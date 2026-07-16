El inconveniente que sufrió la selección argentina y demoró su viaje a Nueva York para la final del Mundial

La Selección argentina sufrió un inconveniente que retrasó su llegada a Nueva York, sede de la final del Mundial (Reuters)

Una tormenta eléctrica en Atlanta frenó el traslado del plantel de la Selección argentina hacia Nueva Jersey, donde el equipo disputará la final del Mundial 2026 el próximo domingo ante España. La delegación debió permanecer en el hotel a la espera de que el aeropuerto retomara su operatividad normal.

La demora se produjo horas después de que el equipo de Lionel Scaloni completara su primer entrenamiento tras el triunfo por 2-1 sobre Inglaterra en semifinales. El vuelo debía salir a las 18:00 (hora argentina) y ahora la delegación permanece en la concentración, esperando el “ok” desde el aeropuerto. Cerca de las 20, los jugadores finalmente arribaron al aeropuerto y embarcaron hacia Nueva Jersey.

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La práctica tuvo lugar en el complejo del Atlanta United e incluyó tareas regenerativas para los titulares y trabajos de mayor intensidad para quienes tuvieron menos minutos ante los ingleses. Entre las imágenes que dejó la jornada sobresalió una escena ya habitual: Lionel Messi, junto a Leandro Paredes, Enzo Fernández y Julián Álvarez, apareció descalzo sobre el césped, relajado y sonriente durante el inicio de los trabajos.

Fuera de la cancha, uno de los momentos de mayor repercusión lo protagonizó el propio Fernández, quien compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto a Messi y Paredes durante el entrenamiento. El detalle estuvo en la música elegida: el mediocampista utilizó como banda sonora Wonderwall, el clásico de Oasis que suele acompañar los festejos de la selección inglesa, un gesto que muchos hinchas interpretaron como un guiño tras la eliminación de Inglaterra.

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Antes del contratiempo climático, Scaloni había anticipado que podría haber cambios en el equipo para la final. “Cómo no me va a doler dejar a Rodrigo De Paul en el banco... Me duele porque me siento identificado con él por su manera de jugar. Pero hacemos lo que creemos que el partido necesita. Nos podemos equivocar, pero todas las decisiones son por el bien del equipo”, explicó el entrenador.

De cara al domingo, la delegación argentina espera que determinación tomará la FIFA sobre la exhibición de la bandera de Malvinas en el final del partido ante Inglaterra. El trapo, que estaba en las tribunas, fue lanzado al césped por los hinchas y tomado por los futbolistas en plena celebración.

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Infobae consultó a fuentes de la FIFA, que respondieron que “como procedimiento estándar, la Comisión Disciplinaria independiente está evaluando actualmente los informes del partido y considerando las circunstancias relevantes antes de decidir los posibles pasos adicionales conforme al Código Disciplinario”. Es decir, todavía no hay una decisión.

El citado código de la FIFA prohíbe expresamente “pancartas, banderas, volantes, prendas y otros elementos de naturaleza política, ofensiva o discriminatoria”. En 2014, la FIFA multó a la Asociación del Fútbol Argentino con 27.000 dólares tras un incidente idéntico —la misma leyenda— antes de un amistoso contra Eslovenia. De haber una pena, en base a los antecedentes, no debería exceder a un castigo económico.

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Por lo pronto, el viaje a la sede de la final era el paso siguiente en la agenda del plantel. Nueva Jersey albergará el partido decisivo en el MetLife Stadium, y el itinerario prevé una nueva sesión de trabajo este viernes con acceso parcial para la prensa, además de una zona mixta con declaraciones de algunos futbolistas. El sábado, Scaloni ofrecerá la última conferencia de prensa antes del duelo.