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Congelados de alto voltaje en Gran Hermano: las reacciones de Sol y Hanssen por la visita de sus familiares

Entre palabras de aliento y abrazos, los participantes recibieron a sus hermanas en un momento decisivo del reality

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La visita de Noelia, hermana de Sol, a la casa de Gran Hermano durante el segmento 'Congelados' (Gran Hermano: Telefe)

La noche del miércoles en Gran Hermano ofreció uno de los momentos más intensos de la temporada. La dinámica de Congelados interrumpió toda estrategia, desplazando el foco de la inminente placa exprés para dar paso a un encuentro inesperado: el ingreso de Noelia, hermana de Sol Abraham, y Agustina, hermana de Matías Hanssen. El ambiente se transformó por completo, dejando a los participantes sumidos en una sucesión de emociones que marcaron un antes y un después en la convivencia.

El primer ingreso correspondió a Noelia, quien cruzó la puerta con determinación y se abalanzó sobre Sol. Pese al llanto incontenible, ambas hicieron un esfuerzo por respetar las reglas. La escena fue observada con atención y emoción tanto por el resto de los jugadores como por la audiencia. Noelia expresó: “Te amamos”, abrazando a la participante en un intento por transmitirle el cariño de toda la familia en ese momento decisivo.

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Dos mujeres se abrazan, una de ellas sonríe con ojos cerrados. Un banner inferior indica 'FIN DEL “CONGELADOS”: SE VA NOELIA, LA HERMANA DE SOL'
Noelia, la hermana de Sol, la abraza al terminar la dinámica “Congelados” y despedirse del programa.

El impacto emocional fue inmediato y visible. Sol rompió en llanto al ver a su hermana, pero se esforzó por mantener la compostura y evitar una sanción. El mensaje del afuera incluyó palabras de aliento y un recado especial de Delfina, la hija de Sol: “Mi amor, te amo. Delfi está rebien. Es una reina como vos. Le dije ‘¿querés que le dé un mensaje a tu mamá?’ ‘Mami, te amo. Mami, te amo’. Está superbién. Está bronceada. ¿Sabés por qué? Acaba de venir de viaje ella, hermosa, feliz. Está orgullosa de vos, superorgullosa. Todos lo estamos”.

Noelia repasó brevemente la actualidad de sus seres queridos: “Todos estamos orgullosos. Mamá está bien. Feli dice: ‘Decile a la tía que la admiro’. Como muchos, como muchos te admiramos. Sos una inspiración, una inspiración. Te amo, hermosa. Ay, qué linda que estás. Estás bella, estás bella. Qué jugadora. Increíble”. Estas palabras apuntaron a reforzar la autoestima de Sol y a recordarle el apoyo incondicional de sus seres queridos.

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La emoción fue compartida por todos los presentes, salvo por Yipio y Juanicar, todavía golpeados por la eliminación de Manuel, quienes se mantuvieron al margen y no se acercaron a saludar cuando finalizó la prueba.

Agustina, la hermana de Hanssen, ingresa a la casa para el Congelados

Acto seguido, fue el turno de Agustina. Su llegada tomó por sorpresa a Matías, quien solo pudo reaccionar cuando escuchó la voz de su hermana a sus espaldas. Agustina se acercó y pronunció palabras cargadas de afecto: “Vengo a ver a mi persona favorita en el mundo. Mi hermano mayor. Te amo. Por favor, quédate aquí, no te muevas. Te amo con todo mi corazón. Te amo, hermano. Agarrá este abrazo de toda la familia. Toda la familia que está orgullosa de vos, de quien sos.”

La visitante además insistió en la importancia de confiar en uno mismo y en el valor de la familia como sostén: “Sos mi ejemplo a seguir, hermano. Sos todo lo que yo quiero ser en esta vida. Seguí así. Escuchame. Te vi que pediste por mí. Por eso estoy acá. Te amo, hermano. Te amo con todo mi corazón. Te amo muchísimo. Por favor, no te muevas. Esta es una oportunidad única en la vida. Única. Quiero que juegues. Quiero que sigas así. Quiero ver ese Matías competitivo que me quería ganar en todos los juegos cuando éramos chicos”.

Primer plano de una mujer abrazando a un hombre. Detrás, otra persona. Placa gráfica en pantalla con texto: CONGELADOS: LLEGÓ AGUSTINA, LA HERMANA DE HANSSEN
Agustina, la hermana de Matías, entra a la casa de Gran Hermano y abraza al participantes mientras los demás observan de fondo.

Los visitantes no solo cumplieron el rol de mensajeras, sino que también actuaron como puente entre el encierro y el mundo exterior, recordando a los participantes la magnitud de lo que ocurre fuera de la casa.

El contexto de la noche estuvo marcado por la placa exprés, una modalidad que acelera los tiempos y aumenta la tensión entre los jugadores. La inminencia de una nueva eliminación hizo que el ingreso de familiares cobrase aún más relevancia, ya que los mensajes de aliento llegaron justo cuando la incertidumbre y la ansiedad alcanzaban su punto más alto.

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