El botón “secreto” de tu refrigerador que deberías ajustar hoy mismo para ahorrar luz

Ajusta este control olvidado en tu nevera y reduce el consumo eléctrico hoy mismo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El refrigerador es uno de los electrodomésticos que más electricidad consume en el hogar. Muchas veces, el gasto se dispara por un simple ajuste que la mayoría de las personas pasa por alto: el regulador de temperatura, conocido popularmente como el “botón secreto”.

Aunque no es realmente un botón oculto, sí es un control que suele permanecer en la misma posición desde que el aparato sale de la tienda. Ajustarlo correctamente puede significar un ahorro tangible en la factura de luz y también un aporte a la sostenibilidad.

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El aumento en los precios de la energía y la preocupación por el impacto ambiental hacen que cada kilovatio cuente. Pequeñas acciones, como optimizar la configuración de la nevera, pueden marcar la diferencia tanto en el presupuesto familiar como en la reducción de emisiones contaminantes.

El truco de la nevera que te ayudará a pagar menos electricidad a fin de mes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde está el “botón secreto” de tu refrigerador?

El regulador de temperatura suele estar ubicado en lugares poco visibles: el fondo, el techo del compartimento principal o, en modelos más recientes, integrado digitalmente en la puerta. Por defecto, muchos fabricantes lo dejan en posiciones de frío extremo, lo que fuerza al compresor a trabajar más de lo necesario.

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¿Cómo configurarlo para ahorrar energía?

El ajuste óptimo es sencillo:

Refrigerador (parte inferior): La temperatura ideal oscila entre 3 °C y 5 °C. En reguladores con escala del 1 al 5, el nivel medio es suficiente. Cada grado por debajo de 3 °C aumenta el consumo eléctrico aproximadamente un 10% sin beneficio adicional en la conservación de alimentos.

Congelador: La temperatura recomendada es -18 °C. No es necesario bajar más; a este nivel, los alimentos se mantienen perfectamente congelados y el motor no se sobrecarga.

Un mal ajuste no solo afecta el consumo, también puede acelerar el desgaste del aparato y modificar el sabor, textura o vida útil de los alimentos.

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Modos Eco y Vacaciones: aliados digitales para el ahorro

Los refrigeradores más modernos cuentan con funciones adicionales, como el modo Eco y el modo Vacaciones. Estos botones, físicos o táctiles, permiten adaptar el comportamiento del equipo a diferentes necesidades.

Modo Eco: Ajusta la temperatura de manera automática, optimizando el funcionamiento según las condiciones externas y minimizando el gasto energético.

Modo Vacaciones: Pensado para cuando la nevera estará vacía durante varios días. Mantiene solo el congelador en funcionamiento y reduce al mínimo la actividad del compartimento principal. Así, evita el gasto innecesario y previene los malos olores en el interior.

¿Dónde está el "botón secreto" de tu nevera y cómo configurarlo para ahorrar energía? - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Activar estos modos es tan sencillo como presionar el botón correspondiente o seleccionarlo en el panel digital.

Consejos clave para maximizar el ahorro energético

Ajustar el “botón secreto” es solo el primer paso. Otros hábitos también pueden ayudar a reducir el consumo de electricidad:

Elige un modelo eficiente: Al renovar tu refrigerador, busca etiquetas energéticas A+++ o A++.

Ubicación estratégica: Coloca la nevera lejos de fuentes de calor como estufas u hornos y deja espacio para la ventilación.

Descongela de forma regular: El exceso de hielo reduce la eficiencia. Un mantenimiento anual es suficiente en la mayoría de los casos.

Evita sobrecargarla: Una nevera llena dificulta la circulación del aire frío.

Verifica el sello de la puerta: Un cierre defectuoso puede provocar fugas y forzar el compresor.

No conectes otros dispositivos: Evita usar la nevera como fuente de energía para aparatos externos, ya que generan calor adicional.

¿Por qué la ubicación de la nevera es tan importante?

Colocar el refrigerador cerca de una fuente de calor obliga al compresor a trabajar más, incrementando el gasto energético. Un sitio fresco y bien ventilado mejora el rendimiento y extiende la vida útil del electrodoméstico.

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Pequeños ajustes, grandes resultados

El regulador de temperatura es el gran olvidado en la gestión del hogar eficiente, pero ajustarlo correctamente puede traducirse en una diferencia real en la factura mensual. Además, sumando hábitos sencillos se puede reducir el impacto ambiental y contribuir a la conservación de recursos naturales.

Si tu modelo tiene la función Eco o Vacaciones, incorpóralas en tu rutina. Y recuerda: cada detalle cuenta cuando se trata de ahorro energético y sostenibilidad en casa.

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