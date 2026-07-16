Tecno

Cómo poner el símbolo @ en Windows, Mac y Linux si tu teclado no lo escribe

El idioma del teclado puede cambiar la combinación para escribir la arroba. Estas son las opciones más comunes en cada sistema

Guardar
Google icon
Un primer plano del símbolo arroba azul brillante en una pantalla de computadora con una textura de píxeles visible sobre un fondo oscuro.
Existen diferentes maneras de poder escribir el @ en un teclado de computadora o laptop. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escribir el símbolo arroba (@) es una acción cotidiana para millones de personas, pero también una de las consultas más frecuentes cuando un teclado no responde como se espera.

Dependiendo del sistema operativo, el idioma configurado o la distribución del teclado, las combinaciones de teclas pueden variar, lo que provoca que muchos usuarios no logren escribir este carácter indispensable para correos electrónicos, redes sociales y múltiples servicios digitales.

PUBLICIDAD

Aunque el problema suele parecer un fallo del computador, en la mayoría de los casos se debe simplemente a una configuración distinta del teclado. Conocer las combinaciones correctas para Windows, Mac y Linux permite resolver la situación en pocos segundos.

Así puedes hacer @ de distintas maneras con tu teclado.
Así puedes hacer @ de distintas maneras con tu teclado.

¿Por qué cambia la forma de escribir la arroba?

No todos los teclados están diseñados de la misma manera. Existen distribuciones para español de Latinoamérica, español de España, inglés estadounidense y otros idiomas, cada una con una ubicación diferente para determinados caracteres especiales.

PUBLICIDAD

Por esa razón, una combinación que funciona en un equipo puede no hacerlo en otro, incluso si ambos utilizan el mismo sistema operativo.

Además del idioma, algunos fabricantes incorporan diseños propios, especialmente en computadoras portátiles, donde ciertas teclas cumplen funciones adicionales mediante accesos rápidos.

Conoce cómo hacer el símbolo @ con Windows.
Conoce cómo hacer el símbolo @ con Windows.

Cómo escribir el símbolo @ en Windows

En los computadores con Windows, la combinación dependerá principalmente del idioma del teclado.

Si el teclado está configurado en español latinoamericano, una de las opciones más habituales consiste en presionar:

  • Alt Gr + Q

En muchos equipos también funciona la combinación:

  • Ctrl + Alt + Q

Ambos atajos producen el mismo resultado, ya que la tecla Alt Gr equivale, en muchos teclados, a presionar Ctrl y Alt simultáneamente.

Si el teclado está configurado en inglés (Estados Unidos), la combinación cambia a:

  • Shift + 2

En algunos modelos también puede funcionar:

  • Alt Gr + 2

La diferencia responde únicamente a la distribución física del teclado y a la ubicación asignada para el símbolo arroba.

Primer plano de una tecla negra de un teclado con el número '2' y el símbolo blanco de arroba '@' impresos claramente.
El símbolo de arroba, fundamental en direcciones de correo electrónico y nombres de usuario, es un pilar de la conectividad y la comunicación en la era digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método con el código Alt

Windows también ofrece una alternativa útil cuando las combinaciones tradicionales no funcionan.

Si el computador dispone de teclado numérico independiente, basta con:

  1. Activar Num Lock.
  2. Mantener presionada la tecla Alt.
  3. Escribir 64 en el teclado numérico.
  4. Soltar la tecla Alt.

Automáticamente aparecerá el símbolo @.

Este método resulta especialmente útil cuando existen problemas con la configuración del idioma o determinadas teclas presentan fallas.

Primer plano de un teclado de computadora de color oscuro con una tecla que muestra el signo arroba y el número dos iluminada con luz morada.
Un teclado de computadora oscuro destaca el signo arroba y el número dos en una de sus teclas, iluminada con luz violeta sobre una superficie de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo escribir la arroba en Mac

En las computadoras de Apple, el procedimiento suele ser más uniforme y sencillo.

En la mayoría de los teclados configurados en español basta con presionar:

  • Option (Alt) + la tecla donde aparece @

La tecla Option puede utilizarse tanto desde el lado izquierdo como desde el derecho del teclado, ya que ambas realizan la misma función.

Gracias a esta estandarización, los usuarios de macOS suelen encontrar menos diferencias entre distintos modelos de computadoras.

Averigua cómo puedes hacer el símbolo @ desde un sistema Mac.
Averigua cómo puedes hacer el símbolo @ desde un sistema Mac.

¿Qué ocurre en Linux?

En Linux, la combinación depende de la distribución del teclado instalada.

En equipos configurados con teclado español latinoamericano normalmente funcionan las mismas combinaciones utilizadas en Windows:

  • Alt Gr + Q
  • Ctrl + Alt + Q

Si el teclado utiliza la distribución estadounidense, la opción más habitual continúa siendo:

  • Shift + 2

En caso de que ninguna combinación funcione, conviene revisar la configuración regional desde las preferencias del sistema para confirmar que el idioma seleccionado coincida con el teclado físico conectado al computador.

El @ se puede realizar de diferentes maneras.
El @ se puede realizar de diferentes maneras.

¿Qué hacer si ninguna combinación funciona?

Cuando no es posible escribir la arroba, el problema suele estar relacionado con la configuración del idioma del teclado y no con un daño físico.

Algunas recomendaciones son:

  • Verificar que el idioma del teclado coincida con el teclado físico.
  • Revisar si el sistema cambió automáticamente la distribución.
  • Confirmar que la tecla Alt Gr funcione correctamente.
  • Activar Num Lock antes de utilizar códigos Alt.
  • Consultar el manual del fabricante en el caso de computadoras portátiles con funciones especiales.

En Windows también es posible comprobar la distribución desde Configuración > Hora e idioma > Idioma y región, mientras que en macOS y Linux existen apartados similares dentro de las preferencias del sistema.

Temas Relacionados

WindowsLinuxMacTecladoLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo reiniciar un teléfono Android rápido y qué alerta para hacerlo

Presionar el botón de encendido durante 30 segundos, buscar actualizaciones del sistema y liberar espacio de almacenamiento son para evitar problemas

Cómo reiniciar un teléfono Android rápido y qué alerta para hacerlo

Bloqueo en Nequi: cómo comunicarse con un asesor para resolver problemas

La aplicación cuenta con diferentes canales, incluyendo un chat en WhatsApp

Bloqueo en Nequi: cómo comunicarse con un asesor para resolver problemas

Cómo evitar estafas en tu cuenta de Nequi y DaviPlata

El aumento de fraudes, como comprobantes falsos y suplantación de canales oficiales requiere implementar medidas como no compartir contraseñas

Cómo evitar estafas en tu cuenta de Nequi y DaviPlata

Apple añade ecualización para AirPods después de 10 años de lanzamiento

La nueva ecualización permite ajustar graves, medios y agudos según las preferencias del usuario

Apple añade ecualización para AirPods después de 10 años de lanzamiento

Soñaste con un bebé y no sabes qué significa: esto es lo que dice la IA

Basándose en el análisis de miles de relatos, teorías psicológicas y contextos culturales, la IA ofrece una perspectiva moderna y personalizada sobre el sueño

Soñaste con un bebé y no sabes qué significa: esto es lo que dice la IA

DEPORTES

Un diario inglés acusó a la selección argentina de “tácticas antideportivas” tras su victoria en el Mundial: “Auténticos sinvergüenzas”

Un diario inglés acusó a la selección argentina de “tácticas antideportivas” tras su victoria en el Mundial: “Auténticos sinvergüenzas”

La FIFA evalúa los informes tras la exhibición de la bandera de Malvinas en Argentina-Inglaterra: los antecedentes y posibles sanciones

El gesto de Messi con una figura de Inglaterra que debió ser expulsada en pleno partido

Cuánto dinero recibe la selección que se consagre campeón del Mundial 2026

Qué pasó entre Jude Bellingham y Valentín Barco antes del golpe del jugador inglés al terminar la semifinal de Argentina-Inglaterra

TELESHOW

Un festejo mundialista con susto en Gran Hermano: la reacción de los participantes tras el triunfo argentino

Un festejo mundialista con susto en Gran Hermano: la reacción de los participantes tras el triunfo argentino

La emoción de Carolina Baldini tras la actuación de Giuliano Simeone ante inglaterra: “El corazón en cada pelota”

El gesto de Louis Tomlinson con una fan argentina antes del partido con Inglaterra que se volvió viral

El apasionado festejo de Nico Cabré en familia: el baile de Rufina, el aliento de Rocío Pardo y el grito de gol

Dalma Maradona, entre lágrimas y orgullo por la selección argentina, recordó a Diego: “Te extraño a más no poder”

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

Perdón, Alberdi, el argentino nace donde puede

Estos son los 20 aeropuertos más transitados del mundo: ¿cuántos son de Estados Unidos?

Grilletes de hierro hallados en Francia revelan la esclavitud entre los galos hace 2.300 años

La dictadura de Cuba mantiene detenido a Luis Manuel Otero Alcántara una semana después de cumplirse su pena de cárcel

Los rebeldes hutíes amenazaron con atacar objetivos estratégicos de Arabia Saudita si aumenta la ofensiva en Yemen