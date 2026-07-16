Cómo poner el símbolo @ en Windows, Mac y Linux si tu teclado no lo escribe

Existen diferentes maneras de poder escribir el @ en un teclado de computadora o laptop. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escribir el símbolo arroba (@) es una acción cotidiana para millones de personas, pero también una de las consultas más frecuentes cuando un teclado no responde como se espera.

Dependiendo del sistema operativo, el idioma configurado o la distribución del teclado, las combinaciones de teclas pueden variar, lo que provoca que muchos usuarios no logren escribir este carácter indispensable para correos electrónicos, redes sociales y múltiples servicios digitales.

PUBLICIDAD

Aunque el problema suele parecer un fallo del computador, en la mayoría de los casos se debe simplemente a una configuración distinta del teclado. Conocer las combinaciones correctas para Windows, Mac y Linux permite resolver la situación en pocos segundos.

Así puedes hacer @ de distintas maneras con tu teclado.

¿Por qué cambia la forma de escribir la arroba?

No todos los teclados están diseñados de la misma manera. Existen distribuciones para español de Latinoamérica, español de España, inglés estadounidense y otros idiomas, cada una con una ubicación diferente para determinados caracteres especiales.

PUBLICIDAD

Por esa razón, una combinación que funciona en un equipo puede no hacerlo en otro, incluso si ambos utilizan el mismo sistema operativo.

Además del idioma, algunos fabricantes incorporan diseños propios, especialmente en computadoras portátiles, donde ciertas teclas cumplen funciones adicionales mediante accesos rápidos.

Conoce cómo hacer el símbolo @ con Windows.

Cómo escribir el símbolo @ en Windows

En los computadores con Windows, la combinación dependerá principalmente del idioma del teclado.

Si el teclado está configurado en español latinoamericano, una de las opciones más habituales consiste en presionar:

Alt Gr + Q

En muchos equipos también funciona la combinación:

Ctrl + Alt + Q

Ambos atajos producen el mismo resultado, ya que la tecla Alt Gr equivale, en muchos teclados, a presionar Ctrl y Alt simultáneamente.

Si el teclado está configurado en inglés (Estados Unidos), la combinación cambia a:

Shift + 2

En algunos modelos también puede funcionar:

Alt Gr + 2

La diferencia responde únicamente a la distribución física del teclado y a la ubicación asignada para el símbolo arroba.

El símbolo de arroba, fundamental en direcciones de correo electrónico y nombres de usuario, es un pilar de la conectividad y la comunicación en la era digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método con el código Alt

Windows también ofrece una alternativa útil cuando las combinaciones tradicionales no funcionan.

Si el computador dispone de teclado numérico independiente, basta con:

Activar Num Lock. Mantener presionada la tecla Alt. Escribir 64 en el teclado numérico. Soltar la tecla Alt.

Automáticamente aparecerá el símbolo @.

Este método resulta especialmente útil cuando existen problemas con la configuración del idioma o determinadas teclas presentan fallas.

Un teclado de computadora oscuro destaca el signo arroba y el número dos en una de sus teclas, iluminada con luz violeta sobre una superficie de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo escribir la arroba en Mac

En las computadoras de Apple, el procedimiento suele ser más uniforme y sencillo.

En la mayoría de los teclados configurados en español basta con presionar:

Option (Alt) + la tecla donde aparece @

La tecla Option puede utilizarse tanto desde el lado izquierdo como desde el derecho del teclado, ya que ambas realizan la misma función.

Gracias a esta estandarización, los usuarios de macOS suelen encontrar menos diferencias entre distintos modelos de computadoras.

Averigua cómo puedes hacer el símbolo @ desde un sistema Mac.

¿Qué ocurre en Linux?

En Linux, la combinación depende de la distribución del teclado instalada.

En equipos configurados con teclado español latinoamericano normalmente funcionan las mismas combinaciones utilizadas en Windows:

Alt Gr + Q

Ctrl + Alt + Q

Si el teclado utiliza la distribución estadounidense, la opción más habitual continúa siendo:

Shift + 2

En caso de que ninguna combinación funcione, conviene revisar la configuración regional desde las preferencias del sistema para confirmar que el idioma seleccionado coincida con el teclado físico conectado al computador.

PUBLICIDAD

El @ se puede realizar de diferentes maneras.

¿Qué hacer si ninguna combinación funciona?

Cuando no es posible escribir la arroba, el problema suele estar relacionado con la configuración del idioma del teclado y no con un daño físico.

Algunas recomendaciones son:

Verificar que el idioma del teclado coincida con el teclado físico.

Revisar si el sistema cambió automáticamente la distribución.

Confirmar que la tecla Alt Gr funcione correctamente.

Activar Num Lock antes de utilizar códigos Alt.

Consultar el manual del fabricante en el caso de computadoras portátiles con funciones especiales.

En Windows también es posible comprobar la distribución desde Configuración > Hora e idioma > Idioma y región, mientras que en macOS y Linux existen apartados similares dentro de las preferencias del sistema.

PUBLICIDAD