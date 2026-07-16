Así puedes encontrar la papelera oculta de WhatsApp y liberar espacio sin borrar conversaciones

La acumulación de archivos multimedia en WhatsApp puede saturar la memoria del dispositivo. (Europa Press)

WhatsApp se ha consolidado como una de las aplicaciones más utilizadas, pero también como una de las que más espacio consume en los teléfonos móviles debido al intercambio constante de fotos, videos, documentos y audios.

La acumulación de archivos puede saturar la memoria, afectar el rendimiento e incluso impedir la instalación de nuevas aplicaciones. Ante esta situación, muchos usuarios buscan opciones para eliminar contenido de manera segura sin perder conversaciones importantes.

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A diferencia de servicios como Google Fotos o algunas aplicaciones de galería que ofrecen una papelera visible, WhatsApp no cuenta con una papelera tradicional accesible desde su menú principal. Sin embargo, sí existen carpetas dentro del sistema operativo donde la aplicación almacena todos los archivos multimedia descargados durante las conversaciones. Este espacio es conocido por algunos usuarios como la “papelera oculta” de WhatsApp.

Acceder a las carpetas internas de Android ayuda a identificar archivos ocultos de WhatsApp. (Reuters)

Dónde encontrar los archivos que ocupan espacio

En realidad, la llamada “papelera oculta” corresponde a las carpetas internas donde WhatsApp organiza imágenes, videos, documentos, notas de voz, stickers y otros archivos. Muchos de estos archivos permanecen almacenados en el dispositivo aunque ya no aparezcan en la aplicación, ocupando memoria y ralentizando el teléfono.

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En dispositivos Android, es posible acceder a estas carpetas utilizando el gestor de archivos que viene instalado de fábrica o alguna aplicación similar. La ruta típica para encontrar estos contenidos es:

Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media

Dentro de esta ubicación aparecen carpetas clasificadas por tipo de archivo, como imágenes, videos, audios, documentos, stickers y notas de voz. Al ingresar en cada una, se pueden identificar archivos antiguos, duplicados o innecesarios.

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La función Administrar almacenamiento de WhatsApp clasifica archivos grandes y repetidos para facilitar su eliminación. (Europa Press)

Antes de eliminar cualquier archivo, conviene revisarlo cuidadosamente, ya que el proceso es irreversible y podría implicar la pérdida de fotografías o documentos importantes.

Cómo liberar espacio en WhatsApp paso a paso

Cuando el teléfono muestra poca memoria disponible, una limpieza manual puede liberar varios gigabytes. El procedimiento recomendado es el siguiente:

Abrir el gestor de archivos del teléfono.

Acceder a la carpeta Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media .

Revisar las carpetas según el tipo de contenido.

Seleccionar los archivos que ya no sean necesarios.

Presionar la opción “Eliminar” .

Realizar este proceso de mantenimiento periódicamente previene que el almacenamiento se sature de nuevo.

Uso de la herramienta de administración de almacenamiento de WhatsApp

Para quienes prefieren evitar la revisión manual de carpetas, WhatsApp ofrece una función integrada para administrar el almacenamiento. Se accede siguiendo esta ruta: Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento.

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WhatsApp permite gestionar el espacio desde su configuración. (Reuters)

Desde este apartado, la aplicación muestra las conversaciones que ocupan más espacio y clasifica el contenido según diferentes criterios, como archivos de gran tamaño, videos pesados, fotografías repetidas o elementos reenviados múltiples veces. Además, presenta una vista previa antes de eliminar cualquier archivo, lo que reduce el riesgo de borrar información relevante accidentalmente.

Otras papeleras útiles para liberar memoria

La limpieza de archivos no debe centrarse únicamente en WhatsApp. En muchos dispositivos Android, la aplicación Galería incluye una papelera donde las imágenes permanecen durante varios días antes de su eliminación definitiva. Google Fotos también conserva las fotografías eliminadas durante unos 30 días, facilitando la recuperación de espacio al vaciar esa carpeta.

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Una alternativa adicional es la app Files by Google, que identifica archivos temporales, elementos duplicados y caché, permitiendo eliminar contenido innecesario con facilidad.

Estas herramientas complementan el proceso y ayudan a mantener el dispositivo optimizado sin perder archivos importantes ni conversaciones dentro de WhatsApp.