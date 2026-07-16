Honduras

Una mujer muere cada 25 horas en Honduras revela el CONADEH

Según sus registros, una mujer pierde la vida de forma violenta cada 25 horas y más del 95 % de los casos no llegan a una respuesta judicial efectiva

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La aldea Victorina se conmociona tras el crimen de una mujer hondureña, agregando temor y sensación de inseguridad en la comunidad. (Foto: Cortesía)
La aldea Victorina se conmociona tras el crimen de una mujer hondureña, agregando temor y sensación de inseguridad en la comunidad. (Foto: Cortesía)

En Honduras, la violencia contra las mujeres continúa dejando una cifra que revela la magnitud de la crisis: alrededor de 8,540 mujeres han muerto de forma violenta entre 2002 y junio de 2026, según datos citados por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), que advierte que la mayoría de estos crímenes permanece sin una resolución judicial.

El organismo señaló que durante los últimos 24 años se han registrado en promedio 29 muertes violentas de mujeres cada mes, lo que representa aproximadamente una víctima cada 25 horas.

La cifra expone un problema que, según el CONADEH, no puede ser abordado únicamente desde el castigo penal, sino mediante políticas de prevención, protección y transformación cultural.

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Cifras de violencia

El panorama sigue siendo preocupante en 2026. Solo durante el primer semestre del año, alrededor de 140 mujeres habrían perdido la vida de manera violenta en diferentes regiones de Honduras, de acuerdo con las cifras compartidas por el organismo defensor de derechos humanos.

Para la institución, estas cifras muestran la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación, mejorar la respuesta institucional y garantizar que los casos sean analizados con base en las posibles circunstancias de violencia de género.

Prevención, protección y respuesta del Estado

Aunque el organismo reconoció que el aumento de las penas por el delito de femicidio representa una herramienta dentro del sistema de justicia, advirtió que las medidas legales por sí solas no alcanzan para detener la violencia contra las mujeres.

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El informe citado por la institución ubica la impunidad por encima del 95% y calcula un promedio de 29 víctimas mensuales, una cada 25 horas, hasta junio de 2026.
El informe citado por la institución ubica la impunidad por encima del 95% y calcula un promedio de 29 víctimas mensuales, una cada 25 horas, hasta junio de 2026.

La abogada Joselin Padilla, coordinadora de la Defensoría de la Mujer del CONADEH planteó que deben impulsarse políticas públicas enfocadas en la prevención temprana, programas educativos para combatir el machismo y la discriminación, además de recursos específicos destinados a proteger a mujeres, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad.

La institución recordó que la violencia contra las mujeres constituye una grave violación de derechos humanos y que la respuesta debe involucrar a las instituciones del Estado, organizaciones sociales y la ciudadanía.

Solicitan evitar prejuicios

Uno de los puntos señalados por el organismo de derechos humanos fue evitar que las circunstancias personales de una víctima sean utilizadas para minimizar o justificar un acto de violencia.

El organismo indicó que, aunque la posible relación de una víctima con estructuras criminales puede formar parte de una investigación, corresponde solo a las autoridades competentes determinar responsabilidades y establecer los hechos mediante procesos legales.

Las estimaciones del CONADEH cifran en 8.540 las mujeres asesinadas en Honduras desde 2002 a la fecha.
Las estimaciones del CONADEH cifran en 8.540 las mujeres asesinadas en Honduras desde 2002 a la fecha.

También enfatizó que ninguna condición, antecedente o situación personal de una mujer debe ser utilizada para restar valor a su derecho a la protección, la justicia y una vida libre de violencia.

Organizaciones defensoras de derechos humanos insistieron en que la reducción de estos crímenes requiere no solo sanciones más graves, sino también mecanismos efectivos de protección para mujeres que enfrentan amenazas, agresiones o situaciones de riesgo.

Para el organismo hondureño, garantizar investigaciones independientes y oportunas es una de las principales tareas pendientes para evitar que los casos continúen acumulándose sin respuestas judiciales.

Para el CONADEH, estos hechos reflejan una problemática estructural relacionada con desigualdad, discriminación y relaciones de poder que históricamente han colocado a mujeres, niñas y adolescentes en condiciones de mayor vulnerabilidad.

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