Video viral: se despertó de la anestesia luego de una operación cantando el hit del Mundial

Cantó la Cuarta Estrella al operarse de una rodilla

La pasión por Argentina no entiende de fronteras y trasciende cualquier tipo de límite, incluso si estos están dados por el ámbito solemne de un centro de salud. En este sentido, un joven actor de doblaje se hizo viral por entonar La cuarta estrella desde un quirófano y bajo los efectos de la anestesia.

El protagonista en cuestión es Sebastián Reggio, de 22 años, quien en su cuenta de Tik Tok relató: “El 11 de Mayo de 2026 me rupture completamente el LCA (ligamento cruzado anterior) jugando fútbol. Después de casi 2 meses de pre-rehabilitación porfin pude hacerme la cirugía”.

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Sin embargo, la fecha de la intervención médica no fue casual e incluso Reggio la calificó como una “fecha estresante”: esa misma jornada, la selección argentina sufrió y venció a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 de fútbol. Y resaltó: “Al enterarme que ganamos, no me aguanté la emoción y empecé a alenta (sic)!”.

Sebastián Reggio

En ese sentido, y luego de la operación, y tras enterarse de la proeza de La Scaloneta, el actor entonó la canción insignia de este mundial: “Ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez”. Después de cantar la última frase, incluso le piden que cante un tema referido al Real Madrid, pero la negativa fue absoluta. Absoluta como la locura por la celeste y blanca.

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“Gracias a dios, la cirugía salió perfecto. Pero, ahora toca la parte mas difícil. La recuperación y rehabilitación”, concluyó el joven en su posteo. Reggio es un actor de doblaje estadounidense, de padre argentino y madre venezolana. Y actualmente es conocido por encarnar la voz latina de Izuku “Deku” Midoriya, protagonista del anime My Hero Academia.

El nacimiento de La cuarta estrella

Nicolás Otamendi compartió un video de la celebración tras el épico triunfo

La celebración de la selección argentina tras la remontada ante Egipto en el Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente se volvió viral: los jugadores entonaron “La cuarta estrella” en el vestuario, un tema que nació en redes sociales y se transformó en uno de los himnos espontáneos del torneo. La canción logró consolidarse entre la hinchada y los protagonistas a pocos meses de su composición.

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Pablo Quintana, conocido como Palmito, es el autor de la canción. El músico, que acompaña al equipo en Estados Unidos, describió en Infobae en Vivo el impacto de ver a los campeones cantar su obra: “La selección lo dio vuelta y cuando llegué a la casa donde estoy parando me encontré con el video de AFA Selección en el que los jugadores estaban cantando la canción. Me puse a saltar, a gritar, me emocioné, lloré un poco, llamé a mi vieja y me explotó el celular. Es una felicidad enorme. Ver a los jugadores cantándola fue una validación total de todo el trabajo que vengo haciendo como músico y como artista”.

El recorrido de “La cuarta estrella” empezó en redes sociales y se expandió con fuerza en banderazos, tribunas y reuniones de hinchas en las previas de los partidos. El compositor relató que al llegar a Estados Unidos ya muchos sabían la letra y la coreaban en encuentros y concentraciones. El crecimiento fue orgánico, impulsado por la identificación de los hinchas y la difusión espontánea. La canción sonó en ciudades como Miami y Atlanta, hasta que finalmente fue adoptada por los futbolistas dentro del vestuario.

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Uno de los versos más resonantes entre los simpatizantes es “Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo”. Esta frase se multiplicó en banderas y publicaciones durante el certamen. En este punto, Quintana respondió con humor a quienes lo interrogan sobre el futuro de Lionel Messi: “Muchos me dicen: ‘¿Seguro que va a ser la última de Leo?’. Capaz que el enano llega con 47 años y sigue haciendo goles. Ojalá juegue para siempre”.

Lionel Messi y Enzo Fernández festejan ante Egipto (Reuters/Brett Davis IMÁGENES DEL DÍA DE TPX)

El autor explicó que el mayor logro de la canción fue que “dejara de depender de su creador para pasar a ser parte del repertorio popular”. “Al principio me sorprendía que la gente me reconociera. Soy músico y creador de contenido, así que obviamente también es un momento importante para mi carrera. Pero con el paso de los días empecé a disfrutar mucho más caminar entre los argentinos, escuchar la canción y que nadie supiera quién soy. Ahí entendí que la canción ya no depende de mí. Lo importante es que la gente la haga propia y la siga cantando. Para un músico, eso es lo más grande que puede pasar”, expresó.

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“La cuarta estrella” fue escrita en enero y, según su autor, el fenómeno que generó fue inesperado. Quintana resumió que lo esencial ahora es que la canción “siga viva en la voz de la gente”. Mientras tanto, la canción continúa cantándose cada vez más fuerte en los tablones de Estados Unidos, a la espera del partido crucial y especial contra Inglaterra, por la semifinal del mundial.