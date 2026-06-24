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Marcas utilizan influencers generados por IA para promocionar productos en redes sociales

La ausencia de normas claras permite que el contenido creado con esta tecnología pase desapercibido para el público

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Una mano sostiene un teléfono móvil que muestra una transmisión en vivo de una mujer joven que habla a un micrófono, con comentarios y corazones.
Expertos advierten que el 70% de las personas no distingue entre videos reales y generados por IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un número creciente de empresas está recurriendo a influencers generados por inteligencia artificial (IA) para promocionar productos en plataformas como Instagram, según una investigación publicada por The Guardian. Esta tendencia plantea cuestionamientos sobre la transparencia y el potencial de engaño al consumidor, ya que muchas veces no existe una indicación clara de que las personas que aparecen en los anuncios no son reales.

Las marcas han comenzado a utilizar contenido creado por IA que simula testimonios de clientes reales, sin informar abiertamente que se trata de figuras ficticias. El medio británico detectó que algunos creadores de este tipo de contenido deben firmar acuerdos de confidencialidad (NDA) que les impiden revelar su participación en campañas con avatares digitales.

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No existen reglas específicas que obliguen a las empresas a advertir cuando la promoción involucra influencers generados por IA, lo que dificulta que los consumidores distingan entre recomendaciones genuinas y simuladas.

Un ejemplo señalado en la investigación es el de Once, una aplicación de fotografías tipo cámara desechable para eventos. En su promoción en Instagram aparecen videos y fotos de una supuesta novia emocionada con el servicio. Según la empresa de ciberseguridad Reality Defenders, especializada en la detección de deepfakes, la marca habría utilizado influencers generados por IA en su estrategia.

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Influencer IA
Marcas recurren a influencers digitales para simular experiencias de clientes reales en Instagram. (Instagram/The Guardian)

Estrategias y justificaciones de las marcas

Otra compañía que experimenta con influencers digitales es Maket, una app que emplea IA para diseñar y planificar proyectos de vivienda. En uno de sus anuncios, una mujer virtual agradece a un diseñador de interiores por haberle presentado la aplicación. Un vocero de Maket explicó que “los influencers generados por IA han sido una de varias formas de testear conceptos creativos y ganchos de marketing a pequeña escala”, y que no representan el núcleo de su estrategia, sino un experimento para conocer mejor las preferencias de sus audiencias.

La marca de moda Ashle, con sede en Dubái, también recurrió a imágenes generadas por IA durante su lanzamiento. En una fotografía aparecía una mujer con un dedo de más, lo que sugiere la intervención de la tecnología. Tras ser contactada por The Guardian, la marca eliminó esas imágenes y aclaró que los productos que vende son reales y hechos a mano. Atribuyó la eliminación de las fotos a que esos diseños ya no forman parte de la colección y no al uso de IA.

Falta de regulación y preocupación por la autenticidad

En la Unión Europea, a partir de agosto entrará en vigor la Ley de Inteligencia Artificial, que exigirá el etiquetado claro de imágenes, audios y videos generados o manipulados por IA. Esta normativa no será aplicable en el Reino Unido. Según el grupo de consumidores Which?, las empresas deberían informar de manera clara cuando se utiliza un influencer de IA en sus campañas.

Una mujer con delantal prepara un postre en un vaso, alternando capas de yogur griego y galletas, mientras graba con un smartphone en un trípode.
Productores de contenido digital firman acuerdos de confidencialidad para ocultar el uso de IA en anuncios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lisa Barber, editora de Which? Tech, señaló que el 70% de los encuestados en una reciente investigación no lograron identificar correctamente videos reales y falsos, lo que aumenta el riesgo de que los consumidores sean engañados o se conviertan en blanco de estafas.

La Advertising Standards Authority (ASA), organismo regulador de la publicidad en el Reino Unido, confirmó que no existen normas que exijan a las marcas revelar el uso de IA en su contenido publicitario. Un portavoz afirmó que el principal criterio para evaluar una campaña sigue siendo si el anuncio es engañoso o socialmente responsable, no el uso de IA en sí mismo.

El negocio detrás de los influencers digitales

Clarissa Mansbridge, exrepresentante de celebridades y creadora de la cartera digital Mia Metaverse, es una de las profesionales a las que recurren las marcas para crear avatares hiperrealistas. Mansbridge afirma que puede generar nuevos influencers digitales para contenido de tipo UGC (user-generated content, o contenido generado por usuarios), que simula reseñas de productos realizadas por personas comunes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Unión Europea exigirá el etiquetado de contenido generado por IA, una medida que no se aplicará en el Reino Unido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según sus estimaciones, entre el 40% y el 60% del contenido de grandes marcas está hecho con IA, pero muchos creadores firman NDAs que les prohíben hablar de ello.

Mansbridge sostiene que las marcas buscan reducir costos, evitando los elevados presupuestos de las producciones tradicionales y los problemas asociados a los influencers humanos, como opiniones personales o tarifas por hora. “La autenticidad del UGC siempre ha sido sobre la resonancia; si el contenido refleja una verdad del consumidor sobre el producto, conecta. La IA solo le da a las marcas una forma más inteligente y escalable de lograrlo”, explicó Mansbridge.

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