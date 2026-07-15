Top 20 de influencers más importantes del mundo: titanes de las redes que ganan millones de dólares

Esta lista, compuesta por 20 personalidades, destaca a figuras que han redefinido el alcance y la influencia de los contenidos en internet, integrando plataformas, negocios y audiencias masivas, siendo más que personas que trabajan en redes sociales, grandes empresarios.
PUBLICIDAD
La metodología para la elección de estos perfiles va más allá del idioma inglés, centrándose en creadores que han logrado trascender fronteras, consolidando negocios propios y modelos de comunicación directa con millones de seguidores. El objetivo fue detectar a quienes, desde su autenticidad y alcance, han marcado la agenda digital y la cultura pop en 2026.
Quiénes son los creadores de contenido más grandes del mundo
La clasificación agrupa a los “Titanes” como aquellas personalidades que han transformado su actividad en redes en imperios mediáticos o comerciales. Los elegidos para la lista TIME100 Creators 2026, categoría Titanes, son los siguientes:
PUBLICIDAD
- Alix Earle
- Alan Chikin Chow
- Drew Desbordes (Druski)
- Bretman Rock
- Darren Jason Watkins Jr. (iShowSpeed)
- Quenlin Blackwell
- Joe Rogan
- Alex Cooper
- Lex Fridman
- Mark Fischbach (Markiplier)
- Jesse Riedel (Jesser)
- Tini Younger
- Rachel Hofstetter (Valkyrae)
- Niana Guerrero
- Mark Rober
- Roberto Escanio (Fanum)
- Kareem Rahma
- Jackie Aina
- Dude Perfect
- Kinigra Deon
Cada uno de estos creadores ha destacado no solo por su masividad, sino por su capacidad de innovar, diversificar sus contenidos y construir marcas personales que influyen en millones de personas en todo el mundo.
- Quién es Alix Earle
Alix Earle encabeza la categoría como la “estrella de portada” de esta edición. Con más de 8,5 millones de seguidores en TikTok, Earle ha convertido sus videos de “Get Ready With Me” en un fenómeno cultural y un negocio millonario.
PUBLICIDAD
Fundadora de la línea de cuidado de la piel Reale Actives, logró ventas por 1 millón de dólares en los primeros cinco minutos tras el lanzamiento. Su transparencia, autenticidad y control sobre cada aspecto de su empresa han sido claves en su ascenso. Además, ha consolidado su influencia con participaciones en eventos masivos, colaboraciones mediáticas y una próxima serie en Netflix, “Earle Meets World”.
- Quién es Alan Chikin Chow
Alan Chikin Chow domina la escena de los videos cortos en YouTube, sumando más de 100 millones de suscriptores. Su universo creativo, “Alan’s Universe”, mezcla comedia física y referencias a la cultura coreana, atrayendo especialmente a la Generación Alpha.
PUBLICIDAD
Chow ha logrado expandir su marca colaborando con plataformas como Roku y, en 2026, dará el salto a la ficción con una serie K-pop en coproducción con Netflix y HYBE America.
- Quién es Drew Desbordes (Druski)
Drew Desbordes, conocido como Druski, ha revolucionado la comedia en internet. Con más de 13 millones de seguidores en Instagram y 14 millones en TikTok, su estilo se basa en personajes satíricos y sketches virales. Desde 2017, Druski ha construido franquicias digitales como “Coulda Been Records” y “Coulda Been House”, que trasladan el humor de las redes a formatos de reality y concursos.
PUBLICIDAD
En 2026, se convirtió en el primer comentarista de la historia de “The Voice” y el presentador más joven de los premios BET, consolidando su estatus como uno de los comediantes más exitosos surgidos de las redes sociales.
- Quién es Bretman Rock
Bretman Rock, pionero entre los creadores de belleza, ha evolucionado su contenido mezclando rutinas de maquillaje, humor y vida cotidiana en Hawái. Conocido por su carisma y originalidad, Rock suma millones de seguidores en Instagram y TikTok. Sus videos, que incluyen desde tratamientos capilares hasta escenas con sus gallinas y perros, reflejan una visión honesta y divertida de la vida.
PUBLICIDAD
En 2025, ganó el premio al Video del Año en TikTok por un clip grabado en su granja, mostrando que la autenticidad y la conexión con la naturaleza pueden ser tan virales como cualquier tendencia de internet.
- Quién es Darren Jason Watkins Jr. (iShowSpeed)
Bajo el alias iShowSpeed, Darren Jason Watkins Jr. es uno de los rostros más reconocidos de la Generación Z. Con una audiencia combinada de más de 150 millones de seguidores en múltiples plataformas, comenzó transmitiendo videojuegos como NBA 2K y Fortnite, pero rápidamente expandió su contenido a aventuras globales.
PUBLICIDAD
Ha realizado recorridos de 20 países en África y viajes por el Caribe, donde su estilo impredecible y su energía lo han convertido en una figura central del streaming internacional.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD