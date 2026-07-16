El Instituto Meteorológico Nacional prevé menos lluvias y más calor en Costa Rica desde el 27 de julio

El IMN de Costa Rica advirtió que desde finales de julio habrá calor intenso, menos lluvias y un deterioro de la calidad del aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) de Costa Rica advirtió que el país se prepara para un periodo de calor intenso, menos lluvias y un deterioro de la calidad del aire que comenzará a sentirse desde finales de julio y se extenderá durante buena parte de agosto. La combinación de polvo del Sahara, la canícula y las condiciones asociadas a El Niño generará un ambiente más seco y temperaturas elevadas en distintas regiones.

El cambio más notorio se espera desde el 27 de julio, con el fortalecimiento de la segunda parte de la canícula. Durante ese periodo, el Pacífico Norte y el Pacífico Central podrían experimentar condiciones especialmente secas, mientras que el Pacífico Sur y el Valle Central mantendrán un patrón similar. En paralelo, el Caribe Norte seguirá registrando lluvias hasta el 9 de agosto, para luego volver a los valores normales de la época.

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El fenómeno del polvo sahariano, según el IMN, tendrá un papel protagónico este año. Daniel Poleo, especialista del instituto, explicó que en las próximas semanas se prevé el ingreso de nuevas masas, lo que favorecerá cielos despejados, temperaturas más altas y una menor probabilidad de precipitaciones. “Tanto en julio como agosto es normal que tengamos el arribo de masa de polvo del Sahara. Esto favorece condiciones más despejadas, temperaturas más cálidas y menos precipitaciones”, indicó Poleo, citado por El Observador.

Menos lluvias y temperaturas en ascenso

Durante la semana del 20 al 26 de julio, el IMN pronostica que predominarán las condiciones habituales en el Pacífico, el Valle Central y la Zona Norte. Sin embargo, a partir del 27 de julio, la disminución de las lluvias será evidente en esas regiones y la Zona Norte Occidental.

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La canícula, el polvo del Sahara y El Niño generarán en Costa Rica un ambiente más seco y temperaturas elevadas durante buena parte de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo proyecta que el déficit de precipitaciones se acentuará durante las primeras dos semanas de agosto. La menor humedad en la cuenca del Caribe, junto con la llegada de aire cargado de polvo, reducirá la inestabilidad atmosférica y potenciará el ambiente bochornoso típico de este periodo seco y cálido.

El descenso de la nubosidad reforzará la sensación térmica en varias zonas del país. El IMN atribuye esta situación a la superposición de fenómenos estacionales y al impacto de El Niño, que este año intensifica los efectos habituales de la canícula.

Costa Rica enfrentará una combinación de calor extremo, sequía y mala calidad del aire durante este periodo. Las autoridades meteorológicas advierten que estos factores pueden tener consecuencias para la salud y la vida cotidiana de la población, especialmente en las provincias del Pacífico y el Valle Central.

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Polvo del Sahara: riesgos para la salud y el ambiente

Las masas de polvo provenientes del Sahara, habituales en esta época, seguirán llegando a Costa Rica durante julio y agosto. Daniel Poleo precisó que durante el fin de semana se espera un incremento del material particulado en el ambiente, impulsado por los vientos alisios, lo que reducirá la calidad del aire.

El 27 de julio comenzará la fase más marcada de la canícula, con condiciones secas en el Pacífico Norte y el Pacífico Central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IMN advirtió que el aumento del material particulado puede afectar principalmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o alergias. El fenómeno supone un riesgo especial para quienes forman parte de los grupos más vulnerables.

El especialista del instituto subrayó que la presencia de El Niño este año provoca que la frecuencia y la cantidad de polvo del Sahara en la región sea mayor que en temporadas anteriores. El fenómeno, resumió Poleo, “exacerba la cantidad de masas de polvo que llegan a la región”, según datos de El Observador.

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Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, como evitar actividades al aire libre en los días de mayor concentración de polvo, mantenerse hidratados y prestar atención a las alertas del IMN sobre la evolución de las condiciones atmosféricas.