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Cuándo sale La Odisea 2026, de qué trata, dónde verla y más búsquedas en Google

La película dirigida por Christopher Nolan tiene una duración mayor a dos horas y fue realizada en formato IMAX

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Matt Damon en "La Odisea"
Matt Damon protagoniza la última producción de Nolan. (Foto: FlixPix/Universal Pictures)

Durante esta semana, las tendencias de búsqueda en Google han registrado un incremento alrededor de uno de los proyectos cinematográficos más esperados del año: La Odisea, la nueva película escrita y dirigida por Christopher Nolan.

La oleada de consultas en la web se enfoca principalmente en resolver las dudas más comunes de los cinéfilos: su fecha de estreno, los detalles de la trama y las salas donde estará disponible.

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Ante el flujo constante de información en la red, se vuelve indispensable estructurar de manera clara y precisa los aspectos confirmados sobre este largometraje, el cual busca llevar el clásico de Homero a una escala visual sin precedentes.

Cuándo se estrena oficialmente en cines La Odisea

Vista trasera de una sala de cine oscura con butacas rojas y pocos espectadores sentados, mirando una pantalla grande con imagen borrosa y luminosa.
El estreno global de La Odisea en cine será el próximo 17 de julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fecha de lanzamiento confirmada por la distribuidora Universal Pictures es el 17 de julio de 2026 para las salas de cine en todo el mundo. Este estreno se produce en una fecha estratégica de la temporada de verano, un espacio habitual para los grandes lanzamientos comerciales del realizador.

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Previamente, la cinta tuvo su debut mundial de gala a principios de julio en el Empire Leicester Square de Londres, lo que dio inicio formal a la campaña promocional.

En los países de habla hispana y otras regiones hispanohablantes, se prevé que el estreno coincida de manera simultánea durante esa misma semana de julio. La planificación de este debut global simultáneo buscaría mitigar el impacto de la piratería y maximizar la asistencia a las salas.

De qué trata la película de La Odisea de Christopher Nolan

Matt Damon en "La Odisea"
La trama narra el viaje de Odiseo de vuelta a su hogar. (Foto: Universal Pictures)

La trama de la película se basa directamente en el célebre poema épico de Homero. La historia sigue el accidentado y peligroso viaje de regreso de Odiseo, el legendario rey de Ítaca, hacia su hogar tras la caída de Troya.

A lo largo de esta travesía de diez años, el héroe deberá enfrentarse a peligros inimaginables, que incluyen encuentros con criaturas mitológicas como el cíclope Polifemo, la astuta hechicera Circe y las seductoras sirenas que amenazan con desviar su rumbo.

El enfoque del director no se limita a la acción superficial, sino que explora la psicología y el ingenio de su protagonista. Nolan ha descrito a Odiseo como un estratega brillante y un hombre sumamente complejo, interesándose en retratar cómo su intelecto y astucia le permiten sobrevivir en un entorno hostil gobernado por el capricho de fuerzas divinas.

Dónde se podrá ver La Odisea de forma segura

"La Odisea", la ambiciosa adaptación dirigida por Christopher Nolan.
La Odisea fue exclusivamente para ver en cines. (Foto: Universal Pictures)

Durante su etapa inicial de estreno, la única vía autorizada para ver La Odisea será exclusivamente en las salas de cine. El director ha enfatizado de manera reiterada que la producción fue diseñada específicamente para la pantalla grande.

Por este motivo, se dará prioridad absoluta a los formatos premium como IMAX de 70 mm, ofreciendo una experiencia inmersiva de alta resolución que resulta imposible de replicar en espacios domésticos.

Quiénes integran el reparto de La Odisea

El elenco de esta superproducción destaca por reunir a varias de las figuras más cotizadas de la industria cinematográfica actual. El papel principal de Odiseo es interpretado por Matt Damon, quien asume la responsabilidad de encarnar la astucia y la determinación del héroe griego.

Junto a él, Anne Hathaway asume el rol de Penélope, la esposa que resiste en Ítaca, mientras que Tom Holland encarna a su hijo Telémaco. El reparto secundario se complementa con nombres de gran peso como Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron y Lupita Nyong’o.

Tom Holland en "La Odisea"
Tom Holland hace parte del elenco de La Odisea. (Foto: Universal Pictures)

Cada uno de estos intérpretes da vida a personajes clave de la mitología, sumando profundidad interpretativa a una narrativa coral que equilibra la acción física con intensos duelos dramáticos característicos del estilo de Nolan.

Qué otras búsquedas despiertan interés en Google

Más allá del argumento y el elenco, el aspecto técnico es uno de los temas que más tráfico de búsquedas genera en la web. La Odisea se destaca por contar con un presupuesto estimado de 250 millones de dólares, convirtiéndose en el proyecto más costoso de la carrera del director.

Asimismo, la producción se filmó en localizaciones de seis países diferentes para retratar de forma realista la travesía marina, utilizando cámaras IMAX para todo el metraje.

Las búsquedas reflejan una alta curiosidad por la banda sonora, nuevamente a cargo del compositor Ludwig Göransson, y por la dirección de fotografía de Hoyte van Hoytema.

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