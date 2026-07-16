Estos son los 20 aeropuertos más transitados del mundo: ¿cuántos son de Estados Unidos?

El tráfico aéreo global alcanzó en 2025 los 9.800 millones de pasajeros y superó los niveles previos a la pandemia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe actualizado de Airports Council International (ACI) World revela que Atlanta retiene el primer lugar como el aeropuerto con mayor tráfico de pasajeros a nivel mundial en 2025, mientras Asia y Medio Oriente acortan distancias con Estados Unidos. La publicación, difundida el 15 de julio de 2026, analiza el flujo de viajeros registrado en más de 2.800 terminales aéreas de 180 países y muestra los cambios en la clasificación global tras la recuperación de la industria aérea.

Según el reporte oficial de ACI World, los veinte aeropuertos con mayor movimiento gestionaron 1.590 millones de pasajeros en 2025, equivalente al 16% del total mundial. El documento, basado en la información anual de los principales hubs, detalla cómo la reactivación del sector superó los niveles previos a la pandemia y evidencia el ascenso de nuevos actores, especialmente en Asia y Medio Oriente.

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El contexto internacional muestra que, tras el desplome de 2020, el tráfico aéreo se recuperó y alcanzó en 2025 un volumen global de 9.800 millones de pasajeros, un crecimiento del 3,7% respecto a 2024 y 6,5% por encima de 2019. El análisis de ACI World facilita la comparación de tendencias, el seguimiento de los cambios en la infraestructura aeroportuaria y la identificación de los nuevos centros de conexión global.

¿Cuáles son los 20 aeropuertos más transitados del mundo en 2025?

De acuerdo con Airports Council International (ACI) World, el listado de los veinte aeropuertos con mayor tráfico de pasajeros en 2025 es el siguiente:

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Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL), Estados Unidos: 106.302.208 pasajeros Dubai International Airport (DXB), Emiratos Árabes Unidos: 95.192.160 pasajeros Tokyo Haneda Airport (HND), Japón: 91.679.814 pasajeros Dallas/Fort Worth International Airport (DFW), Estados Unidos: 85.660.127 pasajeros Shanghai Pudong International Airport (PVG), China: 84.994.548 pasajeros Chicago O’Hare International Airport (ORD), Estados Unidos: 84.856.018 pasajeros London Heathrow Airport (LHR), Reino Unido: 84.482.126 pasajeros Istanbul Airport (IST), Turquía: 84.437.710 pasajeros Guangzhou Baiyun International Airport (CAN), China: 83.582.952 pasajeros Denver International Airport (DEN), Estados Unidos: 82.427.962 pasajeros New Delhi Indira Gandhi International Airport (DEL), India: 78.148.081 pasajeros Incheon International Airport (ICN), Corea del Sur: 74.126.912 pasajeros Los Ángeles International Airport (LAX), Estados Unidos: 73.709.594 pasajeros Paris Charles de Gaulle Airport (CDG), Francia: 72.029.407 pasajeros Beijing Capital International Airport (PEK), China: 70.742.712 pasajeros Singapore Changi Airport (SIN), Singapur: 69.982.000 pasajeros Amsterdam Schiphol Airport (AMS), Países Bajos: 68.771.592 pasajeros Madrid-Barajas Adolfo Suárez Airport (MAD), España: 68.118.754 pasajeros Shenzhen Bao’an International Airport (SZX), China: 66.485.213 pasajeros Kuala Lumpur International Airport (KUL), Malasia: 63.409.501 pasajeros

De acuerdo con ACI World, Atlanta continúa como el aeropuerto más transitado del planeta, aunque el crecimiento de terminales en Asia y Medio Oriente modifica la composición del ranking global.

Los veinte aeropuertos más transitados del mundo concentraron 1.590 millones de pasajeros, equivalentes al 16% del total mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué aeropuertos de Estados Unidos figuran entre los más transitados del mundo?

Estados Unidos mantiene una presencia dominante en la clasificación mundial, con cinco terminales en el top 20 y cuatro de ellas entre las diez primeras posiciones. Además de Atlanta (ATL), figuran Dallas/Fort Worth (DFW), Chicago O’Hare (ORD), Denver (DEN) y Los Ángeles (LAX). Estas terminales concentran gran parte del tráfico doméstico estadounidense y actúan como centros de conexión para vuelos de cabotaje y rutas internacionales.

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Según el informe de ACI World, la mayoría de los aeropuertos estadounidenses destacados en el ranking operan con una proporción de tráfico doméstico que oscila entre el 80% y el 95% del total de pasajeros. Solo Los Ángeles (LAX) presenta un perfil diferente, con un 32% de su tráfico vinculado a vuelos internacionales. La organización indica que este comportamiento refleja la estructura del mercado aéreo norteamericano, donde los grandes hubs conectan ciudades dentro del país y, en menor medida, destinos internacionales.

“Los aeropuertos de Estados Unidos continúan liderando el tráfico mundial, aunque el crecimiento en Asia y Medio Oriente comienza a modificar la distribución de los principales hubs”, señaló Justin Erbacci, director general de ACI World, al presentar el informe anual.

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¿Cómo evoluciona el tráfico aéreo en Asia y Medio Oriente?

La región de Asia-Pacífico experimentó los mayores avances en el ranking de 2025, impulsada por la recuperación del turismo, la flexibilización de políticas migratorias y la expansión de rutas internacionales. Shanghai Pudong International Airport (PVG) escaló cinco posiciones al alcanzar el quinto puesto con 84.994.548 pasajeros, mientras Guangzhou Baiyun International Airport (CAN) retornó al noveno lugar con 83.582.952 viajeros, tras haber ocupado el primer lugar mundial durante la pandemia en 2020 y descender al 57 en 2022, según ACI World.

En Medio Oriente, Dubai International Airport (DXB) consolidó el segundo lugar global, afianzándose como el principal hub para pasajeros internacionales. El tráfico en Dubái creció un 3,1% interanual, sostenido por la conectividad global y el auge del turismo hacia la región.

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Kuala Lumpur International Airport (KUL), en Malasia, protagonizó el mayor ascenso dentro del top 20, subiendo seis posiciones y superando los 63 millones de pasajeros, un avance atribuido a la ampliación de capacidad, el aumento del tráfico doméstico y la apertura de nuevas rutas hacia China.

Estados Unidos mantuvo una presencia dominante en el ranking de aeropuertos más transitados, con cinco terminales en el top 20 y cuatro dentro de las diez primeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué aeropuertos europeos y de otras regiones aparecen en el listado?

El reporte de ACI World confirma que Europa mantiene una representación relevante entre los veinte primeros, con London Heathrow (LHR) en el séptimo lugar, Paris Charles de Gaulle (CDG) en el decimocuarto, Amsterdam Schiphol (AMS) en el decimoséptimo y Madrid-Barajas (MAD) en el decimoctavo. Istanbul Airport (IST), en Turquía, ocupa el octavo puesto y refuerza su posición como conexión clave entre Europa y Asia.

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Otros aeropuertos destacados incluyen New Delhi (DEL) en India, Incheon (ICN) en Corea del Sur, Singapore Changi (SIN) y Beijing Capital (PEK) en China. Estos centros reflejan la diversificación del tráfico aéreo y el crecimiento de mercados emergentes, según los datos oficiales.

¿Cómo afectan estos cambios a la industria y qué se espera para el futuro?

El volumen global de pasajeros transportados en 2025 superó los 9.800 millones, según ACI World, cifra que marca la plena recuperación del sector tras la pandemia. Los veinte aeropuertos líderes concentraron 1.590 millones de viajeros, mientras que el tráfico internacional alcanzó los 4.000 millones de pasajeros. La organización advierte que la demanda creciente plantea desafíos de capacidad y obliga a planificar nuevas inversiones en infraestructura.

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“Las decisiones de planificación e inversión que se adopten hoy definirán si la aviación podrá responder a las necesidades de las próximas generaciones de viajeros”, afirmó Justin Erbacci, director general de ACI World, durante la presentación del estudio.

La evolución del tráfico aéreo global refleja la competencia entre regiones, la recuperación de los principales hubs y el avance de nuevas potencias aeroportuarias. Estados Unidos sigue siendo un actor central, aunque Asia y Medio Oriente aumentan su protagonismo y modifican el equilibrio del sector. El informe de ACI World servirá como referencia para la toma de decisiones en el sector aeroportuario y para anticipar cambios en la conectividad internacional.

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