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Cómo descargar extractos de Nequi y ver los movimientos de la cuenta

Estos documentos incluyen fecha, hora, tipo de operación, monto, saldo y datos del destinatario

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La integración Payoneer-Nequi permite transacciones accesibles para emprendedores y freelancers que operan con clientes en mercados extranjeros - crédito Nequi
La integración Payoneer-Nequi permite transacciones accesibles para emprendedores y freelancers que operan con clientes en mercados extranjeros - crédito Nequi

Descargar los extractos y consultar movimientos en Nequi es una de las formas más prácticas de gestionar el dinero y tener un control detallado de las finanzas personales.

A través de la aplicación y la web, los usuarios pueden acceder al historial completo de transacciones, descargar documentos oficiales y aprovechar estas herramientas para organizar sus ingresos, gastos y ahorros.

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Cómo descargar extractos de Nequi paso a paso

El proceso para obtener los extractos de Nequi es sencillo y seguro. Los extractos, que contienen el historial detallado de las actividades de la cuenta, están disponibles en dos formatos: como documento PDF descargable o enviados directamente al correo electrónico registrado.

Para descargar los extractos, primero es necesario esperar tres días calendario después de finalizar cada mes, ya que es el tiempo que la plataforma toma para actualizar la información. El acceso a estos documentos no se realiza directamente desde la app, sino que requiere ingresar a la web de Nequi.

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El acceso a los extractos de Nequi se realiza desde la web, aunque el proceso se inicia en la app desde la sección de perfil y certificados.
El acceso a los extractos de Nequi se realiza desde la web, aunque el proceso se inicia en la app desde la sección de perfil y certificados.

El procedimiento se inicia abriendo la aplicación e iniciando sesión con los datos personales. Una vez dentro, el usuario debe dirigirse a la sección “Tu perfil”, seleccionando la foto o el nombre en la parte superior de la pantalla. En el menú que aparece, se debe elegir la opción “Documentos y certificados” y luego “Certificados”.

En este punto, la app ofrece la opción de “Ir a web de Nequi”. Al seleccionarla, se abre la plataforma web donde se solicita iniciar sesión nuevamente, ingresando el número de celular, la clave de Nequi y la clave dinámica de seguridad. El usuario debe tener en cuenta que solo dispone de tres intentos para ingresar la clave dinámica correctamente, de lo contrario tendrá que iniciar sesión desde el principio.

En la web, se accede al menú “Certificados” y luego a la sección “Extractos”. Allí es posible seleccionar el mes y año que se desea consultar. Por último, Nequi brinda dos alternativas: “Enviar al correo”, para recibir el extracto en formato PDF en el correo electrónico registrado, o “Generar”, que permite descargar y visualizar el documento inmediatamente.

Si se opta por recibir el archivo por correo electrónico, es aconsejable revisar no solo la bandeja principal, sino también las carpetas de spam y promociones. En caso de seleccionar la opción de generación directa, se puede guardar el PDF en el dispositivo móvil o computadora.

Nequi confirma que las cuentas en sus plataformas pueden embargarse - crédito Nequi
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Cómo consultar los movimientos desde la app de Nequi

Además de los extractos mensuales, la app de Nequi permite consultar el historial de transacciones en cualquier momento. El usuario solo debe ingresar a la aplicación, autenticar su identidad y acceder a la sección correspondiente, que suele estar en la pantalla principal bajo el nombre de “Movimientos” o “Historial de transacciones”.

Una vez dentro, se pueden filtrar las operaciones por fecha, tipo y monto, lo que facilita la revisión de detalles específicos. Al seleccionar una transacción concreta, es posible ver el monto, la fecha, el destino del dinero y el tipo de operación. Si se trata de un pago o transferencia a una tienda o persona, también se muestra el nombre o los datos asociados a la operación.

Para qué sirven los extractos de Nequi

Los extractos de Nequi cumplen una función clave para cualquier usuario que desee mantener un registro ordenado de sus movimientos financieros. Estos documentos permiten consultar información de meses anteriores, llevar un control de los ingresos y gastos, y contar con un respaldo oficial de todas las operaciones realizadas en la cuenta.

Los extractos de Nequi permiten consultar el historial de transacciones y llevar un control de las finanzas personales.
Los extractos de Nequi permiten consultar el historial de transacciones y llevar un control de las finanzas personales.

El extracto contiene detalles relevantes sobre las transacciones:

  • Fecha y hora exactas de cada movimiento.
  • Tipo de operación (transferencia, pago, recarga, retiro, entre otros).
  • Monto involucrado en cada transacción.
  • Saldo disponible después de cada operación.
  • Descripción adicional, como el nombre del comercio o la persona destinataria.

Esta información ayuda a detectar posibles errores, verificar que todos los movimientos sean correctos y, si es necesario, presentar pruebas en trámites administrativos o declaraciones fiscales.

Consultar extractos con regularidad es fundamental para controlar los gastos, evitar sorpresas y mejorar la organización financiera. Los usuarios pueden así confirmar que no haya cargos indebidos ni pagos no autorizados, y aprovechar el historial para tomar mejores decisiones sobre su dinero.

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