Cómo evitar estafas en tu cuenta de Nequi y DaviPlata

Nequi y DaviPlata se pueden descargar desde tiendas de aplicaciones legales. (Fotocomposición Infobae)

Las billeteras digitales Nequi y DaviPlata funcionan como herramientas habituales para pagos y transferencias en Colombia, pero no están exentas de estafas. Los métodos de fraudes incluyen suplantación de identidad, comprobantes falsos y engaños para obtener información personal.

Las amenazas pueden provenir de canales digitales y de contactos directos, lo que obliga a los usuarios a reforzar sus precauciones y adoptar prácticas de seguridad rigurosas para proteger sus fondos y su información personal.

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En este sentido, se explican las estrategias más comunes de engaño, sumado a cómo aplicar medidas básicas de seguridad para reducir el riesgo de perder dinero en pocos minutos.

Por qué se debe desconfiar en los comprobantes de pago

Muchos delincuentes envían comprobantes de pagos falsos para engañar a las personas para que hagan transacciones de dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las tácticas más comunes de estafadores es mostrar comprobantes de pago falsos. Los delincuentes pueden crear capturas de pantalla y mensajes que simulan transferencias exitosas. El objetivo es convencer a la otra parte de que el dinero ya fue transferido.

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La pauta central es clara: no entregar productos ni prestar servicios hasta verificar el saldo dentro de la aplicación oficial. Si el dinero no aparece reflejado en los movimientos reales, la operación no existe. No es suficiente con revisar imágenes, SMS o correos, porque pueden ser manipulados.

Cómo distinguir mensajes oficiales de mensajes fraudulentos

Nequi y DaviPlata solo se comunican a través de sus canales oficiales. Ninguna de las dos solicita claves, datos de tarjetas o códigos de seguridad por llamadas, mensajes de texto o correos.

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Correos fraudulentos llegan a la bandeja de entrada de las víctimas con el propósito de suplantar comunicaciones oficiales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Si se recibe un mensaje con enlaces o solicitudes de información, lo indicado es no responder ni hacer clic. El caso debe reportarse a los canales oficiales. Así, la empresa puede activar protocolos de seguridad y evitar que otras personas caigan en el mismo engaño.

Qué medidas de seguridad ayudan a proteger la cuenta en las billeteras digitales

Una contraseña fuerte es el primer filtro de seguridad. Se sugiere no usar fechas de nacimiento, números de cédula ni combinaciones simples. Las dos billeteras digitales sugieren crear contraseñas únicas y complejas.

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Además, la activación de la biometría, como huella o reconocimiento facial, añade una capa adicional de protección. Nequi permite activar una clave para transacciones desde el menú de seguridad. Utilizar todas las opciones de protección disponibles dificulta el acceso no autorizado a los fondos.

Cómo actuar si se pierde o roban el celular

El hurto de celulares es común en grandes ciudades en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la pérdida o robo del teléfono, la reacción rápida es esencial. Nequi permite bloquear la cuenta desde otro celular, mientras que DaviPlata permite realizar el proceso de bloqueo en su página web.

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Otro consejo de seguridad es bloquear la tarjeta SIM con el operador de telefonía para evitar que intercepten mensajes de recuperación de contraseña.

Asimismo, el bloqueo inmediato de la cuenta y la SIM limita el acceso de terceros y protege el saldo disponible. Estas acciones deben realizarse sin demora para reducir el impacto de la pérdida.

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Por qué evitar intermediarios y compras en sitios piratas

La solicitud de prestamos se hace directamente en la app de Nequi. (Foto: Nequi)

Los créditos y préstamos en Nequi y DaviPlata solo se solicitan dentro de las aplicaciones. Si alguien ofrece gestionar un crédito a través de WhatsApp, redes sociales o páginas no oficiales, se trata de una estafa. Ninguna de las dos plataformas autoriza intermediarios ni exige pagos anticipados para aprobar solicitudes.

Para compras por internet, es preferible no usar redes WiFi públicas ni ingresar a tiendas mediante enlaces recibidos en mensajes. Lo más seguro es digitar directamente la dirección oficial en el navegador y emplear las tarjetas virtuales solo en comercios confiables.

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Estas precauciones reducen la exposición al robo de datos y fraudes en línea, pero los usuarios deben seguir informándose sobre los métodos de ataque que usan los delincuentes para robar datos y dinero.