo técnico en el ánimo colectivo.

El dirigente evitó entrar en polémicas judiciales o debates políticos, y centró su análisis en el ejemplo que dejó el grupo. Marín afirmó que “la selección, Scaloni y Messi es un ejemplo para los chicos de abajo”, destacando la importancia de mirar a los jóvenes y aprender de su actitud.

PUBLICIDAD

La expectativa por el próximo partido se mantiene alta. Marín anticipó que los rivales ya piensan en cómo enfrentar a Messi y ponderó la trascendencia del fútbol argentino en el contexto internacional, en especial por la figura del capitán y el trabajo del equipo nacional.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.