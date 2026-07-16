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La tecnología que evita que la tinta de impresiones se corra aunque caiga agua

El sistema se complementa con una tinta a base de pigmento, no de agua, por eso no se corre

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Impresora multifunción Epson blanca y negra. Unidad superior de escáner. Papeles en bandeja. Pantalla y botones de control. Iluminación led azul y magenta
Una nueva tecnología llamada PrecisionCore permite que la tinta quede fija en el papel aunque le caiga agua encima. (Infobae Tecno)

Imprimir una hoja y que la tinta no se corra aunque le caiga agua es posible gracias a una tecnología llamada PrecisionCore.

Se trata de un sistema desarrollado por Epson basado en un cabezal de impresión: la pieza dentro de la impresora que se mueve de lado a lado y suelta las partículas de tinta sobre el papel.

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La clave está en que esas partículas no flotan sobre la hoja, sino que el papel las absorbe por completo. Por eso, si después se derrama agua sobre lo impreso, la tinta no se mueve.

Papel blanco con un diploma de arquitecto y el nombre Pepito Pérez Gómez Neniu. Se observan varias gotas de agua sobre la superficie del papel
La clave está en que la tinta es a base de pigmento, no de agua, lo que evita que se corra o se borre con el tiempo. (Infobae Tecno)

¿Por qué el agua no la arrastra? Porque estas tintas están fabricadas a base de pigmento, no de agua. Piénsalo así: el agua con agua se mezcla y se corre; pero el pigmento, que funciona de forma similar a un aceite vegetal, no se disuelve. Eso hace que la impresión quede fija, no se deteriore y dure mucho más.

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Esta tecnología es útil para recibos y documentos con códigos de barras que puedan estar expuestos al agua u otros líquidos: aunque la hoja se moje, el código sigue siendo legible.

Cómo funciona por dentro

El cabezal de una impresora con el sistema PrecisionCore opera completamente en frío. No usa calor en ningún punto del proceso, a diferencia de las impresoras láser, que necesitan calentar un polvo llamado tóner para fijarlo al papel.

Una mano sostiene un escáner de códigos de barras. La otra mano sujeta una hoja impresa con catorce códigos de barras numerados. Se observa una impresora
Documentos como recibos o papeles con códigos de barras pueden mojarse sin perder su información gracias a esta tecnología. (Infobae Tecno)

En esas máquinas hay una pieza interna, llamada unidad fusora, que genera ese calor. Acá no existe nada de eso.

El resultado es visible desde el primer momento: la hoja sale de la impresora a temperatura ambiente, sin ese calor característico, Además, al no requerir ese proceso de calentamiento, el consumo de energía no se dispara.

Estas impresoras solo funcionan con tinta de pigmento. Si alguien intenta usar otro tipo de tinta, la máquina lo detecta y lanza un error de incompatibilidad. Y si de todas formas se fuerza el cambio, los conductos internos por donde circula la tinta se obstruyen y la impresora queda inutilizable.

Varias impresoras Epson blancas, algunas multifunción, sobre una superficie oscura con luz de neón rosa. Una impresora tiene la tapa superior abierta y la pantalla encendida
El sistema solo acepta tinta de pigmento; cualquier otro tipo daña la impresora. (Infobae Tecno)

Los materiales de las bolsas en los que vienen las tintas a base de pigmento y los suministros son reciclables. La compañía cuenta además con un programa de recolección de insumos utilizados que opera sin costo para el usuario.

Cuáles pueden ser las desventajas de esta tecnología

La principal limitación de PrecisionCore es la compatibilidad de tinta: las impresoras con esta tecnología solo funcionan con tinta a base de pigmento. Si se intenta usar otro tipo, la máquina lanza un error de incompatibilidad y los conductos internos pueden obstruirse, dejando el equipo inutilizable.

Aunque el cabezal está diseñado para durar toda la vida útil de la impresora, su fabricación es un proceso altamente especializado que concentra toda la tecnología en un único chip.

Eso significa que, si el cabezal falla, no hay una pieza simple que reemplazar: el sistema completo depende de ese componente.

Proyector de hasta 150 pulgadas con bocina Bose integrada

Proyector de video sobre mesa redonda blanca, control remoto negro, sofá marrón y dos cojines decorativos con estampado abstracto en el fondo
El Epson Lifestudio Flex Plus EF-72 es un proyector que cabe en una maleta y proyecta imágenes de hasta 150 pulgadas en calidad 4K PRO-UHD. (Infobae Tecno)

El Epson Lifestudio Flex Plus EF-72 es un proyector portátil que lanza imágenes de hasta 150 pulgadas en resolución 4K PRO-UHD, con 1.000 lúmenes de brillo tanto en color como en blanco. Funciona con tecnología 3LCD x RGB-LED de tres chips, lo que promete colores vivos.

Su fuente de luz LED tiene una vida útil de 20.000 horas, lo que equivale a años de uso sin necesidad de reemplazarla. La corrección de imagen es automática: ajusta el trapecio vertical y horizontal, detecta obstáculos y adapta la proyección a la superficie disponible.

El sonido corre por cuenta de una bocina Bose integrada con tecnología Dolby Audio y conectividad Bluetooth 5.2, por lo que no se necesitan parlantes externos. Incluye Google TV, Wi-Fi 6 y puerto HDMI con ARC. Pesa cuatro kilogramos.

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