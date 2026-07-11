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Así puedes liberar espacio en WhatsApp sin borrar tus conversaciones

Una herramienta de la aplicación permite eliminar archivos multimedia de chats y grupos sin perder necesariamente los mensajes de texto

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WhatsApp Web trae una nueva novedad que cambiará por completo las conversaciones.
WhatsApp cuenta con una función que te permite liberar espacio en la aplicación. (Meta)

WhatsApp cuenta con herramientas que permiten identificar y eliminar las fotos, videos, audios y documentos que más espacio ocupan en el celular. Esta función resulta especialmente útil cuando la memoria del dispositivo comienza a agotarse, una situación que puede afectar tanto el funcionamiento de la aplicación como el rendimiento general del teléfono.

La plataforma permite revisar el almacenamiento desde sus ajustes generales o directamente desde cualquier conversación. De esta manera, los usuarios pueden localizar los chats que acumulan más archivos y eliminar únicamente el contenido que ya no necesitan, sin tener que borrar necesariamente todo el historial de mensajes.

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Si el almacenamiento disponible alcanza niveles extremadamente bajos, WhatsApp puede mostrar una alerta y solicitar al usuario que libere espacio para continuar utilizando la aplicación correctamente. Antes de eliminar contenido importante, la compañía recomienda realizar una copia de seguridad de los chats.

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función. (Foto: Meta)

Paso a paso para revisar cuánto espacio ocupa WhatsApp

Para comprobar cuánto almacenamiento utiliza la aplicación y localizar los archivos más pesados, se deben seguir estos pasos:

  1. Abrir WhatsApp y dirigirse a la pestaña Chats.
  2. Tocar el ícono de tres puntos verticales y seleccionar Ajustes.
  3. Ingresar a Almacenamiento y datos.
  4. Pulsar Administrar almacenamiento.
  5. En la parte superior de la pantalla aparecerá la cantidad de espacio que ocupa WhatsApp en el dispositivo.
  6. Seleccionar un chat o grupo para revisar sus archivos multimedia.
  7. Los elementos aparecerán organizados para facilitar la identificación de los que ocupan más espacio.
  8. Mantener presionado un archivo para seleccionarlo y tocar el ícono de la papelera para eliminarlo.

WhatsApp también permite administrar el almacenamiento directamente desde una conversación. Para hacerlo, basta con abrir cualquier chat, tocar el nombre del contacto o del grupo y seleccionar Administrar almacenamiento. La aplicación mostrará cuánto espacio ocupan los archivos multimedia de esa conversación, ordenados de mayor a menor tamaño.

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Un logo 3D de WhatsApp verde con un auricular blanco está de pie sobre una mesa de madera. Al fondo, elementos borrosos como una taza de café y un cuaderno.
WhatsApp te da la opción de eliminar elementos del chat que ocupan mucho espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo encontrar y eliminar los archivos más pesados

Dentro de la sección Administrar almacenamiento, los usuarios pueden revisar fotografías, videos, documentos y otros elementos acumulados en WhatsApp. La herramienta permite ordenar el contenido por más reciente, más antiguo o de mayor tamaño.

También es posible utilizar el buscador para localizar chats o canales específicos. Al tocar un archivo, la aplicación permite conocer de qué conversación procede y cuándo fue enviado.

Para eliminar varios elementos al mismo tiempo, el usuario debe mantener presionado uno de ellos, seleccionar los demás archivos que desea borrar y tocar el ícono de la papelera. Si existen varias copias del mismo elemento, WhatsApp puede ofrecer la posibilidad de eliminarlas para recuperar más espacio.

La comunicación a través de WhatsApp es cada vez más común.
WhatsApp te da la opción de encontrar archivos pesados para luego eliminarlos y así liberar espacio.

Cómo borrar archivos multimedia sin perder los mensajes

Otra alternativa para liberar memoria consiste en eliminar las fotos, videos, audios y documentos de una conversación sin borrar necesariamente los mensajes de texto.

Para hacerlo, el usuario debe abrir el chat, acceder al menú de opciones y seleccionar Más > Vaciar chat. Después podrá elegir Borrar contenido multimedia y marcar qué tipos de archivos desea eliminar, como videos y GIF, fotos, stickers, documentos o audios.

Esta opción puede resultar especialmente útil en grupos muy activos que acumulan miles de archivos durante meses o años. Los mensajes escritos pueden conservarse mientras se elimina el contenido multimedia que consume gran parte del almacenamiento.

Un celular en primer plano muestra el logo de WhatsApp, con siluetas de personas desenfocadas al fondo.
Con el administrador de almacenamiento de WhatsApp, puedes eliminar archivos sin tener que borrar tus chats . (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué ocurre con los archivos después de eliminarlos

WhatsApp advierte que los elementos borrados desde sus herramientas de almacenamiento podrían continuar guardados en otras ubicaciones del dispositivo, como la galería. Si existen varias copias de un mismo archivo, será necesario eliminarlas para recuperar completamente el espacio.

Además, algunos archivos eliminados de forma permanente no podrán volver a descargarse desde el chat original. Por esta razón, conviene revisar cuidadosamente el contenido antes de confirmar su eliminación.

Los archivos borrados desaparecen únicamente del dispositivo del usuario. Las otras personas que participan en la conversación podrán continuar viendo las fotografías, videos o documentos que conserven en sus propios teléfonos.

Los archivos eliminados de WhatsApp no pueden ser recuperados. REUTERS/Dado Ruvic
Los archivos eliminados de WhatsApp no pueden ser recuperados. REUTERS/Dado Ruvic

Revisar periódicamente la sección Administrar almacenamiento permite detectar los chats que más memoria consumen y evitar que WhatsApp ocupe una parte excesiva del espacio disponible. Esta limpieza puede ayudar a mantener el funcionamiento de la aplicación y reducir los problemas derivados de una memoria casi llena.

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