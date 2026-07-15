No solo ocurre en Europa: estos países restringen el acceso de adolescentes a las redes sociales en 2026

Países empiezan a poner restricciones para menores de edad en uso de redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las restricciones al uso de redes sociales por parte de niños y adolescentes se extienden en 2026 a diferentes regiones del mundo. Australia, Brasil, China, Indonesia y Malasia ya aplican medidas, mientras otros países preparan leyes para establecer edades mínimas, reforzar la verificación de edad o exigir una mayor participación de los padres.

La tendencia responde a la creciente preocupación de gobiernos y organismos públicos por los posibles efectos de las plataformas digitales sobre los menores, especialmente en ámbitos como la salud mental, la privacidad, la seguridad y la exposición a contenidos considerados inapropiados.

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Mientras la Unión Europea estudia la posibilidad de avanzar hacia una política común, alrededor de una veintena de países ya cuentan con restricciones, preparan nuevas normas o mantienen proyectos en debate.

Cada vez más países se suman a las restricciones para menores en el uso de las redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los países que ya restringen las redes sociales para menores

Australia se ha convertido en uno de los principales referentes de esta tendencia. Desde diciembre de 2025, el país aplica una prohibición de acceso a determinadas redes sociales para los menores de 16 años.

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La medida traslada parte de la responsabilidad a las plataformas, que deben adoptar mecanismos para impedir que los usuarios que no cumplen con la edad mínima puedan mantener cuentas en los servicios afectados.

Brasil también ha establecido nuevas obligaciones. Las plataformas deben vincular las cuentas de menores de 16 años con las de sus padres o responsables y aplicar sistemas para comprobar la edad de los usuarios.

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China, por su parte, lleva varios años introduciendo limitaciones progresivas al acceso de los menores a diferentes servicios digitales. Las medidas comenzaron a reforzarse desde 2019 y forman parte de una política más amplia sobre el tiempo de uso y el acceso de los jóvenes a plataformas digitales.

El uso de las redes sociales en menores de 16 años se encuentra totalmente prohibida en algunos países. EFE/ Sascha Steinbach

Indonesia y Malasia también han adoptado restricciones para impedir el uso de determinadas redes sociales entre menores de 16 años.

Más restricciones entrarán en vigor durante 2026

Otros países ya aprobaron leyes, aunque su aplicación está prevista para más adelante. Turquía y Emiratos Árabes Unidos cuentan con normas que entrarán en vigor a finales de 2026 y que buscarán restringir el acceso a las redes sociales para los menores de 15 años.

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Estas medidas reflejan una de las principales diferencias entre los distintos modelos regulatorios. Algunos gobiernos optan por una prohibición basada exclusivamente en la edad, mientras otros prefieren exigir consentimiento parental o introducir controles específicos según el tipo de plataforma.

Uno de los mayores desafíos será la verificación de edad. Para que una restricción sea efectiva, las plataformas necesitan mecanismos capaces de distinguir entre usuarios adultos y menores sin recopilar más información personal de la necesaria.

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Mientras unos países restringen por completo el uso de las redes sociales por edad, otros optan por solo poner un control parental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Europa estudia nuevas reglas para proteger a los adolescentes

En Europa, diferentes países avanzan con sus propias iniciativas mientras se espera una posible respuesta común desde las instituciones comunitarias.

Grecia, Austria, Eslovenia, Alemania, Suecia, Dinamarca e Irlanda trabajan en propuestas relacionadas con el acceso de los menores a las redes sociales.

Las medidas todavía se encuentran en diferentes etapas y no necesariamente plantean el mismo límite de edad. Sin embargo, comparten el objetivo de reforzar la protección de niños y adolescentes frente a determinados riesgos asociados con el uso de estas plataformas.

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Fuera de la Unión Europea, países como Noruega, Canadá, Reino Unido e India también estudian nuevas restricciones o proyectos relacionados con la edad mínima de acceso.

Países europeos trabajan en reglas comunitarias para el uso de las redes sociales en adolescentes y niños. REUTERS/Dado Ruvic

España, Francia, Portugal e Italia mantienen el debate abierto

Otros gobiernos todavía discuten qué tipo de medidas adoptar. España, Francia, Portugal e Italia cuentan con propuestas destinadas a elevar la edad mínima para acceder a determinadas plataformas o introducir mayores restricciones para los menores de entre 15 y 16 años.

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La aprobación de estas iniciativas dependerá de los respectivos procesos legislativos. Por este motivo, las propuestas todavía pueden sufrir modificaciones antes de convertirse en normas definitivas.

La verificación de edad será uno de los principales desafíos

Aunque las medidas varían entre países, la mayoría comparte dos objetivos: establecer una edad mínima de acceso y obligar a las plataformas a comprobar que sus usuarios cumplen con los requisitos.

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La implementación plantea interrogantes sobre privacidad y eficacia. Los sistemas de verificación deben identificar la edad de una persona sin generar nuevos riesgos derivados de la recopilación de documentos o datos personales.

La verificación de edad será obligatoria. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La atención también está puesta en la Comisión Europea y en la posibilidad de establecer un marco común para los países de la Unión Europea.

Mientras se define una eventual política regional, la tendencia internacional continúa avanzando. Las restricciones a las redes sociales para menores ya no son un debate exclusivo de Europa, sino una cuestión regulatoria que gobiernos de distintas regiones están incorporando a sus agendas durante 2026.