Tecno

Apple añade ecualización para AirPods después de 10 años de lanzamiento

La nueva ecualización permite ajustar graves, medios y agudos según las preferencias del usuario

Guardar
Google icon
AirPods Pro 2 (Apple)
Apple lanzó una beta de firmware para los AirPods que incorpora una ecualización personalizada. (Apple)

La llegada de la ecualización personalizada a los AirPods marca un punto de inflexión para los usuarios de los auriculares de Apple. Durante años, los pedidos para tener más control sobre el perfil de sonido fueron constantes y finalmente ya es posible hacerlo.

Sin previo aviso, la compañía ha liberado una versión beta de firmware para los AirPods que introduce un ecualizador personalizable. Este avance pone fin a la obligación de depender únicamente de los modos de escucha predeterminados, permitiendo que cada usuario ajuste las frecuencias de audio según sus preferencias.

PUBLICIDAD

Con este cambio, Apple se pone a la par de otras marcas que ya ofrecían este nivel de personalización, y ofrece a sus clientes la posibilidad de definir cómo quieren oír su música, podcasts o llamadas.

Qué permite la nueva ecualización personalizada en los AirPods

El ecualizador personalizado no es un sistema profesional de diez bandas, pero sí permite modificar los tres canales más importantes del espectro sonoro: graves, medios y agudos. Esto significa que ahora los propietarios de modelos compatibles pueden aumentar o reducir la presencia de bajos potentes, resaltar las voces o ajustar la nitidez de los sonidos agudos.

PUBLICIDAD

Primer plano de perfil de una mujer de piel oscura con un AirPod Pro blanco en su oído derecho, rodeado por un efecto de luz azul y verde
Los cambios del ecualizador en los AirPods se configuran desde Ajustes, en la sección “Audio y enrutamiento”. (Apple)

La configuración se realiza de forma sencilla desde la propia aplicación de Ajustes. Una vez instalada la versión beta, basta con acceder a la sección de los AirPods y seleccionar la opción “Audio y enrutamiento”.

Allí, el usuario encontrará la función “Personalizado”, que da acceso directo al ecualizador. Los cambios se aplican en tiempo real, incluso con la posibilidad de reproducir una canción de Apple Music desde la misma interfaz para comprobar el resultado de inmediato.

Esta herramienta responde a una necesidad básica para cualquier amante del sonido: la posibilidad de adaptar la experiencia auditiva al gusto personal. La opción de personalización, aunque limitada a tres bandas, permite una mejora significativa respecto a los perfiles fijos que ofrecía Apple hasta ahora.

Cuáles son los modelos compatibles y requisitos para acceder a la función

No todos los AirPods podrán beneficiarse de esta novedad. Apple ha limitado la ecualización personalizada a los modelos equipados con el chip H2, lo que deja fuera a las generaciones más antiguas. La lista de dispositivos compatibles incluye:

  • AirPods Pro 2 (Lightning y USB-C).
  • AirPods Pro 3.
  • AirPods 4.
  • AirPods Max 2.
Apple Music puede reproducirse desde la interfaz del ecualizador para comprobar en tiempo real los cambios de audio. (REUTERS/Manuel Orbegozo)
Apple Music puede reproducirse desde la interfaz del ecualizador para comprobar en tiempo real los cambios de audio. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

Para acceder a la función, es necesario instalar la versión beta pública del firmware identificada como 9.0.314 (compilación 9A314b). Además, se requiere tener un iPhone con iOS 27 y habilitar las actualizaciones beta de los AirPods desde el menú de configuración.

El proceso consiste en emparejar los auriculares con el iPhone, abrir la app de Configuración, ir a Bluetooth, pulsar el icono “i” junto al nombre de los AirPods, y activar la opción de actualizaciones beta. Después, basta con colocar los auriculares en el estuche de carga y mantenerlos cerca del iPhone para que la actualización se descargue e instale automáticamente.

No existe la posibilidad de forzar el proceso de instalación de forma manual, por lo que la actualización puede tardar un tiempo en llegar a todos los usuarios. Para quienes prefieran evitar posibles problemas de estabilidad, Apple recomienda esperar el lanzamiento de la versión estable, previsto para coincidir con la llegada oficial de iOS 27.

Cómo aprender a usar el ecualizador de los AirPods

El funcionamiento del ecualizador se basa en la manipulación de tres rangos de frecuencia. Las frecuencias bajas corresponden a los sonidos graves y los bombos; las medias, a las voces y la mayoría de instrumentos; y las altas, a los sonidos agudos, como los platillos de una batería.

El ecualizador de los AirPods permite adaptar el sonido a música, podcasts o llamadas al modificar la presencia de graves, voces y agudos. (APPLE)
El ecualizador de los AirPods permite adaptar el sonido a música, podcasts o llamadas al modificar la presencia de graves, voces y agudos. (APPLE)

Modificar estos parámetros permite dar más presencia a los graves, resaltar la voz o mejorar la claridad general de una canción.

Para quienes nunca han utilizado un ecualizador, la regla básica es sencilla: subir o bajar cada una de estas frecuencias modifica el protagonismo de los graves, las voces o los sonidos brillantes.

Si el perfil predeterminado de los AirPods no convence, ahora es posible ajustarlo al tipo de música favorita o al contexto de uso, por ejemplo, potenciando los graves para música electrónica o realzando los medios para escuchar podcasts.

Temas Relacionados

AppleAirPodsAudífonosAudioTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo evitar estafas en tu cuenta de Nequi y DaviPlata

El aumento de fraudes, como comprobantes falsos y suplantación de canales oficiales requiere implementar medidas como no compartir contraseñas

Cómo evitar estafas en tu cuenta de Nequi y DaviPlata

Soñaste con un bebé y no sabes qué significa: esto es lo que dice la IA

Basándose en el análisis de miles de relatos, teorías psicológicas y contextos culturales, la IA ofrece una perspectiva moderna y personalizada sobre el sueño

Soñaste con un bebé y no sabes qué significa: esto es lo que dice la IA

Furor por Pokémon GO: un Mewtwo exclusivo alcanza precios de miles de dólares en eBay

El Pokémon exclusivo entregado durante un evento en Times Square ya aparece publicado en eBay por miles de dólares

Furor por Pokémon GO: un Mewtwo exclusivo alcanza precios de miles de dólares en eBay

Más de 80 celulares ya se actualizan a Android 17: verifica si el tuyo está en la lista

Teléfonos de marcas como Xiaomi, Google y Samsung ya pueden probar la nueva versión del sistema operativo

Más de 80 celulares ya se actualizan a Android 17: verifica si el tuyo está en la lista

Instagram activa alerta de salud mental para jóvenes entre 13 y 17 años: Meta AI avisará a los padres

Antes de que los padres o tutores reciban la advertencia, un equipo humano revisa manualmente cada conversación marcada por el sistema de alerta

Instagram activa alerta de salud mental para jóvenes entre 13 y 17 años: Meta AI avisará a los padres

DEPORTES

El gesto de Messi con una figura de Inglaterra que debió ser expulsada en pleno partido

El gesto de Messi con una figura de Inglaterra que debió ser expulsada en pleno partido

Cuánto dinero recibe la selección que se consagre campeón del Mundial 2026

Qué pasó entre Jude Bellingham y Valentín Barco antes del golpe del jugador inglés al terminar la semifinal de Argentina-Inglaterra

La selección total: Argentina escribió otra página inmortal ante Inglaterra

Revelaron los diálogos íntimos que tuvo Lionel Messi con Scaloni, De Paul y Cuti Romero en cancha tras el histórico 2-1 sobre Inglaterra

TELESHOW

Un festejo mundialista con susto en Gran Hermano: la reacción de los participantes tras el triunfo argentino

Un festejo mundialista con susto en Gran Hermano: la reacción de los participantes tras el triunfo argentino

La emoción de Carolina Baldini tras la actuación de Giuliano Simeone ante inglaterra: “El corazón en cada pelota”

El gesto de Louis Tomlinson con una fan argentina antes del partido con Inglaterra que se volvió viral

El apasionado festejo de Nico Cabré en familia: el baile de Rufina, el aliento de Rocío Pardo y el grito de gol

Dalma Maradona, entre lágrimas y orgullo por la selección argentina, recordó a Diego: “Te extraño a más no poder”

INFOBAE AMÉRICA

La dictadura de Cuba mantiene detenido a Luis Manuel Otero Alcántara una semana después de cumplirse su pena de cárcel

La dictadura de Cuba mantiene detenido a Luis Manuel Otero Alcántara una semana después de cumplirse su pena de cárcel

Los rebeldes hutíes amenazaron con atacar objetivos estratégicos de Arabia Saudita si aumenta la ofensiva en Yemen

Estos son los 21 países que Estados Unidos considera demasiado peligrosos para viajar en 2026

Italia devolvió un gran lote de piezas arqueológicas y fósiles precolombinos a México

El exiliado chileno Lorenzo Bavestrello que impulsó una fábrica de dulces en la República Dominicana