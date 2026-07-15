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Cómo bloquear mi cuenta de Nequi si pierdo o me roban el celular

El usuario desde otro teléfono debe autenticar su identidad y solicitar el envío de un código de seguridad para evitar fraudes

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La integración Payoneer-Nequi permite transacciones accesibles para emprendedores y freelancers que operan con clientes en mercados extranjeros - crédito Nequi
Nequi es una billetera digital usada en Colombia para hacer y recibir pagos. (Foto: Nequi)

La pérdida o el robo de un celular es una amenaza directa para la seguridad digital de cualquier persona. En ese escenario, actuar con rapidez es esencial para evitar que extraños accedan a cuentas personales o realicen transacciones no autorizadas desde aplicaciones como Nequi.

En este sentido, quienes enfrenten la pérdida o el robo de su teléfono deben priorizar la protección de sus cuentas bancarias y aplicaciones financieras.

El acceso no autorizado a estas plataformas puede derivar en fraudes como transferencias ilícitas, compras no reconocidas y otras actividades delictivas. Por ello, comprender el procedimiento adecuado para bloquear Nequi ayuda a gestionar la situación de forma eficiente y segura.

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Qué pasos seguir para bloquear Nequi desde otro teléfono

Cuatro pantallas de teléfono móvil muestran la interfaz de la aplicación Nequi Colombia con balances, tarjeta virtual, servicios y metas de ahorro
Descargar la aplicación de Nequi en otro dispositivo y autenticar la identidad bloquea automáticamente el acceso en el celular anterior. (Foto: Nequi)

Nequi sugiere utilizar otro dispositivo para recuperar el control sobre la cuenta. El primer paso consiste en descargar la aplicación en un celular diferente.

Tras instalarla, el usuario debe ingresar sus datos habituales: número de celular y clave personal. Este proceso genera el bloqueo automático en el dispositivo anterior, impidiendo que otra persona acceda a la cuenta.

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En la nueva instalación, la app solicitará el reconocimiento facial como medida de verificación. El sistema enviará un código de seguridad de seis dígitos, que puede recibirse por WhatsApp, mensaje de texto o correo registrado.

Tras ingresar el código, el acceso queda restablecido en el nuevo celular y bloqueado en el anterior, garantizando la protección de los fondos y la información.

Por qué es importante reportar el número robado a la compañía de telefonía

central de emergencias, llamada urgente, atención telefónica, socorro inmediato, coordinación de ayuda. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El reporte a la empresa de telefonía previene que extraños utilicen la línea para recibir códigos o realizar fraudes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bloqueo de la cuenta en Nequi es solo una parte de la respuesta ante el robo o la pérdida del celular. Las compañías de telefonía ofrecen un servicio de bloqueo del número, lo que evita que los delincuentes usen la línea para recibir códigos de verificación o comunicarse con entidades bancarias.

Contactar a la compañía telefónica permite restringir el uso del número de inmediato. Esto fortalece la seguridad de todas las cuentas asociadas al teléfono y dificulta que extraños accedan a información sensible.

Cómo denunciar una estafa si se ha hecho un movimiento no autorizado en Nequi

En caso de detectar movimientos sospechosos o transferencias no reconocidas tras la pérdida del celular, Nequi sugiere presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Se debe hacer la denuncia en caso de robos de dinero en la aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta entidad se encarga de investigar los hechos y adelantar el proceso penal correspondiente. Al momento de denunciar, es relevante aportar el mayor nivel de detalle posible y relacionar la cuenta a la que se transfirió el dinero.

Con la denuncia formalizada, el usuario debe contactar a la línea de atención de Nequi, disponible en el número (+57) 300 600 01 00, o utilizar el chat oficial. Allí se deben entregar los soportes, la evidencia y la copia de la denuncia.

El avance de la investigación depende del dictamen que emita la Fiscalía, lo que determina los siguientes pasos para la recuperación de fondos o bloqueo de cuentas vinculadas.

Qué pautas de seguridad ofrece Nequi para evitar fraudes digitales

Los extractos de Nequi permiten consultar el historial de transacciones y llevar un control de las finanzas personales.
Nequi nunca solicita claves de acceso a través de correo o mensajes. (Foto: Netflix)

Nequi enfatiza la necesidad de verificar cada pago en tiempo real y no confiar únicamente en capturas de pantalla. El soporte de la aplicación nunca solicita información confidencial, como claves, números de tarjeta o códigos, por ningún canal de comunicación.

La clave de acceso debe mantenerse privada y no compartirse con personas bajo ninguna circunstancia. Otro punto clave es que las recargas a la cuenta de Nequi deben realizarse exclusivamente desde la página web oficial o mediante la app.

Los créditos personales solo están disponibles dentro de la aplicación, sin costos adicionales. Revisar detenidamente los remitentes de correos y mensajes de texto ayuda a identificar intentos de fraude y proteger los datos personales.

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