‘La Odisea’ de Nolan, en números: 2.000 extras, 5.300 trajes y 250 millones de dólares de presupuesto

Trajes diseñados, dinero invertido y una enorme cantidad de extras: "La Odisea" de Nolan, en números

La Odisea, de Christopher Nolan, fue una empresa épica para todos los involucrados. El elenco y el equipo se embarcaron en una misión alrededor del mundo para dar vida a la historia del regreso de Odiseo a casa de la manera más realista posible. Aquí les presentamos un análisis de La Odisea, estreno de esta semana, en cifras.

172 minutos de duración

La película es más corta que Oppenheimer (180 minutos), lo cual se debe, al menos en parte, a que los proyectores IMAX no pueden reproducir películas de más de tres horas. “Es una película épica, como lo exige el tema”, declaró Christopher Nolan. “Pero es más corta”. Para quienes no quieran hacer los cálculos, dura 2 horas y 52 minutos.

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91 días de rodaje

El rodaje se extendió durante seis meses, aunque estaba previsto para 100 días. La eficiente producción finalizó nueve días antes de lo previsto.

“Descubrí que después de 100 días, el rendimiento es cada vez menor. Es muy difícil seguir consiguiendo material nuevo porque todos están agotados”, dijo el director. “Terminamos un poco antes porque muchas cosas se dieron a nuestro favor en cuanto al clima o a las condiciones que necesitábamos o queríamos para hacer ciertas tomas. Y al final de esos 91 días, sin duda no habría podido trabajar otros 9, así que creo que el rodaje duró el tiempo que tenía que durar”.

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La escena de los caballos de Troya es una imagen emblemática de 'La Odisea'

6 países como locaciones

La Odisea se filmó en Grecia, Italia, Marruecos, Islandia, Escocia y Estados Unidos.

“Para mí, estar en una locación real, filmando ciertas cosas como cuando la tripulación zarpa en ese barco o atraviesa una tormenta, quiero que se sienta casi como un documental”, dijo Nolan. “Quiero que el público se sienta como si estuviera allí de verdad”.

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3 veces Anne Hathaway y Matt Damon trabajaron con Nolan

Hathaway apareció en El caballero oscuro: La leyenda renace, Damon en Oppenheimer y ambos participaron en Interstellar.

Anne Hathaway apareció en Batman: el caballero de la noche asciende como Selina Kyle, la astuta ladrona conocida como Catwoman (Gatúbela), en el cierre de la trilogía de Batman de Nolan. Matt Damon, por su parte, se unió al universo del director en Interstellar (2014) con un papel que el propio Nolan le describió como pequeño, aunque resultó ser uno de los giros más decisivos del filme: el del Dr. Mann, un astronauta que los protagonistas encuentran en un planeta remoto. Ambos actores coincidieron en esa película, donde Hathaway interpretó a la científica de la NASA Amelia Brand, una mujer que evoluciona del arrogante al humilde a lo largo de la historia.

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Años después, Damon regresó a trabajar con Nolan en Oppenheimer (2023) para encarnar al teniente general Leslie Groves, el oficial del Ejército de Estados Unidos que dirigió el Proyecto Manhattan y designó a J. Robert Oppenheimer para liderar el desarrollo de la bomba atómica.

640 kilómetros de película IMAX

Según la producción, es casi la distancia entre Toronto y Nueva York. “Al rodar en película IMAX de 70 mm, la pantalla prácticamente desaparece”, dijo Nolan. “Se experimenta la sensación del 3D sin necesidad de gafas. Se tiene una pantalla enorme que llena la visión periférica del público, sumergiéndolos por completo en el mundo de la película”.

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Samantha Morton encarna a la hechicera Circe, uno de los personajes del poema épico de Homero

2,30 minutos de grabación de la cámara IMAX

En lugar de ser un obstáculo, mantuvo a todos sumamente concentrados. “Es una cámara cara. Tienes dos minutos y medio con cada rollo de película, así que tienes que aprovechar el tiempo y seguir rodando”, dijo Lupita Nyong’o. “Hay una energía diferente en el set de Chris Nolan. Todos están presentes, todos están listos, alerta y haciendo su parte para que todo salga bien”.

La cámara, junto con el silenciador reductor de ruido al que apodaron “el dirigible” y que la recubre, pesa aproximadamente 136 kilos.

5.300 trajes diseñados

La diseñadora de vestuario Ellen Mirojnick supervisó un equipo de 175 artesanos en Los Ángeles y un equipo de más de 500 personas en todo el mundo que ayudaron a dar vida a los trajes.

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Ellen Mirojnick ostenta una carrera de casi cinco décadas marcada por colaboraciones sostenidas con algunos de los directores y actores más influyentes de Hollywood. Trabajó en títulos como Atracción fatal (1987), Wall Street (1987) —donde el vestuario del personaje Gordon Gekko impuso tendencia en la moda masculina corporativa de los años ochenta y noventa— y Bajos instintos (1992). En televisión, su trabajo en el biopic Detrás del candelabro (2013) sobre el pianista Liberace le valió un Emmy y un premio del Costume Designers Guild, y Bridgerton (2020) amplió su presencia en el universo de las series de época. Su trabajo en Oppenheimer le reportó nominaciones al Oscar y al BAFTA a Mejor Diseño de Vestuario.

35 gongs utilizados por el compositor Ludwig Göransson

El aulos y la lira constituyeron la base de la banda sonora, pero Ludwig Göransson también utilizó gongs de bronce para crear un paisaje sonoro único para la película. “Me encantó la idea de abordar la música desde la perspectiva de la materialidad de ese mundo”, dijo Nolan. “Lo que le comenté fue que estoy intentando crear una versión de la historia que sea terrenal, accesible y realista… probablemente deberíamos aplicar la misma disciplina a la música e intentar crear algo a partir de un conjunto diferente de sonidos”.

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El compositor sueco Ludwig Göransson trabajó reiteradamente con el director Ryan Coogler, con quien colaboró en Estación Fruitvale (2013), Creed (2015) y Black Panther (2018), película por la que obtuvo su primer Oscar y su primer Grammy a Mejor Banda Sonora Original. En televisión, la serie The Mandalorian (2019) le reportó dos Emmy. Su vínculo con Christopher Nolan arrancó con Tenet (2020) y se consolidó con Oppenheimer (2023), que le valió su segundo Oscar. En 2025.

Christopher Nolan, en el centro, con una cámara IMAX y rodeado de una multitud de extras

2.000 extras en el asedio de Troya

“Eso ocurrió bastante pronto en el rodaje, y me hizo darme cuenta de lo que intentábamos lograr con esta película”, dijo el actor Himesh Patel. “Estábamos rodando la escena en la que todos entramos corriendo y asaltamos toda la ciudad. Es un caos total. Hay fuego. La gente grita, muchos mueren. Y la cantidad de actores y extras es inimaginable. Entonces Hoyte (van Hoytema), el director de fotografía, se giró hacia Matt (Damon) y le dijo: ‘Esto es un flashback’. De repente, nos dimos cuenta de la magnitud de todo esto: que esto es solo el principio”.

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45 minutos de las escenas de Ítaca

Gran parte del elenco y el equipo, incluyendo a Nolan y Emma Thomas, subían diariamente a pie una escarpada colina hasta el Castillo de Santa Caterina. Se trata de una caminata de dificultad moderada que requiere una buena condición física.

1 vez subió John Leguizamo

“Un día fui de excursión. Pensé: ‘No vuelvo a hacer esto’”, dijo Leguizamo. “Es decir, ¿40 minutos escalando ese acantilado de 275 metros y luego tener que actuar durante 12 horas? No, preferí ir en helicóptero”.

El rodaje de 'La Odisea' estaba previsto para durar 100 días, pero concluyó en el día 91

115: Longitud, en pies, del Draken Harald Hårfagre

Con una longitud aproximada de un tercio de la de un campo de fútbol estándar, esta réplica a escala real de un drakkar vikingo representó el barco de Odiseo en la película. El barco, de madera y en funcionamiento, cuenta con 25 pares de remos.

“Todos los actores tuvieron que aprender a remar”, dijo Damon. “Fuimos a un campamento de remo. Tuvimos que mover este barco de cien toneladas. No es un trabajo de actuación común, ¿verdad? Estás interpretando un papel, pero también estás cumpliendo una función real en el barco y moviéndolo”.

12.109 versos del poema

Nolan estudió numerosas traducciones y adaptaciones para escribir su guion. Los 12.109 versos de La Odisea están escritos en hexámetro dactílico —el metro propio de la épica griega clásica—, una forma en la que cada línea se compone de seis pies métricos y oscila entre doce y diecisiete sílabas, lo que confería al poema un ritmo apto para el recitado oral. Compuesta hacia finales del siglo VIII a.C. y atribuida al poeta ciego Homero, la obra se divide en 24 libros. En griego, el texto suma alrededor de 87.000 palabras; las traducciones modernas al inglés ocupan entre 350 y 550 páginas según la edición.

250 millones de presupuesto

No es la película más cara de Nolan; ese título lo ostenta Batman: el caballero de la noche asciende. En lo que respecta a los presupuestos de producción actuales, este se sitúa en el rango de una gran superproducción (la versión de acción real de Moana tuvo un presupuesto similar), aunque a veces se disparan. Jurassic Park: Dominio, estrenada en 2022, se considera una de las películas más caras jamás realizadas, con un presupuesto de producción de 531 millones de dólares, cifra que incluye desgravaciones fiscales e incentivos.

Fuente: AP

[Fotos: Melinda Sue Gordon / Universal Pictures / The New York Times]