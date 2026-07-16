Las críticas de Mia Khalifa a la Selección tras perder dinero en una apuesta: “El juego sucio del equipo argentino”

La frustración de Mia Khalifa tras perder su apuesta contra la Selección Argentina

Desde el inicio de las fases eliminatorias del Mundial 2026, Mia Khalifa, exfigura del cine para adultos, se mostró como una de las críticas más constantes de la Selección argentina en redes sociales. Siguiendo esa tendencia, este miércoles, la influencer apostó contra la Scaloneta en el partido ante Inglaterra. Sin embargo, para su desilusión, el 2 a 1, con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez generó que perdiera dinero.

A través de sus redes sociales, Khalifa mostró la apuesta que había hecho a favor de Inglaterra, esperando que el equipo inglés accediera a la final del torneo. Acto seguido, sumida en su frustración y enojo, Mia publicó un mensaje en el que cuestionó tanto a Lionel Messi como al plantel argentino en general.

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Khalifa había asegurado que prefería un triunfo inglés por 3 a 2, argumentando que deseaba que “el menor de dos imperios malignos derrotara al otro”. “Alentar a alguien en este partido es como votar en las elecciones de 2024. Oscuro. Sin esperanza. Triste. Aun así, prefiero ver a Inglaterra enfrentarse a España en Nueva York antes que ver a Messi en este Mundial un minuto más”, escribió.

La influencer explicó sus motivos para no simpatizar con la Selección argentina, con argumentos que calificó como poco convencionales. “No critico por ser fan de Ronaldo ni de ningún jugador en particular. Lo hago por lo que considero el juego sucio del equipo argentino. Prefiero una superpotencia colonial avanzando en el torneo antes que estos ‘guerreros del VAR’”, comentó.

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La apuesta que perdió Mia Khalifa contra la Selección Argentina

Khalifa también compartió el enlace de la plataforma donde realizó la apuesta e incluyó la respuesta de un usuario que cuestionó el arbitraje: “Y el Oscar es para... FIFA”, replicó la influencer. La reacción no tardó en llegar: usuarios argentinos le respondieron en redes sociales con burlas por el desacierto de sus predicciones. Entre las respuestas aparecieron frases como: “Te salió mal, mufa”; “Mia KhaFIFA”; “¿Necesitás llamar tanto la atención hablando mal de Argentina? Hay otras formas de hacerlo”.

Lejos del hate que muestra la influencer por Argentina, semanas atrás, la joven había compartido un exclusivo evento junto a Duki y Emilia Mernes. Todo sucedió en la Semana de la Moda 2026, la cual volvió a regalar una postal inesperada que no tardó en viralizarse.

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Emilia Mernes compartió primera fila y selfies con Mia Khalifa, una de las figuras más reconocidas del cine para adultos, durante un desfile internacional que reunió a celebridades, influencers y referentes del fashion business. Las imágenes circularon primero en historias de Instagram y luego explotaron en TikTok y X. En una de las fotos se las ve posando juntas, con gestos cómplices y miradas directas a cámara. En otra secuencia, grabada en pleno desfile, ambas aparecen sentadas una al lado de la otra en la primera fila, mientras los flashes iluminan la pasarela.

Mia Khalifa ha vuelto a sorprender en redes sociales con una publicación en bikini - crédito @miakhalifa/Instagram

Durante el show de GCDS, Emilia apostó por un look total black: vestido corto ajustado con detalles estructurados, lentes de sol oscuros y el cabello suelto con ondas marcadas. Su estilismo combinó sensualidad y elegancia urbana, una marca registrada en sus últimas apariciones internacionales. A su lado, Mia Khalifa eligió un vestido en tonos lilas, con textura reptil y escote pronunciado, acompañado por joyería delicada y maquillaje intenso que resaltó su impronta glam. Lo impensado, se dio cuando ambas notaron que llevaban los mismos tacos.

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El momento generó una catarata de comentarios. Algunos celebraron el “crossover menos pensado”, mientras que otros analizaron cada gesto captado por las cámaras. En un breve video que se viralizó, también se ve a Duki sentado junto a ellas, en lo que muchos usuarios interpretaron como una escena “tensa” o “incómoda”. Sin embargo, todo quedó en el terreno de las especulaciones digitales.