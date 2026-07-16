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Bloqueo en Nequi: cómo comunicarse con un asesor para resolver problemas

La aplicación cuenta con diferentes canales, incluyendo un chat en WhatsApp

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Nequi ofrece canales de contacto para resolver problemas de envío de dinero, bloqueo de cuenta y acceso a la aplicación.
Nequi ofrece canales de contacto para resolver problemas de envío de dinero, bloqueo de cuenta y acceso a la aplicación.

Nequi es una plataforma clave para las compras de los colombianos y muchas veces los usuarios necesitan contactarse con un asesor para resolver algún problema por el envío de dinero, bloqueo de cuenta o acceso a la aplicación.

Para quienes se enfrentan a dificultades técnicas, dudas sobre movimientos o situaciones de seguridad, la entidad ofrece diversas alternativas de contacto y autogestión que permiten resolver la mayor parte de los inconvenientes sin largas esperas ni trámites presenciales.

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Canales de comunicación directa con Nequi

Los usuarios que necesitan ayuda pueden comunicarse con un asesor de Nequi a través de varias vías, cada una diseñada para atender diferentes necesidades y horarios. El canal más inmediato es el chat en la aplicación móvil o en la página web oficial.

Al ingresar a la app, basta con seleccionar el botón “¿Necesitas ayuda?” y luego optar por “Hablar con un agente” o “Chat en vivo”. Este servicio está disponible las 24 horas del día, todos los días del año. Así, cualquier persona puede recibir orientación sin importar la hora o el día.

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Algunos inoficiosos buscan evadir el pago, y simulan que hicieron la transacción, pero esto se puede comprobar de forma sencilla - cortesía Nequi
El chat de Nequi en la app y en la página web oficial funciona las 24 horas para brindar ayuda con un asesor. (Nequi)

Otra alternativa es el contacto mediante WhatsApp, escribiendo al número oficial (+57) 300 600 0100. Este canal opera entre las 6:00 a. m. y las 22:00, lo que permite gestionar inquietudes durante la mayor parte del día. Además, existe una línea telefónica con el mismo número para quienes prefieren la atención por llamada, disponible de 7:00 a. m. a 22:00.

En caso de consultas relacionadas con comercios o negocios que utilizan Nequi para recibir pagos, la plataforma cuenta con una línea exclusiva: (+57) 300 600 0200, que atiende en el mismo horario que la línea general. También está la posibilidad de interactuar a través de las redes sociales oficiales, tales como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn y X.

Cuáles son las herramientas de autogestión y ayuda rápida de Nequi

Nequi promueve la autogestión como la vía más eficiente para resolver la mayoría de los problemas. La aplicación permite reportar movimientos cuestionados directamente desde el detalle de la operación.

Si el usuario envió dinero por error, no reconoce un movimiento, la plata no llegó o sospecha de una estafa, puede reportar la situación desde la app. Al hacerlo, el sistema entrega un número de caso, un tiempo estimado de respuesta y la posibilidad de hacer seguimiento al proceso desde el mismo dispositivo.

Los extractos de Nequi permiten consultar el historial de transacciones y llevar un control de las finanzas personales.
Los comercios y negocios que reciben pagos con Nequi cuentan con la línea exclusiva (+57) 300 600 0200.

El Centro de Ayuda es otro recurso central. Allí se encuentran respuestas rápidas sobre temas como envíos, tarjetas, seguridad, préstamos y pagos con QR. Esta sección permite a los usuarios aprender paso a paso cómo utilizar Nequi y resolver dudas frecuentes. También es posible acceder a la Comunidad Nequi, un espacio donde los usuarios comparten experiencias, consejos y soluciones.

La página web oficial de la entidad complementa estos recursos con información actualizada sobre productos, servicios y temas de seguridad, además de novedades sobre la plataforma.

Problemas que se pueden resolver a través de los canales disponibles

A través de los distintos canales, los usuarios pueden abordar múltiples situaciones. Entre los problemas más comunes que se resuelven desde la app o con ayuda de un asesor se encuentran:

  • Problemas de acceso a la cuenta, como bloqueos o dificultades para ingresar.
  • Movimientos no reconocidos o errores en transferencias, con la opción de reportar el caso y recibir un seguimiento formal.
  • Dudas sobre límites de depósitos o situaciones en las que la plata no se refleja.
  • Inconvenientes con el reconocimiento facial, embargos o bloqueos preventivos.
  • Reporte de fraudes, estafas o intentos de suplantación.
  • Consultas sobre tarjetas, préstamos, recargas y pagos con QR.
La integración Payoneer-Nequi permite transacciones accesibles para emprendedores y freelancers que operan con clientes en mercados extranjeros - crédito Nequi
El Centro de Ayuda de Nequi reúne respuestas sobre envíos, tarjetas, seguridad, préstamos y pagos con QR. (Nequi)

El chat permite abordar la mayoría de estos problemas en tiempo real, mientras que el WhatsApp y la línea telefónica ofrecen asistencia personalizada para casos que requieren mayor detalle.

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