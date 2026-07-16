Apple añade ecualización para AirPods después de 10 años de lanzamiento

Apple lanzó una beta de firmware para los AirPods que incorpora una ecualización personalizada. (Apple)

La llegada de la ecualización personalizada a los AirPods marca un punto de inflexión para los usuarios de los auriculares de Apple. Durante años, los pedidos para tener más control sobre el perfil de sonido fueron constantes y finalmente ya es posible hacerlo.

Sin previo aviso, la compañía ha liberado una versión beta de firmware para los AirPods que introduce un ecualizador personalizable. Este avance pone fin a la obligación de depender únicamente de los modos de escucha predeterminados, permitiendo que cada usuario ajuste las frecuencias de audio según sus preferencias.

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Con este cambio, Apple se pone a la par de otras marcas que ya ofrecían este nivel de personalización, y ofrece a sus clientes la posibilidad de definir cómo quieren oír su música, podcasts o llamadas.

Qué permite la nueva ecualización personalizada en los AirPods

El ecualizador personalizado no es un sistema profesional de diez bandas, pero sí permite modificar los tres canales más importantes del espectro sonoro: graves, medios y agudos. Esto significa que ahora los propietarios de modelos compatibles pueden aumentar o reducir la presencia de bajos potentes, resaltar las voces o ajustar la nitidez de los sonidos agudos.

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Los cambios del ecualizador en los AirPods se configuran desde Ajustes, en la sección “Audio y enrutamiento”. (Apple)

La configuración se realiza de forma sencilla desde la propia aplicación de Ajustes. Una vez instalada la versión beta, basta con acceder a la sección de los AirPods y seleccionar la opción “Audio y enrutamiento”.

Allí, el usuario encontrará la función “Personalizado”, que da acceso directo al ecualizador. Los cambios se aplican en tiempo real, incluso con la posibilidad de reproducir una canción de Apple Music desde la misma interfaz para comprobar el resultado de inmediato.

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Esta herramienta responde a una necesidad básica para cualquier amante del sonido: la posibilidad de adaptar la experiencia auditiva al gusto personal. La opción de personalización, aunque limitada a tres bandas, permite una mejora significativa respecto a los perfiles fijos que ofrecía Apple hasta ahora.

Cuáles son los modelos compatibles y requisitos para acceder a la función

No todos los AirPods podrán beneficiarse de esta novedad. Apple ha limitado la ecualización personalizada a los modelos equipados con el chip H2, lo que deja fuera a las generaciones más antiguas. La lista de dispositivos compatibles incluye:

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AirPods Pro 2 (Lightning y USB-C).

AirPods Pro 3.

AirPods 4.

AirPods Max 2.

Apple Music puede reproducirse desde la interfaz del ecualizador para comprobar en tiempo real los cambios de audio. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

Para acceder a la función, es necesario instalar la versión beta pública del firmware identificada como 9.0.314 (compilación 9A314b). Además, se requiere tener un iPhone con iOS 27 y habilitar las actualizaciones beta de los AirPods desde el menú de configuración.

El proceso consiste en emparejar los auriculares con el iPhone, abrir la app de Configuración, ir a Bluetooth, pulsar el icono “i” junto al nombre de los AirPods, y activar la opción de actualizaciones beta. Después, basta con colocar los auriculares en el estuche de carga y mantenerlos cerca del iPhone para que la actualización se descargue e instale automáticamente.

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No existe la posibilidad de forzar el proceso de instalación de forma manual, por lo que la actualización puede tardar un tiempo en llegar a todos los usuarios. Para quienes prefieran evitar posibles problemas de estabilidad, Apple recomienda esperar el lanzamiento de la versión estable, previsto para coincidir con la llegada oficial de iOS 27.

Cómo aprender a usar el ecualizador de los AirPods

El funcionamiento del ecualizador se basa en la manipulación de tres rangos de frecuencia. Las frecuencias bajas corresponden a los sonidos graves y los bombos; las medias, a las voces y la mayoría de instrumentos; y las altas, a los sonidos agudos, como los platillos de una batería.

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El ecualizador de los AirPods permite adaptar el sonido a música, podcasts o llamadas al modificar la presencia de graves, voces y agudos. (APPLE)

Modificar estos parámetros permite dar más presencia a los graves, resaltar la voz o mejorar la claridad general de una canción.

Para quienes nunca han utilizado un ecualizador, la regla básica es sencilla: subir o bajar cada una de estas frecuencias modifica el protagonismo de los graves, las voces o los sonidos brillantes.

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Si el perfil predeterminado de los AirPods no convence, ahora es posible ajustarlo al tipo de música favorita o al contexto de uso, por ejemplo, potenciando los graves para música electrónica o realzando los medios para escuchar podcasts.