“Que pase lo que tenga que pasar, yo voy a estar feliz”: la reflexión del comentarista español fanático de Messi de cara a la final del Mundial

El periodista español de El Chiringuito, Cristóbal Soria dialogó en exclusiva con Infobae en Vivo tras la clasificación de España y Argentina a la final de la Copa del Mundo, que se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York. El comunicador, que días atrás había manifestado que “firmaba” una definición entre ambas selecciones, transmitió su entusiasmo por el cruce definitorio. “Al que le duela esta finalísima, que se rasque la cara fuerte”, expresó en la apertura de la entrevista.

Al referirse al alcance del partido más esperado, el periodista de El Chiringuito, también conocido como El Tío Soria, sostuvo: “Yo creo que ni en el mejor de los sueños ni en el mejor de los escenarios, nos podíamos imaginar una finalísima hispana, ¿no? España-Argentina. Es que lo decimos y todavía nos cuesta vocalizarlo”. En sus palabras, el asombro no se limita al plano deportivo. “Nos cuesta digerirlo. Claro, España-Argentina, ¿no? O sea, una finalísima de la Copa del Mundo en Nueva York con Leo Messi, con Lamine Yamal. De verdad, ¿no somos conscientes de las horas previas que estamos viviendo de cara a la finalísima del próximo domingo en Nueva York, no?”, relató a Infobae.

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La emoción atraviesa a los seguidores de ambos seleccionados. Al respecto, el periodista remarcó que “se vive con muchísima ilusión. Los españoles nos vemos favoritos de cara a la final. Quizás a lo mejor por haber pasado por encima como pasamos, con mucho fútbol, de la selección francesa. Y bueno, pues con esa ilusión y esas ganas de disputar nuestra segunda finalísima. Sé que en ese aspecto somos aún un poco nóveles, si lo comparamos con las siete finales disputadas por Argentina, pero en ilusión y en ganas, esa no nos la quita nadie”. El comunicador también anticipó un encuentro disputado: “Después va a ser muy complicado. Sé que Argentina va a querer embarrar el partido desde el minuto uno”.

Lionel Messi y Lamine Yamal se verán las caras en la final del Mundial

En el análisis de lo que puede ofrecer cada seleccionado, el periodista español consideró que “evidentemente van a querer llevar su partido a su mejor escenario, a donde se sientan más cómodos. Y España, pues seguro que va a querer el balón, seguro que va a querer la posesión y bueno, va a ser un partido en todo lo alto y evidentemente con todos los focos, con todos los flashes puestos en su santidad Leo Messi y en Lamine Yamal”.

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La figura de Lionel Messi domina la previa de la final. El periodista, que suele exponer su amor incondicional por el icónico número 10 de la selección argentina, cuestionó la insistencia sobre un posible retiro del capitán argentino: “¿Por qué tiene que ser el último baile de Messi? ¿Por qué queremos mandarlo a casa? Debemos pensar en el próximo mundial de España, de Marruecos y Portugal. Hay una copa de América pasado mañana. Pasado mañana hay una copa de América. ¿Por qué tenemos que pensar en el último baile de su santidad? Disfrutémoslo”.

Mirando al domingo, señaló: “Que pase lo que tenga que pasar, que gane, que pierda el mejor. Yo voy a estar feliz, seguro que voy a estar feliz. Si gana España voy a estar muy feliz. Y si gana Argentina lo voy a interpretar como que gana Argentina, no como que pierde España. Y voy a estar feliz igualmente. Pero no hacerme pensar que va a ser el último baile de Leo Messi, porque entonces no lo voy a disfrutar”.

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La expectativa también involucra a los hinchas de clubes. El periodista, que en su comunicación anterior afirmó que los aficionados del Real Madrid tienen “Messifobia”, finalmente remarcó que ahora sufren el karma. “Los aficionados del Real de Madrid, que llevan meses, que llevan años, sin querer reconocer la figura que representa para la humanidad, Leo Messi y la selección argentina. Pues mira, el karma se les ha vuelto en contra y el domingo van a ver en su casa, con el control a distancia en la mano, van a ver que sus dos enemigos públicos número uno, o Leo Messi o Lamine Yamal, van a levantar la Copa del Mundo. Es una final de la Copa del Mundo. No pueden poner un documental de animales. No pueden poner eso, tienen que poner la final y van a ver a su santidad Leo Messi, claro, o a Lamine Yamal levantando la Copa del Mundo”.