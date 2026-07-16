Costa Rica

El Instituto Meteorológico Nacional prevé menos lluvias y más calor en Costa Rica desde el 27 de julio

El organismo anticipa que la segunda fase de la canícula y el efecto de El Niño acentuarán el tiempo seco en el Pacífico, el Valle Central y la Zona Norte durante buena parte de agosto

Guardar
Google icon
Un termómetro marcando 45°C junto a la bandera de Costa Rica ondeando bajo un cielo naranja con un sol brillante y la palabra 'EL NIÑO'.
El IMN de Costa Rica advirtió que desde finales de julio habrá calor intenso, menos lluvias y un deterioro de la calidad del aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) de Costa Rica advirtió que el país se prepara para un periodo de calor intenso, menos lluvias y un deterioro de la calidad del aire que comenzará a sentirse desde finales de julio y se extenderá durante buena parte de agosto. La combinación de polvo del Sahara, la canícula y las condiciones asociadas a El Niño generará un ambiente más seco y temperaturas elevadas en distintas regiones.

El cambio más notorio se espera desde el 27 de julio, con el fortalecimiento de la segunda parte de la canícula. Durante ese periodo, el Pacífico Norte y el Pacífico Central podrían experimentar condiciones especialmente secas, mientras que el Pacífico Sur y el Valle Central mantendrán un patrón similar. En paralelo, el Caribe Norte seguirá registrando lluvias hasta el 9 de agosto, para luego volver a los valores normales de la época.

PUBLICIDAD

El fenómeno del polvo sahariano, según el IMN, tendrá un papel protagónico este año. Daniel Poleo, especialista del instituto, explicó que en las próximas semanas se prevé el ingreso de nuevas masas, lo que favorecerá cielos despejados, temperaturas más altas y una menor probabilidad de precipitaciones. “Tanto en julio como agosto es normal que tengamos el arribo de masa de polvo del Sahara. Esto favorece condiciones más despejadas, temperaturas más cálidas y menos precipitaciones”, indicó Poleo, citado por El Observador.

Menos lluvias y temperaturas en ascenso

Durante la semana del 20 al 26 de julio, el IMN pronostica que predominarán las condiciones habituales en el Pacífico, el Valle Central y la Zona Norte. Sin embargo, a partir del 27 de julio, la disminución de las lluvias será evidente en esas regiones y la Zona Norte Occidental.

PUBLICIDAD

Vista de un río casi seco con lecho rocoso, tierra agrietada en primer plano y un arbusto marchito, flanqueado por colinas áridas bajo un cielo brumoso.
La canícula, el polvo del Sahara y El Niño generarán en Costa Rica un ambiente más seco y temperaturas elevadas durante buena parte de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo proyecta que el déficit de precipitaciones se acentuará durante las primeras dos semanas de agosto. La menor humedad en la cuenca del Caribe, junto con la llegada de aire cargado de polvo, reducirá la inestabilidad atmosférica y potenciará el ambiente bochornoso típico de este periodo seco y cálido.

El descenso de la nubosidad reforzará la sensación térmica en varias zonas del país. El IMN atribuye esta situación a la superposición de fenómenos estacionales y al impacto de El Niño, que este año intensifica los efectos habituales de la canícula.

Costa Rica enfrentará una combinación de calor extremo, sequía y mala calidad del aire durante este periodo. Las autoridades meteorológicas advierten que estos factores pueden tener consecuencias para la salud y la vida cotidiana de la población, especialmente en las provincias del Pacífico y el Valle Central.

Polvo del Sahara: riesgos para la salud y el ambiente

Las masas de polvo provenientes del Sahara, habituales en esta época, seguirán llegando a Costa Rica durante julio y agosto. Daniel Poleo precisó que durante el fin de semana se espera un incremento del material particulado en el ambiente, impulsado por los vientos alisios, lo que reducirá la calidad del aire.

Silueta de una mujer bebiendo agua de una botella de plástico. El sol brilla en el cielo azul. Gotas de agua caen. Una barandilla oscura en primer plano.
El 27 de julio comenzará la fase más marcada de la canícula, con condiciones secas en el Pacífico Norte y el Pacífico Central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IMN advirtió que el aumento del material particulado puede afectar principalmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o alergias. El fenómeno supone un riesgo especial para quienes forman parte de los grupos más vulnerables.

El especialista del instituto subrayó que la presencia de El Niño este año provoca que la frecuencia y la cantidad de polvo del Sahara en la región sea mayor que en temporadas anteriores. El fenómeno, resumió Poleo, “exacerba la cantidad de masas de polvo que llegan a la región”, según datos de El Observador.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, como evitar actividades al aire libre en los días de mayor concentración de polvo, mantenerse hidratados y prestar atención a las alertas del IMN sobre la evolución de las condiciones atmosféricas.

Temas Relacionados

Costa RicaEl NiñoFenómeno El NiñoCalidad del aireCanículaCarlor

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las aulas de la Universidad de El Salvador asumen el reto de profesionalizar el campo e impulsar el cacao, el loroco y el bálsamo

La casa de estudios incorporará métodos creados en cinco años de trabajo que impulsaron cadenas agroindustriales, apoyaron a más de 1,300 personas del campo y abrieron 31 iniciativas productivas

Las aulas de la Universidad de El Salvador asumen el reto de profesionalizar el campo e impulsar el cacao, el loroco y el bálsamo

Centroamérica y República Dominicana activan un frente común contra el impacto climático de El Niño

Los países del Sistema de la Integración Centroamericana acordaron en Santo Domingo impulsar la protección social adaptativa que actúe antes, durante y después de choques climáticos, con foco en pobreza y seguridad alimentaria

Centroamérica y República Dominicana activan un frente común contra el impacto climático de El Niño

Productores de cebolla en Honduras anuncian nuevas protestas por incumplimiento de acuerdos sobre importaciones

Productores de cebolla del oriente de Honduras advirtieron que retomarán las protestas al asegurar que el Gobierno no ha cumplido los acuerdos para regular las importaciones y proteger la producción nacional.

Productores de cebolla en Honduras anuncian nuevas protestas por incumplimiento de acuerdos sobre importaciones

Miel de Guanacaste conquista Londres: Costa Rica gana oro en uno de los premios apícolas más prestigiosos del mundo

La miel multifloral producida en el Apiario Reserva Conchal obtuvo la medalla de oro en los London Honey Awards 2026, consolidando por segundo año consecutivo el reconocimiento internacional a un proyecto que combina conservación, innovación y desarrollo sostenible

Miel de Guanacaste conquista Londres: Costa Rica gana oro en uno de los premios apícolas más prestigiosos del mundo

Hallaron un cadáver en descomposición en el segundo nivel de una vivienda abandonada en Guatemala

Vecinos alertaron por el olor y la presencia de perros; la víctima tenía heridas de arma blanca y golpes en la cabeza, según los Bomberos Municipales

Hallaron un cadáver en descomposición en el segundo nivel de una vivienda abandonada en Guatemala

TECNO

Por qué Nvidia dice que Sega evitó su desaparición gracias a una consola de videojuegos

Por qué Nvidia dice que Sega evitó su desaparición gracias a una consola de videojuegos

Por qué no debes dejar conectado el cargador al portátil cuando esté cargado al 100%

Catch me! es el nuevo juego gratis de Steam para PC: añádelo a tu biblioteca para siempre

No es XUPER TV o Cuevana: la única app segura para ver Las Guerreras K-pop en español latino

Magis TV | XUPER TV | Cuevana: son o no lo mismo y qué riesgos hay

ENTRETENIMIENTO

De Millie Bobby Brown a Mick Jagger: los famosos presentes en el triunfo de Argentina sobre Inglaterra

De Millie Bobby Brown a Mick Jagger: los famosos presentes en el triunfo de Argentina sobre Inglaterra

Mick Jagger vuelve a escribir tras Foreign Tongues: nuevas canciones sin destino fijo y el dilema del ADN Stones

Representante de Sam Neill confirma la causa de muerte oficial del actor

Confirmada la razón de la muerte de Sam Neill: el actor sufrió una neumonía, según su representante

Antes de Jason existió una madre rota: así será Crystal Lake

MUNDO

Warren Buffett modifica su estrategia filantrópica y excluye a la Fundación Gates de una donación millonaria

Warren Buffett modifica su estrategia filantrópica y excluye a la Fundación Gates de una donación millonaria

Tres normas de una misma telaraña: el control ideológico de ciudadanos y empresas chinas fuera de su país

¿Está abierto el estrecho de Ormuz?

Irak suspendió la carga de crudo en las terminales de Basora tras el impacto de un drone contra un petrolero

EEUU y Corea del Sur realizan sus mayores maniobras militares y logísticas conjuntas en medio de la tensión con el régimen norcoreano