El papa León XIV ya tiene agenda preliminar para su primera parada en la gira por América Latina: Uruguay

El papa León XIV llega a la región en noviembre

El cardenal uruguayo Daniel Sturla hablaba de la llegada del papa León XIV a Uruguay en porcentajes. Solía decir, por ejemplo, que el arribo del líder de la Iglesia Católica para noviembre estaba en un 80% confirmado. Este martes por primera vez dio como un hecho la llegada del sumo pontífice al país, en el marco de una gira que incluirá Argentina y Perú.

Sturla, el arzobispo de Montevideo, convocó a los medios de prensa este martes para confirmar que Uruguay será el primer país de la región en ser visitado por León XIV. Si bien todavía faltan ajustas las fechas, está previsto que el santo padre visite tres departamentos: Montevideo, Florida y uno al norte del país.

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“Estamos muy expectantes por la venida del papa León. Es de las primeras visitas que está haciendo este papa y será la primera visita a Latinoamérica. Nos podemos considerar privilegiados por eso”, dijo Sturla en la rueda de prensa.

El papa León XIV con el arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla (@DanielSturla)

El cardenal Sturla participó del cónclave en el que el Robert Prevost terminó elegido como papa y contó que en el primer encuentro que tuvieron lo invitó al país. “Santo Padre, lo esperamos en el Uruguay. Recuerde que Francisco no visitó Uruguay y Argentina”, le dijo en ese primer intercambio que mantuvieron.

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Más acá en el tiempo, Sturla y León XIV mantuvieron otro encuentro que el papa cerró con una frase: “Nos vemos en Uruguay”.

Sturla dijo que, si bien falta que el Vaticano confirme con exactitud las fechas, la visita del papa se extenderá entre el 5 y el 15 de noviembre. “Está el anhelo nuestro de que venga y seamos los primeros visitados. Ese es el anhelo y podemos decir que hay muchos indicios de que va a ser así”, expresó.

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El Papa León XIV con el presidente uruguayo Yamandú Orsi (EFE)

Una de las actividades previstas del papa en Uruguay es una misa en Florida, una ciudad a 100 kilómetros de Montevideo. Allí está el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, la patrona del Uruguay. El día de esta virgen se celebra el 8 de noviembre, que este año cae domingo.

“Este año se da un hecho singular. La fiesta de la Virgen de los Treinta y Tres es el 8 de noviembre, pero nosotros siempre la celebramos el segundo domingo de noviembre. Este año es domingo 8 de noviembre el segundo domingo. Sería un regalazo para la virgen”, expresó el cardenal uruguayo.

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En Montevideo, el papa recorrerá obras sociales de la iglesia ubicadas en el barrio Casavalle, en la periferia de la capital. “En la zona del barrio Borro hay una posibilidad muy cierta de que el papa vaya allí. Queremos mostrarle al papa todo lo que la iglesia realiza”, señaló el cardenal.

Además, León XIV se reunirá con el presidente de la República, Yamandú Orsi, quien en una visita a Roma lo había invitado a llegar al país. También está en la agenda una visita al Palacio Legislativo, la sede del congreso uruguayo, aunque no se prevé que haga un discurso allí.

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Yago de la Cierva es el coordinador de la visita del papa y estuvo este martes en Uruguay. En una rueda de prensa, contó que León XIV ha sido invitado a unos 120 países pero decidió iniciar sus giras con viajes “heredados” del papa Francisco.

Antes de su llegada a la región, León XIV estará en Francia.

“Vemos que está intentando viajar a muchos países porque ahora se siente con fuerza, con energía. Es un papa que hace deporte todos los martes. Tiene ganas de viajar. Y él mismo ha dicho que quiere viajar ahora porque se siente con fuerzas”, dijo De la Cierva.

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