Esta actualización de Google te permitirá protagonizar tus propios videos con IA

La nueva actualización de Google Workspace integra inteligencia artificial y avatares personales. (Google)

Google anunció una actualización que permitirá a los usuarios de Workspace crear, editar y protagonizar videos profesionales mediante inteligencia artificial, sin necesidad de grabar con una cámara. Esta medida posiciona a la compañía en el centro de la evolución de la comunicación empresarial y refuerza su apuesta por el formato audiovisual como eje del trabajo en equipo.

Con esta actualización, Google Workspace incorporará funciones para producir videos a partir de instrucciones escritas o verbales y para generar avatares personales con la voz y la apariencia del usuario. La compañía prevé desplegar estas herramientas en las próximas semanas y no informó un precio adicional, ya que quedarían incluidas en los planes actuales, con funciones avanzadas reservadas para versiones Business o Enterprise.

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Gemini Omni y avatares personales

Con la introducción de Gemini Omni y los avatares personales, Google transforma la producción audiovisual para empresas. Según explicó Justin Luk, gerente de producto de la tecnológica, el objetivo es facilitar al máximo la creación de videos en el entorno laboral.

Google incorpora IA en Workspace para facilitar, por ejemplo, la producción de videos corporativos. (Captura de video/Google)

Gemini Omni integra una inteligencia artificial conversacional en el proceso de edición: los usuarios solo deben describir el video que necesitan y la IA se encarga de ensamblar las escenas. Solicitar una demostración de producto o reorganizar un video de capacitación se reduce a una simple instrucción verbal o escrita.

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La función de avatares personales permite que cada usuario cree un modelo digital propio, capaz de narrar distintos guiones usando su voz y apariencia. Esta tecnología, que ya empleaban empresas emergentes del sector audiovisual sintético, se incorpora ahora directamente en el ecosistema de Workspace. Así, basta una grabación inicial para que el avatar pueda presentar diversos mensajes, lo que facilita la actualización y personalización de contenidos en video.

La propuesta de Google tiene un impacto directo en la capacidad de las empresas para escalar sus campañas y comunicaciones. Los equipos de marketing podrán adaptar campañas a distintos mercados sin desplazar talento. Los departamentos de formación actualizarán videos de cumplimiento normativo sin reservar estudios ni convocar a los empleados. Los equipos de ventas contarán con recursos personalizados para llegar a más clientes.

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Gemini Omni permite editar videos solicitando cambios mediante instrucciones sencillas. (Europa Press)

El lanzamiento llega en un contexto marcado por la competencia en inteligencia artificial. Mientras OpenAI gana visibilidad con ChatGPT y Microsoft despliega Copilot en Office 365, Google integra funciones de IA en herramientas habituales para millones de usuarios. Vids, la plataforma de video de la compañía, se lanzó el año pasado y ahora evoluciona hacia un estudio de producción completo gracias a estas novedades.

Ventajas frente a herramientas independientes

El crecimiento de plataformas como Synthesia y Descript —la primera recaudó más de 150 millones de dólares y alcanzó el estatus de unicornio— refleja la demanda de soluciones basadas en IA para crear videos. Sin embargo, requieren suscripciones y flujos de trabajo externos. El valor diferencial de Google reside en la integración: Vids convive con Docs, Sheets y Meet, reutiliza recursos de Drive y facilita la colaboración en tiempo real.

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Los retos del uso de avatares personales se concentran en la autenticidad y el posible uso indebido. Google no ha especificado por ahora las medidas de seguridad implementadas, aunque se prevé la incorporación de marcas de agua y sistemas de seguimiento de uso, similares a los adoptados por Microsoft en su herramienta Designer.

La integración directa con otras herramientas de Workspace agiliza la colaboración entre equipos. (Google)

El equilibrio entre flexibilidad creativa y prevención del fraude será clave, sobre todo en entornos corporativos donde la confianza es esencial.

Implementación para usuarios de Workspace

Las nuevas funciones comenzarán a desplegarse en las próximas semanas para los clientes de Google Workspace. No se anunció un precio adicional, ya que la actualización está incluida en los planes actuales, aunque las características más avanzadas suelen estar reservadas para las versiones Business o Enterprise. Esta política representa una ventaja frente a competidores que cobran por cada video o usuario.

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El movimiento de Google apunta a fortalecer la fidelidad de los usuarios dentro de su plataforma. Si los equipos pueden generar ideas en Docs, analizar datos en Sheets, organizar reuniones en Meet y producir videos en Vids sin salir de Workspace, la adopción de soluciones de la competencia se vuelve menos atractiva. Esta táctica de agrupamiento ya consolidó la supremacía de Microsoft Office y ahora se adapta a la era de la inteligencia artificial.